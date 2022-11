Gastronomie Frauenmangel in den Spitzenküchen: Im Kanton Solothurn gibt es kaum ausgezeichnete Köchinnen Nur wenige der im «Gault-Millau»-Guide aufgeführten Solothurner Köchinnen und Köche sind Frauen. Wir haben Hanna Meier von der «Eintracht» in Kestenholz besucht und sind den Gründen für den Mangel der Spitzenköchinnen nachgegangen. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 25.11.2022, 12.00 Uhr

Hanna Meier vom Restaurant Eintracht in Kestenholz ist eine von zwei Punkteköchinnen im Kanton Solothurn. Bruno Kissling

Jedes Jahr vergeben die Experten des Restaurantführers «Gault-Millau» bis zu maximal 20 Punkte an die besten Restaurants in der Schweiz. Von den insgesamt 870 ausgezeichneten Restaurants schweizweit bewirten 17 ihre Gäste im Kanton Solothurn.

Auffällig: Wenn man sich die Bewertungen durchliest, sind die dekorierten Solothurner Küchen nur in zwei Fällen von Frauen geführt. Pia Camponovo vom Stadtsolothurner Restaurant Baseltor mit 12 Punkten und Hanna Meier, die in Kestenholz gemeinsam mit ihrem Mann das Restaurant Eintracht führt. Allerdings muss sogar das relativiert werden, denn obwohl «Gault-Millau» die beiden zusammen aufführt, ist seit vier Jahren Marco Meier wieder für die Küche zuständig.

Langer Weg bis zum eigenen Restaurant

«Klar freuen uns die Punkte, doch weil wir sie schon seit vielen Jahren haben, ist das Echo nicht mehr so gross», sagt Hanna Meier. So würden sie keine erhöhte Nachfrage nach ihrem Restaurant wahrnehmen, wenn die Punkte publiziert werden.

«Für eine grössere Resonanz bräuchten wir schon mehr Punkte als im letzten Jahr.»

Sie selber hat in der Stadt Bern die Berufslehre zur Köchin gemacht. Danach war allerdings noch nicht fertig mit Schulbankdrücken. Nach der Lehre hat sie noch die Ausbildung zur Hotelfachfrau absolviert. Gar keine so schlechte Entscheidung, denn:

«Bei einem Praktikum habe ich meinen Mann kennen gelernt.»

Dessen Eltern waren bereits damals Inhaber der «Eintracht». Nach einigen Zwischenstopps haben Marco und Hanna Meier schliesslich 2010 das Restaurant übernommen. Im Moment sei er zuständig für die Küche und sie leitet den Service, macht aber nach wie vor Kekse und Kuchen. Vor einigen Jahren hatten sie aber einmal die Fronten gewechselt, da beide beides können.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf problematisch

Zurück zur Ausgangsfrage: Warum machen nicht mehr Frauen einen ähnlichen Weg zur Spitzenköchin, Frau Meier? «Zuerst muss ich festhalten, dass der Beruf unglaublich hart ist, manchmal haben wir ‹16-Stünder›, man muss der Typ dafür sein.» Dies sei aber nicht der Auslöser für den Mangel.

«Ich glaube, dass die Vereinbarkeit von Familie und dem Beruf als Köchin der Hauptgrund ist», sagt Meier. Man arbeite den ganzen Tag, wenn man ein Restaurant hat. Da brauche es beispielsweise Grosseltern, die nach den Kindern schauen. Eine andere Option sei die Kita. Da diese in der Schweiz allerdings so teuer seien, würde es einen Grossteil des Lohnes sofort wieder verschlingen. Was diese Alternative eher unattraktiv mache.

«Wir haben es mit einer Mischung aus Teilzeitarbeit, Kita und Grosseltern sehr gut managen können», gibt sich Meier überzeugt. Und auch ihren Kindern habe es Vorteile gebracht, so seien sie heute eigenständiger als andere in ihrem Alter.

Lieber Spitalküche als Restaurantküche

Viele Frauen würden dennoch nach der Lehre in ein Spital arbeiten gehen. «Dort gibt es geregelte Arbeitszeiten, einen guten Lohn und Wochenendzuschlag. Das ist schon verlockend, gerade mit einer Familie», sagt Meier. Sie wisse selbst nicht, ob sie nicht auch diesen Weg eingeschlagen hätte, hätte sie nicht mit ihrem Mann das Restaurant ihrer Schwiegereltern übernehmen dürfen.

Auch Peter Oesch, Präsident von Gastro Solothurn, sieht den Hauptgrund in der Vereinbarkeit des Berufs als Köchin mit der Gründung einer Familie:

Peter Oesch, Präsident von Gastro Solothurn. Bruno Kissling

«Eine Frau, die sich entscheidet, eine Familie zu gründen, hat keine Zeit noch Vollzeit in der Küche zu arbeiten. Denn die Arbeitszeiten können enorm lang sein.»

Wenn sich allerdings eine Frau für die Karriere entscheide, sehe er keinen Grund, warum sie keine erfolgreiche Köchin sein könne. Und fügt an: «Gebt den Frauen etwas Zeit. Als ich die Ausbildung gemacht habe, waren es zwei Frauen im Jahrgang, heute sind es bedeutend mehr.»

Schweizweit mehr Köchinnen

Die Zahlen des Amtes für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen in Solothurn belegen diese Aussage. So waren die Frauen 2022 noch immer in der Unterzahl, aber unter den 29 Lernenden, welche die Abschlussprüfung zur Köchin/zum Koch EFZ angetreten haben, waren immerhin 12 Frauen.

Deshalb ist sich Oesch sicher, dass es in Zukunft mehr Frauen mit «Gault-Millau»-Punkten geben wird:

«Ich finde aber, dass man für eine repräsentative Statistik über Solothurn hinausschauen muss.»

«Schweizweit sind es ebenfalls etwas über 40 Prozent Frauen, die die Lehre zur Köchin machen», sagt Max Züst, Direktor des Berufsverbands Hotel und Gastro Formation. Jedoch gebe es in der Schweiz bei den Spitzenköchen weiterhin massiv mehr Männer. In Zukunft würden die Frauen aber sicherlich auch bei den Auszeichnungen aufholen.

Die Zukunft soll also sowohl in Solothurn als auch gesamtschweizerisch eine Besserung bringen. Doch was denkt die Direktbetroffene selbst über die aktuelle Situation der Frauen in ihrem Beruf? «Das ist natürlich schade, aber ich hoffe vor allem, dass es allgemein wieder einen Schub geben wird beim Nachwuchs und mehr Junge die Freude am Kochen entdecken.»

