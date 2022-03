Gasversorgung Krieg in der Ukraine, explodierende Gaspreise und ungewünschte Abhängigkeiten von Russland – wie steht der Kanton Solothurn da? Vier Gasversorger beliefern im Kanton Solothurn rund 18'000 Kunden. Wie gross der Anteil an russischem Gas ist, variiert von Anbieter zu Anbieter – und hängt wesentlich davon ab, wie viel Biogas beigemischt wird, das jeder vom Gasverbund Mittelland bezieht. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Eine Erdgasleitung wird in den Boden gelegt. Zvg

Russland hat einen grossen Trumpf in der Hand gegenüber dem Westen: seine Erdöl- und insbesondere seine Erdgasvorkommen. Kein anderes Land exportiert so viel Erdgas. Rund 230 Milliarden Kubikmeter waren es 2020, der zweitgrösste Exporteur, die USA, kamen im gleichen Jahr auf rund 150 Milliarden Kubikmeter.

Seit der Invasion Russlands in der Ukraine stellt sich insbesondere in Europa die Frage nach der Abhängigkeit. Unter den Top10-Abnehmer-Ländern von russischem Erdgas sind 5 EU-Länder, darunter auch Deutschland, Holland und Italien. Die Schweiz wiederum bezieht den gesamten Erdgasbedarf aus dem angrenzenden Ausland.

Laut Gesamtenergiestatistik deckte die Schweiz 2020 15 Prozent ihres Bedarfs mit Erdgas (rund 31000 GWh). Woher es heute genau stammt, ist schwer zu sagen. Denn auch die EU-Länder importieren einen Teil aus Russland. Laut der Statistik des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) stammten 2020 47 Prozent des Gases in der Schweiz aus Russland (Grafik).

Woher das Gas stammt, hängt vom Versorger ab

Der konkrete Herkunftsmix kann jedoch in den einzelnen Regionen unterschiedlich sein, je nach Strategie des Gasverbundes, dem der regionale Versorger angeschlossen ist. Alle Gasversorger im Kanton Solothurn, die SWG in Grenchen, die Regioenergie in der Region Solothurn, die a.en in der Region Olten sowie die IWB in Dornach, beziehen ihr Gas vom Gasverbund Mittelland (GVM). Sie beliefern insgesamt rund 18000 Kunden mit Gas.

Wie sich der Gasmix des GVM zusammensetzt, erfahren wir von Markus Blättler, Geschäftsführer der SWL Energie AG aus Lenzburg: Rund 20 Prozent habe sich der GVM vertraglich aus den Niederlanden gesichert, der Rest sei börsengehandeltes Erdgas ohne Herkunftsangabe. Davon ausgehend, dass fast die Hälfte des Erdgases in Europa aus Russland kommt, stammen rund 40 Prozent des GVM-Mixes aus russischen Erdgasdepots.

Nun ist es so, dass die regionalen Versorger diesem Grundmix in aller Regel noch Biogas beimischen. Der Anteil an den Standardprodukten für Privathaushalte variiert von circa 3 Prozent (SWG) in Grenchen bis zu 30 Prozent (a.en) in Olten. Bei der IWB sind dem Standardprodukt 5 Prozent Biogas beigemischt, bei Regioenergie 10 Prozent. Ein Grossteil des beigemischten Biogases stammt dabei aus Produktionsanlagen in der EU.

Preise haben sich seit Anfang 2020 verdoppelt

Die Biogas-Produktion in der Schweiz ist zwar in den letzten Jahren stark gewachsen, deckt aber immer noch bloss einen Bruchteil des Bedarfs ab. 2020 produzierte die Schweiz fast 420 GWh Biogas, zehn Jahre davor waren es erst knapp 60 GWh. Aber bei einem Jahresverbrauch von rund 31000 GWh Gas, machen selbst 420 GWh bloss 1,35 Prozent aus.

Durch den Einsatz von Biogas reduziert sich die Abhängigkeit von Russland. Wielche anderen Alternativen gibt es zum russischen Gas? «Die europäische und schweizerische Gasindustrie unternimmt schon jetzt grosse Anstrengungen um die Abhängigkeit vom russischen Erdgas zu reduzieren», sagt etwa SWG-Geschäftsführer Per Just. Insbesondere würden vermehrt Lieferanten zum Zug kommen, die Erdgas in verflüssigter Form, dem sogenannten LNG (Liquified Natural Gas), liefern.

Die Hoffnung heisst Flüssiggas

Hauptquellen für Flüssiggas sind Länder wie die USA, Katar, Aserbaidschan, Nigeria oder Norwegen. Die EU verfüge momentan über knapp 40 LNG-Terminals, in denen Flüssigerdgas ins europäische Netz eingespeist werden könne, sagt Beat Erne, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Aare Energie AG in Olten. Zudem habe «die deutsche Regierung bekannt gegeben, zwei LNG Terminals in Deutschland zu bauen und als zusätzliche Massnahme die Speichermengen von Erdgas zu erhöhen», so Erne.

In Wilhelmshaven könnte eines der LNG-Terminals entstehen. Es ist einer von drei möglichen Standorten. Hier zu sehen sind Lagertanks im Haven von Wilhelmshaven. Focke Strangmann / EPA

Auch der Bundesrat hat Massnahmen für die Versorgungssicherheit beschlossen. Zupass kommt ihm der Frühling, der den Bedarf insbesondere bei den Privathaushalten automatisch senkt. Aber, so Erne: «Die Vorbereitungen für den Winter 2022/23 werden jetzt gestartet.»Die Preise jedenfalls spielen verrückt. Beat Erne von der Aare Energie AG sagt:

«Der Ukraine-Krieg hat die Preissteigerungen wieder befeuert.»

Nehmen wir einen Model-Kunden der SWG mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 20 kWh. Der bezahlte am 1. Januar 2020 aufs Jahr hochgerechnet 2790 Franken. Am 1. März 2022 wären es rund 5185 Franken gewesen. Fast doppelt so viel.

SWG-Geschäftsführer Per Just sagt: «Wohin die Reise geht, können wir nicht sagen. Die Volatilität wird infolge der Unsicherheit auf den Märkten voraussichtlich noch steigen.»

