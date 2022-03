Solothurn soll wieder mehr Plätze vor den Beizen erhalten

Gastronomie Solothurner Gemeinderat fordert mehr Sitzplätze vor den Beizen: «Die Umsatzeinbussen waren brutal» Die Mediterranisierung der Solothurner Altstadt soll auch dieses Jahr fortschreiten. Geht es nach SP-Gemeinderat Matthias Anderegg, bewilligt die Stadt erneut zusätzliche Aussenflächen vor Gastrobetrieben. Denn Corona sei nicht vorbei. Bisher wollten die Behörden davon jedoch nichts wissen. Am Dienstag entscheidet der Gemeinderat. Christof Ramser Jetzt kommentieren 21.03.2022, 18.00 Uhr

Der Solothurner SP-Gemeinderat Matthias Anderegg pocht auch dieses Jahr auf eine liberale Bewilligungspraxis für Aussenplätze vor Restaurants. zvg

Solothurn liegt am Meer; seit dieser Woche entspricht das Bonmot des Schriftstellers Franco Supino, dass das sommerliche Lebensgefühl in der Barockstadt auf den Punkt bringt, wieder ein bisschen mehr der Realität.

Gestern Montag wurde der Container der Hafebar aufgestellt, gleich dort, wo der Schriftzug azurblau auf den Boden gepinselt ist. Am 8. April startet die neue Hafebar-Saison. Und trägt wieder einiges zur Mediterranisierung nördlich der Alpen bei: ein Feierabendbier unter Platanen, ein «Spritz» am grünen Aarestrand.

Bereits am Dienstagabend kann der Schöpfer von «Solothurn liegt am Meer» darüber abstimmen, ob mit einer kulanteren Aussenbestuhlung auch heuer wieder ein Mass an Italianità in Solothurn möglich sein wird.

Der Vorstoss für erweiterte Aussenflächen für Gastrobetriebe im Gemeinderat stammt allerdings nicht von Supino, sondern von dessen Parteigenosse Matthias Anderegg. Mit einer dringlichen Motion will er erreichen, dass Restaurants und Bars wie 2021 auch dieses Jahr gebührenfrei mehr Gäste im Freien bedienen können. Laut Anderegg gibt es dafür sowohl wirtschaftliche als auch gesundheitspolitische Gründe.

«Die Stadtverwaltung erkennt die Dimensionen nicht»

Einerseits sei das Jahr für Gastrobetriebe schlecht gestartet. Wegen der Coronamassnahmen «mussten erneut sehr hohe Umsatzeinbussen hingenommen werden». Als Präsident der Genossenschaft Baseltor mit fünf Lokalen und einem Catering-Service kennt Anderegg das Geschäft.

Gerade im Januar und Februar seien die Einbussen mit mehreren hunderttausend Franken «brutal» gewesen. Das Bild von vollen Beizen sei trügerisch. Vor allem aufgrund fehlender Bankette und anderer Grossanlässe sei viel Geld flöten gegangen. Auch die Filmtage und die Fasnacht seien weniger gut gelaufen als in normalen Jahren. Noch sei zudem ungewiss, ob dieses Jahr Härtefallgelder ausbezahlt werden.

Zusätzlich weist Anderegg auf die rekordhohen Covid-Fallzahlen hin. Könnten mehr Gäste im Freien bewirtet werden, gebe es weniger Ansteckungen. «Das ist ein Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie.»

Eine Anfrage der Genossenschaft Baseltor für zusätzliche Tische hätten die Behörden aber mit Verweis auf die Aufhebung der Abstandsregeln zurückgewiesen. Für den SP-Gemeinderat ist das unverständlich:

«Die Stadtverwaltung erkennt die finanziellen Dimensionen nicht.»

Mit ein Grund für die limitierten Aussenplätze ist der Lärmschutz der Anwohnerschaft. Stadtschreiber Hansjörg Boll ist allerdings nicht zu Ohren gekommen, dass die liberale Praxis im vergangenen Jahr zu Klagen geführt hätte.

«Wahrscheinlich war man in der Pandemie diesbezüglich etwas grosszügiger», vermutet Boll. Er verweist darauf, dass der Stadtpolizei als Bewilligungsinstanz dieses Jahr die Rechtsgrundlage für zusätzliche Aussenplätze fehle.

Im vergangenen Jahr durften sich die Betriebe auch am Landhausquai ausbreiten. Hanspeter Bärtschi

Dies musste auch die Genossenschaft Kreuz erfahren, deren Bitte um zusätzliche Aussentische ebenfalls nicht erhört wurde. Weil es keine behördlichen Auflagen mehr gebe, seien der Stadt die Hände gebunden, sei beschieden worden.

Geschäftsleitungsmitglied Felix Epper berichtet von guten Erfahrungen mit der zusätzlichen Aussenbestuhlung 2021. «An guten Tagen hatten wir so mehr Plätze zur Verfügung.» Erlaubt waren dem «Kreuz» fünf zusätzliche Tische vor dem Landhaus. «Das hat uns den Sommer gerettet.»

Nicht nur auf den Umsatz habe sich das Angebot ausgewirkt, sondern auch auf die Attraktivität des öffentlichen Raums. «Wir konnten so den gepflästerten Platz vor dem Landhaus bespielen, wo wir niemandem etwas wegnehmen», sagt Epper. «Es wäre schön, wenn dies in diesem Jahr wieder möglich wäre.»

Auch im «Kreuz» ruft man in Erinnerung: «Corona ist nicht vorbei.» Wenn mehr Platz zur Verfügung stünde, könne man mehr Abstand zwischen den Gästen schaffen.

Kaffeehalle war «stark» darauf angewiesen

Etwas weiter oben in der Altstadt hat man ähnlich gute Erfahrungen gemacht. Vor der Kaffeehalle an der Gurzelngasse durften im Sommerhalbjahr neun Tische mit je vier Stühlen aufgestellt werden. «Darauf waren wir stark angewiesen», sagt Service-Leiterin Kathrin Nüesch. «Ohne diese Möglichkeit hätten die Corona-Einschränkungen den Betrieb noch viel schlimmer getroffen.»

Matthias Anderegg sieht «grosse Chancen» für seinen Vorstoss im Gemeinderat. «Es ist auch eine Anerkennung für das Gewerbe», sagt der Motionär, der bereits mit der FDP in Kontakt stand und betont, dass die SP keineswegs in der «gewerbefeindlichen Ecke» anzusiedeln sei.

Die Massnahmen sollen der Gastronomie helfen – bei der Genossenschaft Baseltor würde neben dem Stammhaus auch das «Salzhaus» profitieren –, ihre Unternehmen zu sichern. Ausserordentliche Zeiten verlangten ebensolche Massnahmen. Insofern verspricht Anderegg, dass die zusätzlichen Aussenflächen nicht dauerhaft, sondern nur vorübergehend bewilligt werden sollen.

