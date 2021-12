Alt Regierungsrätin Esther Gassler äussert sich zu Boni-Affäre

Gebäudeversicherung Aussagen mit Zündstoff: Erstmals redet Ex-Regierungsrätin Gassler zur Boni-Affäre Bisher schwieg Esther Gassler zu den Vorwürfen, sie habe bei der Gebäudeversicherung zu hohe Boni genehmigt. Doch jetzt äussert sich die ehemalige Regierungsrätin erstmals. Das ist brisant, denn sie vermutet, dass jemand hinter ihrem Rücken Zahlen geändert hat. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 10.12.2021, 17.30 Uhr

«Ich habe niemanden bevorzugt», sagt alt Regierungsrätin Esther Gassler. Bruno Kissling

Vom einen auf den anderen Tag war Schluss. 2017 trat Esther Gassler als Regierungsrätin zurück. «Man muss bis zum letzten Tag Vollgas geben», sagt sie. Doch dann war Knall auf Fall Ruhe. Niemand füllte mehr die Agenda, der Druck fiel weg. Manchmal schreckte sie dennoch auf, durch den Kopf fuhr ihr der Gedanke: «Habe ich etwas vergessen?» – Die Nachwehen eines durchgetakteten Lebens im Regierungsamt.

Gassler genoss fortan den Freundeskreis und ihre sechs Enkel. Fast schon eisern hielt sich die 70-Jährige an eine goldene Regel für Ex-Magistraten: Man tritt ab und äussert sich nicht mehr zur Tagespolitik. Gassler schwieg sogar, als ihre FDP das Energiegesetz zu versenken begann, das sie selbst aufgegleist hatte. Man kann bis heute nur ahnen, was sie da von ihrer Partei dachte.

Doch jetzt ist Gassler zurück in der Öffentlichkeit. Unfreiwillig. 2019 holte sie eine alte Geschichte ein. Es wurde bekannt, dass der frühere Direktor der Solothurnischen Gebäudeversicherung drei Jahre lang zu hohe Leistungsboni erhielt. Mehr als gesetzlich erlaubt war. Gassler war qua Amt Verwaltungsratspräsidentin der Gebäudeversicherung – und damit die politisch Verantwortliche. Seither steht die Frage im Raum: Hat Esther Gassler davon gewusst? Hat sie mutmasslich sogar dem Mann zu viel Geld zugesprochen? Hat sie damit dem Amt geschadet oder unrechtmässig Steuergelder aus dem Fenster geworfen?

Es gab Vorwürfe, aber niemand befragte bisher die Ex-Regierungsrätin

Auch dazu hat die Ex-Regierungsrätin bisher geschwiegen. Doch jetzt sitzt sie in einem Büro in Olten. Sie will reden. Über die Vorwürfe, über ihre Amtszeit, – es geht ihr um ihren Ruf. Die Anschuldigungen will sie nicht stehen lassen, auch weil sie baff ist: Die Staatsanwaltschaft hatte eine diesbezügliche Strafanzeige nicht an die Hand genommen. Die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrates liess sich über die Vorfälle informieren. Aber nie wurde sie befragt. Dabei hätte Gassler gerne Auskunft gegeben. Sie sagt: Sie habe da auch einiges zu erzählen.

Bei der Solothurnischen Gebäudeversicherung wurden dem Direktor zwischen 2015 und 2017 drei Jahre lang zu hohe Leistungsboni ausbezahlt. Oliver Menge

Doch der Reihe nach. Fast hätte sich der Mantel des Schweigens über die Angelegenheit gelegt. Für den Kanton war die Sache erledigt, als Ex-Direktor Alain Rossier die 15'500 Franken zurückbezahlte. Doch dann gab es einige kritische Geister, die sich damit nicht zufriedengaben. Die Kantonsräte Urs Unterlerchner (FDP) und Rémy Wyssmann (SVP) kämpfen dafür, dass die Dokumente öffentlich werden, damit klar wird, wer die fehlerhaften Zahlungen ausgelöst hat. Dabei stehen auch Vorwürfe gegen Gassler im Raum. Hat sie die Zahlungen ausgelöst?

Gassler sagt, in diesem Amt müsse man den Chefbeamten vertrauen

Gassler beantwortet diese Frage gleich zu Beginn: Ja, sie habe die Listen mit den auszuzahlenden Leistungsboni unterschrieben. Sie sagt aber ebenso klar: Kontrolliert habe sie die Zahlen nicht, das sei auch nicht ihre Aufgabe gewesen. Als Regierungsrätin müsse man den Chefbeamten, die einem solche Listen vorlegten, vertrauen können. Und man müsse davon ausgehen, dass vorgelegte Dokumente korrekt sind. «Es wäre mir nicht im Traum in den Sinn gekommen, dass auf den Listen etwas nicht rechtmässig sein könnte», sagt sie. Gassler sagt:

«Es plagt mich am meisten, man könne denken, ich hätte den Direktor der Gebäudeversicherung gegenüber den anderen Chefbeamten bevorzugt behandelt.»

