Gastronomie Einbruch von über 25 Prozent bei den Lehrlingen in den Solothurner Restaurants: So kämpfen die Betriebe um die Jugend Kaum ist die Pandemie einigermassen vorbei, brechen in der Solothurner Gastronomie die Lehrlingszahlen ein. Um mehr als 25 Prozent. Warum jetzt? Und was tun die Betriebe, um attraktiver zu werden? Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 30.09.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kerim Alur und Flurina Candrian haben dieses Jahr ihre Lehre als Koch respektive Köchin in der «Couronne» in Angriff genommen. Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Der Einbruch ist heftig, der Zeitpunkt erstaunlich. Während noch 2021 98 junge Frauen und Männer ihre Lehre in der Gastronomie in Angriff nahmen, waren es 2022 bloss 72. Ein Rückgang also von mehr als 25 Prozent – und das just in dem Jahr, in dem die Pandemie ihren Schrecken verlor und die Gastronomie von den Einschränkungen befreit wurde. Eine Entwicklung freilich, die auch dem Kanton nicht verborgen blieb.

Alles anzeigen

Patrick Seiler, stellvertretender Leiter Abteilung Berufslehren des Amts für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen, betont, dass diese Entwicklung nicht auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe zurückgehe. Diese sei nach wie vor hoch. Seiler: «Das zeigen auch die noch rund 100 offenen Lehrstellen im Berufsfeld Gastgewerbe im Kanton Solothurn.» Zudem habe man von den Betrieben gehört, dass die Nachfrage nach Lehrstellen in der Gastronomie sehr gering sei.

Wenig attraktive Arbeitsbedingungen und schlechte Nachrichten

Die Gründe sind offensichtlich. Die Jobs sind herausfordernd, die Arbeitsbedingungen im Vergleich zu anderen Branchen wenig attraktiv, die Löhne eher tief. Mit diesen Problemen hatte die Gastrobranche aber schon vor der Pandemie zu kämpfen. Warum kommt der Einbruch also gerade jetzt? Seiler: «Wir gehen davon aus, dass sich die Betriebsschliessungen während der Pandemie negativ auf die Nachfrage bei den Schulaustretenden ausgewirkt hat.»

Was aber steckt hinter diesem Negativtrend? Und was machen die Betriebe, um Gegensteuer zu geben?

Die Probleme bei der Lehrlingssuche gibt es nicht nur in der Gastronomie. Das hat auch damit zu tun, dass jährlich weniger Schüler aus der Oberstufe austreten. Waren es 2021 noch 2535, so verzeichnete Solothurn 2022 nur noch 2392 Schulaustritte auf Oberstufenniveau. Damit sei der Tiefpunkt erreicht, wie Seiler sagt. Nächstes Jahr seien es wieder mehr. Der Druck wird deswegen kaum geringer. Denn die geburtenreichen Babyboomer gehen weiter in Pension.

Auch andere Berufe kämpfen, um ihre Lehrstellen zu besetzen

Im Endeffekt bedeutet es: Die Zahl der Erwerbstätigen nimmt ohne Zuwanderung ab. Das spüren gerade auch die Gastrobetriebe. Mathias Müller, Leiter Rekrutierung bei der Genossenschaft Baseltor, sagt: «Gerade neulich war ich an einer Lehrlingsmesse. Die Storenbauer und die Gärtner an den Ständen nebenan waren keineswegs besser dran.»

In den fünf zugehörigen Betrieben bietet die Genossenschaft jedes Jahr zehn Lehrstellen an. Als Restaurationsfachangestellte, Köchin oder Koch sowie als Hotelfachangestellte und Hotelkommunikationsfachfrau oder -mann. Das sei nur eine Richtzahl, so Müller, man schaue von Mensch zu Mensch. Findet er mehr motivierte und zum jeweiligen Betrieb passende Leute, bilden sie auch mal mehr aus.

Oder eben weniger. Wie dieses Jahr. Nur fünf von zehn Stellen wurden besetzt. Ausschliesslich in der «Couronne» werden sie ausgebildet. Salzhaus und Baseltor hätten 2022 bewusst keine Stellen besetzt. Zum einen, weil sie noch Auszubildende haben. «Zum anderen, weil es keine Topkandidaten zur Auswahl gab», so Müller.

