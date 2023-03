Gasverbund Mittelland: Gasverbrauch um 20 Prozent zurückgegangen

Gasverbund Mittelland «Die Gasmärkte reagieren immer noch sehr nervös» – und die Preise bleiben volatil, obschon der Gasverbrauch zuletzt stark zurückging Der Gasverbund Mittelland, der auch den Kanton Solothurn versorgt, setzte 2022 rund einen Fünftel weniger Gas ab. Zugleich war der Umsatz mehr als doppelt so hoch. Verwaltungsratspräsident André Dosé und CEO Rolf Samer über die Gründe und die Perspektiven. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 16.03.2023, 20.01 Uhr

Das Gas, das heute in die Schweiz kommt, ist nur noch zu minimen Teilen aus Russland. Das hat auch zur Verteuerung beigetragen. Bild: Peter Schneider/ KEYSTONE

Um rund 30 Prozent hat der Gasverbrauch im Gebiet des Gasverbundes Mittelland (GVM) im letzten Quartal 2022 abgenommen, im Vergleich zum Vorjahr. «Auch wegen der Verhaltensänderungen», sagte CEO Rolf Samer an der GVM-Generalversammlung in Langenthal. Damit meinte er nicht nur die Sparbemühungen der Haushalte und der Wirtschaft, sondern auch die Umstellung auf Öl bei Betrieben, die ihre Prozesse sowohl mit Öl als auch mit Gas bestreiten können.

Im Geschäftsjahr 2021/2022, das beim Gasverbund am 30. September endet, hatte der Rückgang noch rund 5 Prozent auf knapp unter 10 Terawattstunden betragen. Aber im letzten Quartal blieb der Verbrauch rund 30 Prozent unter dem Vorjahreswert, was hälftig mit den Sparbemühungen und hälftig mit dem äusserst milden Herbst und Winter zu erklären ist.

Praktisch kein russisches Gas mehr in den Solothurner Städten

Rolf Samer, CEO Gasverbund Mittelland. Bild: Valentin Hehli / ARG

Während der Absatz des GVM zurückging, wuchs der Umsatz von 408 Millionen Franken auf 936 Millionen. Zu erklären mit den zum Teil exorbitanten Preisen, so Samer, der seine Stelle übrigens am 1. Januar 2022 antrat.

Zu diesem Zeitpunkt zahlte man noch rund 80 Euro für die Megawattstunde Gas. Bis Frühling 2021 schwankte der Preis über Jahre zwischen 10 und 25 Euro/MWh. Grund für den Preisanstieg waren unter anderem Unsicherheiten am Markt, tiefe Speicherstände und erhöhter Gasbedarf für die Stromproduktion.

Dann kam der Ukraine-Krieg, und das System geriet komplett aus den Fugen. «Die Preise stiegen ins Unvorstellbare, ja fast ins Unermessliche», so die Worte von GVM-Verwaltungsratspräsident André Dosé. Zu Spitzenzeiten kostete die Megawattstunde mehr als das Zehnfache (330 Euro) als im langjährigen Schnitt. Die Volatilität habe den Gasverbund vor sehr grosse Herausforderungen gestellt, so CEO Samer.

Eine weitere Herausforderung war die Abhängigkeit von Russland. Noch vor einem Jahr stammten rund 40 Prozent des GVM-Gases aus Russland, heute ist der Anteil russischen Gases verschwindend klein. Das Gas, das der GVM an die 15 Lokalversorger (darunter auch die Regioenergie aus Solothurn, die SWG in Grenchen und die A.en in Olten) stammt aus neuen Quellen. Aus erster Linie aus Norwegen, aber auch aus Belgien und den Niederlanden, wo grosse LNG-Terminals stehen. Dort wird Flüssiggas aus Katar, Tunesien und zum Teil Algerien eingespiesen.

Lokalversorger bestimmen stärker selbst, wie viel Risiko sie eingehen

Das Loskommen vom russischen Gas gibt es nicht umsonst, die Diversifizierung hat ihren Preis. «Wir müssen uns auf höhere Preise einstellen, ein Preis von 50 bis 70 Euro pro Megawattstunde scheint das neue Normal zu sein», sagt Rolf Samer. Das ist der Preis, den der GVM aktuell am Markt bezahlt.

Was das für den Endkonsumenten heisst? Heute liegt der Gaspreis für eine Kilowattstunde im Kanton Solothurn zwischen 20 und 25 Rappen pro Kilowattstunde. Aber diese Preise sind beeinflusst von den hohen Gas-Preisen im vergangenen Jahr.

Seit letztem März können die einzelnen Lokalversorger zudem selbst bestimmen, nach welcher Strategie sie ihr Gas beschaffen wollen. Rolf Samer: «Wir haben ein Baukastensystem entwickelt, mit dem jeder Lokalversorger aus unterschiedlichen standardisierten Produkten und auch Dienstleistungen sein individuelles Paket zusammenstellen kann.» Jeder legt selbst fest, wie viel Gas er wie viel im Voraus bezieht.

Gaspreise könnten sich bis in einem Jahr halbieren – ohne Schocks

Während die Preise an den Börsen, wo die Lokalversorger einkaufen, massiv ausschlugen, stiegen sie für den Endkunden nur langsam an. Doch seit Ende August sind die Einkaufspreise von A.en & Co. wieder massiv gesunken, bis Anfang Dezember hatten sie sich halbiert, bis Ende Januar noch einmal. Doch für die meisten Endkunden stiegen die Preise weiter. Heisst: Genau dieselbe Verzögerung wie beim Preisanstieg gibt es auch bei der Preisreduktion.

André Dosé, Verwaltungsratspräsident Gasverbund Mittelland. Eleni Kougionis / «bz Zeitung» für die Region

Wohin die Reise geht, möchten wir von Verwaltungsratspräsident André Dosé wissen. «Ich mache keine Preisvorhersagen, der Markt ist zu volatil. Viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, wie beispielsweise die Entwicklungen in der Ukraine oder die Frage, ob genügend Flüssiggas nach Europa geliefert werden kann, haben eine Auswirkung auf den Preis. Die Gasmärkte reagieren immer noch sehr nervös», so Dosé.

Im Gespräch mit den anwesenden Vertretern der Lokalversorger zeigt sich: Unter gleichbleibenden Bedingungen, also wenn sich der Einkaufspreis nun tatsächlich bei 50 bis 70 Euro einpendeln würde, dürfte sich der Preis für die Endkunden bis in ungefähr einem Jahr noch einmal halbieren. Auf 10 bis 13 Rappen pro Kilowattstunde. Aber Garantien gibt es dafür selbstverständlich nicht.

