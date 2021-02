Gastronomie Branche in der Krise: Solothurner Gastro-Betriebe werden kreativ – auch im Hinblick auf Valentinstag Sie leiden unter der Coronakrise: Betriebe der Gastronomiebranche. Das ist bekannt. Mittlerweile haben aber viele ein Rezept gefunden, damit umzugehen. Gerade im Hinblick auf den Valentinstag sind viele Unternehmen besonders kreativ geworden. Denise Donatsch 06.02.2021, 05.00 Uhr

Lernende in der Küche des «Baseltors» in Solothurn. Denise Donatsch

Die Gastrobranche steckt seit dem Lockdown im Frühling 2020 in einer Krise. Im Kampf um ihre Existenz sehen sich Wirtinnen und Wirte seit Monaten dazu gezwungen, sich ständig neuen Massnahmen anzupassen, neue Konzepte zu entwickeln oder gleich ganz zu schliessen. Aber nicht nur die Gastroarbeitenden befinden sich in einer prekären Situation, auch die Zulieferdienste, die hinter den Betrieben stehen, müssen verheerende Umsatzeinbussen einstreichen.

Dennoch haben sich einige Betriebsleiter dazu entschieden, den Kopf nicht hängen zu lassen und aktiv zu bleiben. Mit viel Kreativität und Einsatzwillen wollen sie der Situation trotzen, obwohl sie bei weitem nicht den gleichen Umsatz generieren können wie zuvor. Fünf Solothurner Betriebe stellen ihre Konzepte vor.

Schwierigkeiten und Chance der Krise

Fritz Bader von der Bader Gastronomie AG mit Standort in Solothurn schätzt die aktuelle Lage ein.

Fritz J. Bader, Fritz Gastrokultur Solothurn.

Bild: Anina Mathivannan

Die Veränderung der Branche habe ihren Anfang nicht erst mit Beginn der Coronakrise genommen, betont Fritz Bader von Fritz Gastrokultur Solothurn. Bereits im Vorfeld habe man gewisse Veränderungen im Konsumverhalten der Menschen beobachten können. «Durch das ausgebaute Freizeitangebot ist das Essen im Restaurant – auch am Abend – praktisch zu einem reinen Verpflegungsakt geworden.»

Wo sich die Gäste früher noch Zeit genommen hätten, um ausgiebig und genüsslich zu dinieren, werde heute vermehrt nur kurz verweilt und gleich zur nächsten Aktivität gewechselt. In diesem Sinne sei auch die Essenskultur bereits seit längerem unserem Zeitgeist der Kurzlebigkeit unterworfen.

Ist es das Richtige?

Die Chance, so Bader, die jede Krise birgt, sei jene, dass man aus der Komfortzone gerissen werde. «Man hinterfragt in Zeiten wie diesen viel stärker, ob das, was man macht, wirklich das Richtige ist.» Auch müsse man wieder kreativ werden und das Angebot überdenken. Die Gastrobranche sei durch die Coronakrise aus festgefahrenen Mustern herausgerissen worden, und das könne sich definitiv auch positiv auswirken.

Aber nicht nur die Branche selbst könne aus der Krise Gutes mitnehmen, so Bader, der unter anderen als Betreuer und Berater von Gastrobetrieben tätig ist; auch die Gäste würden vermutlich in Zukunft das kulinarische Angebot wieder vermehrt schätzen, da sie nun erfahren mussten, dass nicht alles selbstverständlich ist.

Der finanzielle Verlust werde garantiert eine Zeit lang zu spüren sein. Bader versuche aber, nicht negativ zu denken, sondern sich auf Chancen und Möglichkeiten zu konzentrieren. Dass, wie von Gastrosuisse prophezeit, ein Drittel der Betriebe die Krise nicht überstehen werden, erachte er als übertrieben. «Allerdings hängt das stark davon ab, wann die Restaurants wieder öffnen dürfen.» Den ersten März, wie aktuell von der Regierung kommuniziert, schätzt der Branchenkenner jedoch als unrealistisch ein, da die Fallzahlen noch zu hoch seien.