Gastkolumne Unter- statt Überbevölkerung als Problem Handelskammer-Direktor Daniel Probst schreibt in seiner Gastkolumne über rückgängige Geburtenzahlen, eine immer älter werdende Bevölkerung und über eine mögliche Unterbevölkerung in der Zukunft. Daniel Probst 01.12.2022, 10.20 Uhr

Die Geburtenzahlen sind rückläufig in der Schweiz. Keystone

Hundert Jahre lang hat die Anzahl Menschen rasch zugenommen. Mitte November wurde der achtmilliardste Erdenbürger geboren. Damit hat die Menschheit jedoch schon bald ihren Zenit erreicht.

Laut den neuesten Prognosen der UNO wird die Weltbevölkerung nur noch zwei Generationen lang wachsen. Mehr als 11 Milliarden Menschen wird es mit grosser Wahrscheinlichkeit gar nie geben. Im Gegenteil. Die Mädchen und Knaben, die letztes Jahr in der Schweiz geboren wurden und eine durchschnittliche Lebenserwartung von 85,7 respektive 81,7 Jahren haben, werden das Jahr 2100 und damit eine Welt erleben, in der die Erdbevölkerung schrumpft. Unter- statt Überbevölkerung als Problem. Im Jahr 2200 wird die Erde wieder gleich viel Menschen haben wie im Jahr 1960, etwa 3. Milliarden.

Daniel Probst. Zvg

Der Grund: Die Kindergeburten nehmen ab. Die Weltbevölkerung nimmt aktuell nur noch zu, weil die Menschen immer älter werden. In den 1960er-Jahren lag die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau bei fünf. Heute liegt die weltweite Fertilitätsrate bei 2,3. Um die Bevölkerung ohne Zu- und Abwanderung konstant halten zu können, sind 2,1 Kinder notwendig. Mehr als die Hälfte aller Länder erreicht diese Ersatzzahl bereits heute nicht mehr, Tendenz steigend.

Es gibt immer weniger Kinder auf der Erde. Der sogenannte «Peak Child», die maximale Anzahl Kinder auf unserem Planeten, wurde im Jahr 2015 erreicht, in Europa schon vor 20 Jahren. Studien zeigen, dass die sinkenden Kinderzahlen mit der weltweit steigenden Bildungsrate bei Frauen zusammenhängen. Weil fast überall auf der Welt die Frauen für die Erziehung verantwortlich sind und sich gebildete Mütter tendenziell für weniger, dafür gut ausgebildete Kinder entscheiden.

Für die Umwelt ist ein Rückgang der Weltbevölkerung eine gute Nachricht. Weniger Menschen erzeugen weniger CO2-Emissionen und verbrauchen weniger Ressourcen. Andererseits bereitet insbesondere die Abnahme von Erwerbstätigen vielen Ländern grosse Probleme.

In den nächsten zehn Jahren gehen in der Schweiz eine Million Menschen in Pension und nur 500000 rücken nach. Mit entsprechenden Herausforderungen für die Wirtschaft, die Sozialversicherungen und das Gesundheitssystem.

Kurzfristig wird sich ein Land wie die wohlhabende Schweiz dank seinen hohen Löhnen mit Zuwanderung einigermassen über Wasser halten können. Im Jahr 2021 betrug der Wanderungssaldo zu Gunsten der Schweiz gut 50000 Menschen. Unsere Anziehungskraft als Einwanderungsland ist ein grosses Plus. Andere Länder und Regionen können ihren Menschen keine Perspektiven bieten, haben vielleicht migrationsfeindliche Regierungen und schrumpfen deshalb schon jetzt.

Jedoch nimmt auch in der Schweiz der Druck zu. Davon ausgehend, dass eine rasche und markante Steigerung der Geburtenrate nicht möglich ist, braucht es andere Lösungen. Als erste Massnahme ist jeder einwanderungs- und arbeitswillige Mensch in der Schweiz hoch willkommen zu heissen. Zweitens ist der Familiennachzug zu begünstigen. Je jünger der Nachwuchs, desto besser gelingt die Integration. Drittens ist das Arbeitskräftepotenzial in der Schweiz noch besser auszuschöpfen. Es braucht ein flächendeckendes Angebot an Kindertagesstrukturen.

Die Flexibilisierung des Rentenalters war ein erster Schritt, weitere müssen folgen. Und schliesslich gehören Flüchtlinge, Asylanten und Menschen mit Beeinträchtigung in den ersten Arbeitsmarkt. Inklusion total.

Mittelfristig werden auch diese Massnahmen nicht reichen, unseren Wohlstand mit weniger Menschen bei gleichzeitig wachsender Anzahl Senioren zu halten. Dazu braucht es eine neue Offenheit gegenüber neuen Technologien. Alle Potenziale der Automatisierung, Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz müssen realisiert werden. So rasch wie möglich.

Wir können es uns nicht länger leisten, Arbeiten durch Menschen erledigen zu lassen, die eine Maschine oder ein Roboter übernehmen kann.

Daniel Probst, Olten, Direktor Solothurner Handelskammer