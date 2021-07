Gastronomie Das Einreichen eines Härtefallgesuchs braucht in Solothurn bis zu sechs Mal mehr Zeit als in den Nachbarkantonen Der Aufwand für die Beantragung von Härtefallhilfen ist in Solothurn bis zu sechs Mal grösser als in den Nachbar­kantonen. Die Gründe? Der Kanton verweist auf die ändernden Vorgaben des Bundes und möglichen Missbrauch. Sébastian Lavoyer 21.07.2021, 05.00 Uhr

Eine Serviceangestellte deckt in einem Restaurant den Tisch. Keystone

Der Kanton Solothurn macht eine schlechte Figur bei der Beantragung von Härtefallgeldern. Das wenigstens suggerieren die Zahlen, die Daniel Hollenstein präsentiert. Er ist Direktor von Gastroconsult, einem Treuhandunternehmen, das sich auf die Bedürfnisse von Gastronomie und Hotellerie spezialisiert hat und eine Tochtergesellschaft von GastroSuisse ist. In seiner Funktion hat er Einblicke gehabt in den Prozess der Beantragung von Härtefallgeldern in sämtlichen umliegenden Kantonen. Von den beiden Basel über den Aargau und Bern bis in die Innerschweiz nach Luzern und Zug.

Daniel Hollenstein, Gastroconsult. PD

«In allen anderen Kantonen haben wir ein bis maximal zwei Stunden gebraucht, um für einen Kunden Härtefallgelder zu beantragen – in Solothurn waren es vier bis sechs Stunden»,

sagt Hollenstein. Warum? Zum einen liegt es daran, dass der Prozess anfänglich zu komplex war. Dazu gab es im Verlauf des Frühjahrs mehrere Vorstösse im Kantonsrat. Zugleich wurden die Vorgaben durch den Bund laufend verändert, der Kanton sah sich immer wieder zu Anpassungen gezwungen. Daniel Hollenstein möchte aber festhalten, dass im direkten Gespräch in der Regel Lösungen gefunden werden konnten, aber eben auch dies benötigte wiederum Zeit.

Viele Treuhänder trauen sich nicht, öffentlich über ihren Ärger zu reden. Aus Angst, dass man beim Volkswirtschaftsdepartement (VWD), das für die Auszahlung der Härtefallgelder zuständig ist, unten durch ist, wenn man Kritik übt. Das folgende Beispiel stammt von einem, der genug hatte, dann aber auf Bitte seines Kunden, einem Gastronomen, auf Anonymität beharrte. Er zeichnet ein chaotisches Bild des VWD.

Kommunikation mit dem Kanton sei schrecklich gewesen

Der Kanton habe Ende April Formulare verlangt, die gar noch nicht verfügbar waren. Das hatte auch mit den Änderungen auf Bundesebene zu tun. Mehr als zehn Tage später ist das Formular aufgeschaltet, umgehend reicht er das Gesuch ein, hört dann aber während Wochen nichts. Zig Mal ruft er an, wird vertröstet, darauf hingewiesen, dass man im Homeoffice arbeite, seine Unterlagen bei Ernest & Young geprüft würden.

Die Kommunikation sei schrecklich gewesen, moniert der Treuhänder, was Berufskollegen von ihm bestätigen. Er hätte wohl darüber hinwegsehen können, wenn wenigstens der Ertrag gestimmt hätte. Gegen Mitte Juni erhält sein Mandant endlich die dringend benötigte Härtefall-Entschädigung. «Er bekam knapp 3 Prozent des Umsatzes, was nicht einmal reicht, um die Miete zu zahlen», ärgert er sich noch immer. Dabei hätten bis zu 20 Prozent ausbezahlt werden können.

Härtefallhilfen gibt es von Bund und Kanton. Berechtigt für die Härtefallmassnahmen des Bundes sind Betriebe mit einem Umsatzrückgang von mehr als 40 Prozent, bei einem Umsatzrückgang von 25 bis 40 Prozent gibt es kantonale Unterstützung. Der Rückgang bemisst sich am durchschnittlichen Umsatz 2018 und 2019, so die Vorgaben des Bundes. Zugelassen zu den kantonalen Hilfsprogrammen sind Unternehmen der Eventbranche, Schausteller, Reisebetriebe, Restaurants und Hotels sowie touristische Betriebe. Und deren Zulieferer, sofern sie mindestens die Hälfte ihres Umsatzes in diesen Branchen erwirtschaften.

Kanton: Bald redet man über Missbräuche nicht ein paar Stunden mehr beim Ausfüllen

Im Kanton Solothurn erfolgen Härtefallzahlungen in erster Linie in Form von À-fonds-perdu-Beiträgen. Die Höhe der Hilfsgelder orientiert sich gemäss Bundesverordnung an den ungedeckten Fixkosten. Maximal werden einem Betrieb 20 Prozent des Umsatzes oder eine Million Franken ausbezahlt (siehe dazu auch Box). Für Unternehmen die einen Umsatzausfall von 70 Prozent und mehr zu beklagen hatten, beträgt die Höchstgrenze 30 Prozent oder 1,5 Millionen Franken.

Zudem, so Sarah Koch, Leiterin der Fachstelle Standortförderung im VWD und zuständig für die Härtefallgelder, gebe es im Kanton Solothurn die Möglichkeit, auch bei einer Teilschliessung des Betriebs Härtefallgelder zu beantragen. Bei einem Tearoom zum Beispiel, das den Bäckereibetrieb aufrechterhalten konnte, aber das Café schliessen musste. Die Bundesverordnung würde in dem Fall die Einreichung einer Spartenrechnung verlangen, was gerade bei kleineren Betrieben oft eine Überforderung sei. In diesen Fällen genügt es, wenn der Betrieb belegen kann, dass der Umsatz um mindestens 25 Prozent zurückgegangen sei und auf die behördliche Schliessung zurückzuführen ist.

Sarah Koch, Leiterin der Fachstelle Standortförderung im VWD.

Michel Luethi

Bis jetzt habe der Kanton Solothurn rund 50 Millionen Franken an Härtefallhilfen ausbezahlt. 60 bis 70 Prozent davon flossen in die Gastronomie, schätzt Koch. Nur eine kleine Anzahl an Gesuchen sei noch offen. Zum Vorwurf, dass der ganze Prozess in Solothurn um ein mehrfaches länger dauerte als in den umliegenden Kantonen, sagt Koch:

«Wir hatten sehr viele Rückmeldungen, dass die Gesuchseinreichung in einem normalen Verhältnis steht. Wenn sämtliche Gesuchsunterlagen vorliegen, bedarf das Ausfüllen des Online-Formulars nicht übermässig Zeit.»

Dann betont sie, dass man mit Steuergeldern hantiere und deshalb auch genau hinschaue, ob die Gesuchsstellenden die Anforderungen für die Härtefallhilfen erfüllten. «Zudem ist das Missbrauchsthema gemäss Bundesverordnung in der Verantwortung der Kantone ist», so Koch. Was man so interpretieren könnte: Andere Kantone haben vielleicht schneller und unkomplizierter ausbezahlt, aber in ein paar Monaten wird man über Missbräuche reden. Man darf also mit Sicherheit gespannt, ob der Kanton Solothurn dann wesentlich besser abschneidet als die Nachbarn.

Und zu der von vielen Treuhändern als mangelhaft beurteilten Kommunikation meint Koch, man habe laufend die vom Bund angepassten Regelungen auf der Webseite kommuniziert. Obwohl die Verordnung vorsieht, dass Anträge beziehungsweise Anfragen schriftlich zu stellen seien, habe man eine Hotline geführt. Und die Ansprechpersonen beim Kanton hätten nie gewechselt. Bei der Prüfung arbeite man mit Ernst & Young zusammen. Es könne sein, dass es dort zu personellen Wechseln im Team gekommen sei. Das sei bei einem Grosskonzern normal.