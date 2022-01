Solothurner Gemeinden: Grosse Unterschiede bei der Hundesteuer

Gebühren-Check Von 60 bis 170 Franken: Bei den Hundesteuern gibt es grosse Unterschiede unter den Solothurner Gemeinden Wer einen Hund besitzt, kommt nicht um sie herum: Die Gemeinden verlangen eine Hundesteuer. Doch je nach Wohnort müssen Hundehalterinnen und Halter unterschiedlich viel bezahlen. Herbert Lanz Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Ein treuer und teurer Freund - je nach Gemeinde. Stefan Kaiser

Nicht nur für Menschen, auch für Hunde muss im Kanton eine Steuer entrichtet werden. Das kantonale Gesetz verlangt, dass Hundehalterinnen oder Halter eine jährliche Steuer in der Höhe von 50 bis maximal 200 Franken an ihre Wohngemeinde zu entrichten haben. Bei aktuell über 19’000 Hunden nehmen die Gemeinden jährlich etwa 2,24 Millionen Franken ein. Mit dem Geld finanzieren die Gemeinden vor allem die Robidog-Kübel.

Serie: Gebühren-Check Kleinvieh macht auch Mist: Nicht nur Steuern belasten die Haushalte, sondern auch Gebühren aller Art. Und diese variieren je nach Gemeinde im Kanton Solothurn sehr stark. Wie kann das sein? Diese Zeitung macht regelmässig den Gebühren-Check.

Im Jahr 2020 betrug die durchschnittliche Steuer laut dem Amt für Gemeinden rund 117 Franken. Je nach Gemeinde sind die Unterschiede sehr gross. Die Spannweite bewegt sich zwischen 60 bis 170 Franken. In diesen Beträgen ist die kantonale Kontrollzeichengebühr von 40 Franken inbegriffen, die die Gemeinden an den Kanton weiterleiten.

Am günstigsten ist es im Bucheggberg, in Olten ist es am teuersten

In Unterramsern im Bezirk Bucheggberg bezahlt der Halter mit 60 Franken am wenigsten. In Olten und Lohn-Ammannsegg muss mit 170 Franken fast drei Mal mehr bezahlt werden.

Hier sind die teuersten und günstigsten Gemeinden der Bezirke:

Bezirk Solothurn

Stadt Solothurn: 140 Franken

Bezirk Lebern

Bellach, Bettlach, Feldbrunnen und Selzach: 140 Franken.

Oberdorf: 70 Franken

Bezirk Bucheggberg

Lüterkofen-Ichertswil: 120 Franken

Unterramsern: 60 Franken

Bezirk Wasseramt

Lohn-Ammannsegg: 170 Franken

Hüniken: 80 Franken

Bezirk Thal

Laupersdorf: 140 Franken

Holderbank: 80 Franken

Bezirk Gäu

6 von 8 Gemeinden: 120 Franken

Oberbuchsiten und Wolfwil: 100 Franken.

Bezirk Olten

Olten: 170 Franken

Boningen, Gretzenbach und Walterswil: 100 Franken

Bezirk Gösgen

Wisen: 150 Franken

Hauenstein-Ifenthal: 100 Franken

Wer zwei Hunde hat, bezahlt teilweise mehr als die doppelte Hundesteuer. TBM

Der zweite Hund kostet teils nochmals extra

Unterschiedlich ist auch die Besteuerung eines zweiten Hundes. Sechs Gemeinden verlangen eine zwischen 15 bis 50 Franken höhere Steuer als für den ersten Hund. Es handelt sich dabei um Schnottwil (plus 15 Fr.), Hochwald (25 Fr.), Rodersdorf (30 Fr.), Breitenbach (20 Fr.), Erschwil und Zullwil (je plus 50 Franken).