Sie habe «weder wissentlich noch willentlich je jemanden bevorzugt». Und ebenso stellt die Schönenwerderin die Frage: «Was wäre meine Motivation gewesen, mehr als erlaubt zu bezahlen?» Der Lohn sei bei der Anstellung nicht bestritten gewesen, es habe mehrere valable Anwärter auf den Job gegeben.

Warum untersucht niemand, wer von Hand Änderungen angebracht hat?

Was Gassler in diesem Büro in Olten sagt, hat noch mehr Zündstoff. Denn auf einer der Listen ist gar eine handschriftliche Änderung angebracht, ein Leistungsbonus war dort nach oben korrigiert worden. Dahinter steht das – vermeintliche – Visum Gasslers. Es sieht aus, als ob sie den Betrag genehmigt habe. «Das hätte ich nie gemacht», sagt Gassler. «Man könnte eine Liste rasch neu ausdrucken lassen. Handschriftliche Änderungen gab es nicht.» Die Konsequenz dieser Aussage: Jemand aus der Gebäudeversicherung müsste diesen Betrag nachträglich angepasst haben.

«Wer hat diese Liste falsch ausgefüllt?», fragt sich Gassler. «Und warum wird dies nicht untersucht? Warum interessiert diese Frage niemanden im Kanton?» Es ist mit ein Beweggrund, warum sich Gassler an die Öffentlichkeit wendet. Sie sagt:

«Der Vorgang erschüttert mich. Warum ruft mich das Personalamt nicht an, wenn eine handschriftlich abgeänderte Liste vorliegt?»

Vor allem aber beschäftige sie eine Frage: Warum haben sich weder die Geschäftsprüfungskommission noch die Staatsanwaltschaft für diese Sachverhalte interessiert?

Zweifel am Willen zur Untersuchung beim Kanton

Gassler fragt sich heute: «Was ist, wenn jeder etwas handschriftlich ändern kann? Warum will man in der Verwaltung nicht genauer wissen, was falsch gelaufen sein könnte?» Gassler, die einst mächtige Frau, fühlt sich nun ohnmächtig. «Ich habe ein ungutes Gefühl bei dieser Angelegenheit. Wie ist es möglich, dass man nicht die notwendigen Schlüsse ziehen will?»

Doch es gibt da noch einen Punkt: Derzeit ist ein Verfahren hängig, das die Offenlegung der Dokumente verlangt. Doch Gassler wehrt sich juristisch dagegen, dass diese Unterlagen publik werden. Warum, wenn sie nichts zu verbergen hat? «Ich bin für Transparenz», sagt Gassler. «Aber es braucht hier eine richtige Untersuchung. Man kann nicht jetzt die Dokumente veröffentlichen und dann denken, alles sei erledigt.» Gassler sagt, sie wolle ein Verfahren erzwingen. Es müsse nun zuerst eine richtige Aufarbeitung geschehen.

Ex-Direktor ist für volle Transparenz

Es sind happige Vorwürfe. Es ist wohl kein Wunder, dass Alain Rossier, der Ex-Direktor der Gebäudeversicherung, eine andere Ansicht vertritt. Er weist sämtliche allfälligen Unterstellungen und Gerüchte zurück – und erwartet die totale Offenlegung aller Dokumenten in diesem Fall. Er hat seine Zustimmung dazu bereits gegeben. «Dann kann sich jeder ein Bild machen.» Weiter will er sich nicht äussern. Er sagt nur: Er habe den Bonus damals im Glauben erhalten, dass alles rechtmässig sei. Später habe sich herausgestellt, dass «ein Fehler passiert» sei. Deshalb habe er den Betrag im Rahmen einer Per-Saldo-Vereinbarung zurückbezahlt.

Ex-Direktor Alain Rossier ist für volle Transparenz. Bar

Wer hat recht? Was ist wirklich vorgefallen? Gassler lässt sich weit auf die Äste raus, ohne dass sie müsste. Kämpft sie für die Wahrheit oder bereitet sie eine Verteidigungslinie vor? Klar ist derzeit einzig: Das letzte Kapitel in dieser Geschichte ist noch lange nicht geschrieben.