Betriebe stellen fest: Küche ist beliebter als Service

Zugleich ist Müller überzeugt, «dass wir als grosser Player, sehr zentral in der Stadt Solothurn gelegen, für die herausfordernde Lehrlingssuche gut gerüstet sind». Ein Punkt, den auch Tamara Hürlimann, Geschäftsführerin der «Schmiedstube» in Olten, betont. Probleme hätten vor allem Gastronomiebetriebe, «welche eher ländlich gelegen sind». Sie bieten in ihrem Betrieb jährlich zwei Lehrstellen an, eine im Service, die andere in der Küche, ob zwei- oder dreijährig spiele für sie eigentlich keine Rolle.

Was auffällig sei: Sie erhielten immer genügend Bewerbungen für eine Lehrstelle in der Küche, aber die Lehrlingssuche nach einer Restaurantfachfrau oder einem Restaurantfachmann gestalte sich eher schwierig. Eine Feststellung, die auch Argim Asani, Geschäftsführer und Inhaber des «Parktheaters» in Grenchen, machte.

Grosses Interesse bei Menschen aus Eritrea, Afghanistan und Somalia

Asani bildet in seinem Betrieb jährlich zwei Leute in der Küche und zwei im Service aus. Die Stellen in der Küche konnte er besetzen, im Service fand er nur eine Person. Trotz Werbung auf verschiedenen Portalen. Bei allen Schwierigkeiten bei der Besetzung der Lehrstellen stellte er auch fest, dass diese bei gewissen Bevölkerungsgruppen sehr beliebt waren. Er sagt:

«Wir hatten sehr viele Bewerbungen von Immigranten aus Eritrea, Afghanistan und Somalia.»

Dass die Küche beliebter ist als der Service, kann man auch der Statistik entnehmen. Während die Zahl der Auszubildenden in der Küche um 25 Prozent sank (von 78 auf 58), ging die Zahl der Auszubildenden im Service noch stärker und zwar um 30 Prozent zurück (von 20 auf 14).

Alles anzeigen

Die Rekrutierung wird künftig kaum leichter sein. Während Informatiker und Mediamatikerinnen immer zahlreicher werden, leiden andere Berufe. Unter anderem die Gastronomie. Einfach so hinnehmen wollen das die Betriebe nicht. Sie versuchen Gegensteuer zu geben. Mit Stellenausschreibungen auf verschiedenen Portalen, aber auch mit Social-Media-Beiträgen, wie es etwa die «Schmiedstube» macht. Geschäftsführerin Hürlimann sagt:

«Ausserdem werben wir auch mit Flyern in unserem Restaurant für die noch offene Stelle im August 2023.»

Einer der Vorzüge: Wer in der «Schmiedstube» eine Lehre mache, habe hinten dran ein grosses Gastrounternehmen, die Thommen Gastronomie AG, zu der insgesamt sechs Gastrobetriebe und drei Catering-Firmen gehören. Hürlimann: «Wir bieten all unseren Lernenden an, in diverse Betriebe und Veranstaltungen hineinblicken zu können und geben ihnen somit viel Berufserfahrung mit.»

Innovative Ansätze, um den Beruf attraktiver zu machen

Auch die Genossenschaft Baseltor ist ein Gastrogrossbetrieb und bietet ihren Lehrlingen die Möglichkeit, in verschiedene Betriebe reinzuschauen. Aber man geht noch weiter, arbeitet daran, den Job an sich attraktiver zu machen, nicht bloss die Lehrstellen.

Mathias Müller: «Wenn gewünscht und möglich, versuchen wir ohne Zimmerstunde zu arbeiten.» Zudem würden Mitarbeitende in allen Betrieben bloss die Hälfte zahlen für eine Konsumation. Zudem arbeite man an innovativen Ansätzen wie der Vier-Tage-Woche und sei dabei, die Lohnmodelle zu überarbeiten.

Der Verband wäre gefordert, aber man nimmt ihn kaum wahr

Solche Ansätze zieht Argim Asani nicht in Betracht. Er könne die Lehrstellen nicht einfach so attraktiver machen. Aber: «Der Verband muss sich mal ein paar Gedanken machen, wie wir am besten zu jungen Leuten kommen.» Es brauche positive Nachrichten aus der Gastronomie, nicht immer nur Schreckmeldungen. Und man müsse die jungen Menschen an den Schulen besser abholen, die schönen Seiten des Berufs aufzeigen.

Gute Neuigkeiten gäbe es durchaus zu verbreiten. So gewann zum Beispiel Jonathan Wepfer bei den Swiss Skills gerade Anfang September eine Silbermedaille. Eine Mitteilung dazu kam von den Organisatoren, vom kantonalen Branchenverband hörte man nichts.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen