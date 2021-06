Kanton Solothurn: Regelung zur Beschaffung von Feuerwehr-Material

GEBÄUDEVERSICHERUNG Der Kanton Solothurn will Handeln: Grundlagen für die zentrale Beschaffung von Feuerwehrmaterial Über Jahre kam es zu nicht rechtmässigen Aufträgen von Feuerwehr-Bestellungen. Der Kanton Solothurn reagiert. Im Gesetz der Gebäudeversicherung sollen unverzüglich die Grundlagen geschaffen werden für die zentrale Beschaffung von Feuerwehrmaterial. Die Justizkommission des Kantonsrates unterstützt einen entsprechenden dringlichen Auftrag. 21.06.2021, 16.31 Uhr

Die Rede ist von einer vorgezogenen Teilrevision des Gebäudeversicherungsgesetzes, um die zentrale Beschaffung von Feuerwehr-Material weiterzuführen (Symbolbild). Patrick Luethy

Der Regierungsrat deutete an, dass es bei der zentralen Beschaffung der Solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV) für die Feuerwehren im Kanton einiges im Argen liegt. Der Kanton Solothurn reagiert. So will man nun weiter vorgehen: