Gastronomie Die Pommes-frites-Krise: Solothurner Wirte ziehen Fritteusen den Stecker, müssen Preise erhöhen oder setzen nun auf spezielles Öl Speiseöl ist massiv teurer geworden, Fritteusen sind Stromfresser – und dazu fällt auch noch die Kartoffelernte dürftig aus. Das zwingt Gastrobetriebe in der Region zum Handeln. Sven Altermatt 11.11.2022, 11.45 Uhr

Pommes frites werden quer durch die Bevölkerung gern gegessen. Fritteusen erhitzen grosse Mengen Öl und verbrauchen dabei viel Energie. Getty Images

Das Öl zischt und brodelt, die Pommes frites schwimmen im heissen Fett, bis sie goldgelb und knusprig sind. Aber sonst ist vieles nicht mehr so, wie es einmal war: Das Weltgeschehen hat die Fritteuse erreicht.

Hier zeigt sich dieser Tage vielleicht am handgreiflichsten, wie die aktuelle Krise die Gastrobranche umtreibt. Wenn das globale Gefüge aus Produktion, Logistik und Handel aus dem Gleichgewicht gerät, dann trifft dies auch das Restaurant in Olten und den Imbiss in Solothurn. Oder genauer gesagt deren Fritteusen; diese erhitzen grosse Mengen Öl und verbrauchen dabei viel Energie.

Pommes frites im Herbst 2022, das bedeutet kurzgefasst: Teurer gewordene Kartoffelstäbchen werden in teurer gewordenem Öl zubereitet – mittels teurer gewordenen Stroms.

Eine solche Konstellation sei sehr anspruchsvoll, sagt Peter Oesch, langjähriger Wirt und Präsident des Verbands Gastro Solothurn:

Gastro-Solothurn-Präsident Peter Oesch. Bruno Kissling

«Dass die Energie und viele Rohstoffe mehr kosten, ist bekannt. Aber beim Frittieren schlagen die ausserordentlich hohen Preise fürs Öl zusätzlich aufs Gewicht.»

Pommes frites bekommt man in der Landbeiz oder im edlen Restaurant, in der Dönerbude oder am Dorffest. Ob als Beilage oder in der Hauptrolle, sie werden quer durch die Bevölkerung gern gegessen. Wenig verwunderlich also, sagt Cemal Öszönmez:

«Natürlich kann ich die Pommes frites nicht einfach von der Karte streichen.»

Seit vielen Jahren betreibt er in der Solothurner Vorstadt den «Efem Imbiss». Wer sich bei Öszönmez nach der Lage erkundigt, dem erklärt er erst einmal: «Ich möchte nicht klagen. Wir dürfen auf viele Stammkunden zählen, dafür bin ich dankbar.»

Aber ein Preisschub, wie man ihn jetzt rund ums Frittieren beobachten könne, sei wirklich speziell. Der Gastgeber kramt einen Ordner hervor, blättert durch die fein säuberlich abgelegten Rechnungen. Angefangen beim Frittieröl: Kosteten 20 Liter davon im vergangenen Winter noch 85 Franken, muss der Imbiss nun 127.80 Franken dafür bezahlen. Ein satter Anstieg von über 50 Prozent.

Die Pommes frites sind fast 20 Prozent teurer geworden. Dann der grosse Brocken, die Energie: Der Preis für Gas ist gestiegen, der Strom wird bald in die Höhe schnellen. Dass ein Eimer Ketchup um 15 Prozent aufgeschlagen hat und der «Efem»-Chef dafür nun 23 statt 20 Franken bezahlen muss, scheint da schon fast vernachlässigbar.

Angespannte Situation beim Speiseöl

Wie lässt sich die Teuerung im Einzelnen erklären? Im Fall des Öls sind die starken Preissprünge unmittelbar auf den Ausbruch des Ukraine-Kriegs zurückzuführen. Die Ukraine und Russland sind weltweit die mit Abstand grössten Produzenten von Sonnenblumenöl. Dessen Verfügbarkeit auf dem Weltmarkt war plötzlich massiv eingeschränkt. Dies zum Leidwesen vieler europäischen Produzenten, die gepresstes Rohöl aus den beiden Ländern in ihrer Lieferkette hatten.

Ob in der Hauptrolle oder zum panierten Schnitzel: Pommes frites werden gerne und oft gegessen. Felix Gerber

Fritteusen ihrerseits sind veritable Stromfresser. Erst ab Mitte 2023 sollen sie zu jenen gewerblichen Küchengeräten zählen, für die strenge Anforderungen an die Energieeffizienz gelten. Das sieht eine neue Verordnung des Bundes vor.

Bei den Pommes frites selbst stehen andere Ursachen hinter den Preisaufschlägen. 2021 fiel die Kartoffelernte wegen des schlechten Wetters zu klein aus. Und auch dieses Jahr ist die Ernte laut Branchenangaben mengenmässig eher unterdurchschnittlich. Das reicht nicht, um die Nachfrage zu decken.

Wenn Fritteusen ausser Betrieb bleiben

Die Pommes-frites-Krise zwingt Gastrobetriebe in der Region zum Handeln. Im «Road Stop Cafe» in Lohn-Ammannsegg hat man gleich mehrere Massnahmen ergriffen, wie Betriebsleiterin Sae Bentz berichtet. Zum einen stehen im amerikanisch angehauchten Diner neuerdings weniger Fritteusen im Einsatz. Einige Geräte nehme man vorübergehend nicht mehr in Betrieb, so Bentz. «Wir versuchen gezielter zu koordinieren, was wann in welcher Fritteuse zubereitet wird.»

Und zum anderen lässt der Betrieb sein gebrauchtes Frittieröl jetzt nicht mehr einfach entsorgen, sondern bei einem spezialisierten Betrieb zu Biodiesel aufbereiten. Bentz sagt:

«Das ist eine nachhaltige Sache und wir bekommen dafür immerhin noch etwas Geld zurück.»

Nicht alle Gastwirte wollen sich zu dem Thema zitieren lassen. Auch nicht der Oltner Gastronom, der zwei seiner drei Fritteusen den Stecker gezogen hat. «Wir beschränken uns beim Beilagen-Frittiergut jetzt auf Pommes», berichtet er, «dann müssen wir das Öl etwas weniger oft auswechseln.»

Bei frittierten Gerichten spürt das Gastgewerbe die aktuelle Krise besonders. Andreas Pörtner/Imago

Die Lösungen sind vielfältig. So schwört die SV Group, die im Solothurnischen unter anderem die Mensen an den Kantonsschulen oder die Scintilla-Kantine in Zuchwil betreibt, beim Frittieren auf ein neuartiges Rapsöl. Dieses sei dank höherer Hitzestabilität länger nutzbar. Dadurch könne man auch einen Teil der Preissteigerungen auffangen, liess sich ein Firmenvertreter im Fachblatt «Hotellerie Gastronomie Zeitung» zitieren.

Die Kartoffelverarbeiterin Kadi AG aus Langenthal, bekannt für ihre Pommes frites, verweist Gastronomen in Werbebeiträgen indes aktuell auf Produkte, die in der Endzubereitung auch ohne Frittieröl auskommen. Darin verwendet sie gar den Begriff «Öl-Knappheit». Vereinzelt habe man auch schon vernehmen können, «dass Gastronominnen und Gastronomen von frittierten Produkten auf andere Beilagen ausweichen», heisst es bei der Firma: namentlich etwa auf Bratkartoffeln.

Preise werden erhöht, aber nur zögerlich

Viele Betriebe kommen nicht darum herum, in ihre Speisekarten einzugreifen. Der «Efem Imbiss» in Solothurn hat den Preis für eine Portion Pommes um zehn Prozent auf 5.50 Franken erhöht. Auch beim «Road Stop Cafe» in Lohn-Ammannsegg schlagen sich die höheren Kosten nieder. Und im erwähnten Oltner Betrieb kalkuliert man bei der Menukomponente «Pommes frites» im Schnitt mit einem Aufschlag von 15 Prozent.

Damit steht ebenso fest: Die Betriebe erhöhen die Preise kaum so stark, wie sie aufgrund der Teuerung eigentlich müssten. Die Krise kommt zur Unzeit, zumal sich die Branche nach der Pandemie erst gerade wieder aufgerappelt hat und die Gäste zurückgekehrt sind. «Vor diesem Hintergrund scheuen viele Wirte davor zurück, die Aufschläge voll weiterzugeben», sagt Gastro-Präsident Oesch.

Dennoch könnte gerade dies notwendig werden, um die Zukunft eines Betriebs zu sichern. Oesch verweist auf den Fachkräftemangel, der ebenfalls herausfordernd sei. Es werde erwartet, dass man faire Löhne zahle. Auch deshalb muss es der Branche seiner Ansicht nach gelingen, den Gästen den Wert ihrer Arbeit zu vermitteln. Und man müsse offen erklären, warum Preiserhöhungen manchmal unumgänglich seien, so Oesch. «Mitunter halt auch bei einer Portion Pommes frites.»

