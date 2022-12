Kolumne Christian Wanner: Die Bundesratswahlen 2022

Gastkolumne Prüfstein für den Zusammenhalt der Schweiz Gedanken des Solothurner alt Regierungsrats Christian Wanner (FDP) nach den Bundesratswahlen. Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Die Bundesratswahlen sind vorbei und damit ein bedeutendes Thema schweizerischer Innenpolitik vom Tisch. Die Sitzverteilung unter den Parteien bleibt sich gleich und es ist zu hoffen, dass diese auch nach den nächsten Wahlen erhalten bleibt. Umso mehr, weil die grünen und die grünliberalen Höhenflüge demnächst ihren Zenit erreicht haben dürften. Mag sein, dass bei mir der Wunsch auch etwas Vater des Gedankens ist.

Nun, die neugewählten Mitglieder des Bundesrates verdienen Vertrauen und Unterstützung über den Wahltag hinaus. Allerdings und ich verhehle dies nicht, gibt es bei mir auch einen Wermutstropfen. Aus dem einfachen Grund, weil ich mir auch Eva Herzog in den Bundesrat gewünscht hätte.

Im Gegensatz zu jenen, die ihr einiges anzuhängen versuchten, habe ich mit Eva Herzog im Rahmen der Finanzdirektorenkonferenz viel zusammengearbeitet. Vorwürfe wie zu wirtschaftsnah oder Teflon-Frau oder Ähnliches mehr entbehren jeder Grundlage und sind nichts anderes als der untaugliche Versuch, jemanden zu disqualifizieren.

Wie dem auch sei, nach den Wahlen ist vor den Wahlen. So werden in Kürze die in immer grösserer Zahl auftretenden Politologinnen und Politologen Land und Leute mit ihren Weisheiten überziehen und jene nicht schonen, die für die Politik der letzten Jahre verantwortlich sind.

Nun, das Leben geht weiter, das politische auch. Fahrlässig finde ich, wenn man versucht ist, die zentrifugalen Kräfte zu stärken und nicht den inneren Zusammenhalt unseres Landes zu fördern. Jene, die lauthals verkünden, die neue Zusammensetzung des Bundesrates gefährde die Interessen der Städte und bevorzuge die ländlichen Regionen, haben wenig bis gar nichts begriffen. Wer im Bundesrat oder in einer Kantonsregierung sitzt, hat das Parteibüchlein abzugeben.

Natürlich gibt es regionale und parteipolitische Interessen. Die dürfen auch zum Ausdruck kommen. Aber wenn es darum geht, Entschlüsse zu fassen oder Entscheide zu fällen, so müssen diese im alleinigen Dienste des Gemeinwesens stehen. Man wird mir vorwerfen, diese meine Vorstellungen wären idealistisch oder gar veraltet. Heute gehe es darum, zu siegen oder zu verlieren, oder recht erhalten oder eben nicht.

Dabei beruht der Staatsgedanke unseres Landes auf dem Konsens und der Bereitschaft, auch andere Meinungen zur Kenntnis zu nehmen und wenn möglich einfliessen zu lassen. Selbstverständlich wird am Schluss entschieden und dann gibt es Mehr- und Minderheiten.

Bundesrätinnen und Bundesräte müssen in der Lage sein, auch damit umzugehen und Entscheide, die man selber vielleicht lieber anders gehabt hätte, zu vertreten und umzusetzen. Was will ich damit sagen? Bundesratswahlen sind viel weniger wichtig als man oft glaubt. Natürlich ist es spannend und wenn es um Personen geht, ohnehin.

Zudem ist es immer die Zeit der Halb- und Unwahrheiten, wie ich dies eingangs zu erwähnen versuchte. Auch das ist nichts Neues. Schon im Mittelalter hat jemand festgestellt, dass, wer sich nicht öffentlich behandeln oder allenfalls gar misshandeln lassen wolle, der halte die Finger besser weg von der Politik.

Zu guter Letzt kommt noch die Speerspitze der schweizerischen Wirtschaft, Avenir Suisse, und beklagt lauthals, die Schweiz verkomme zur Bauernnation. Die nötigen Agrarreformen würden zum Stillstand kommen, zum Nachteil der unternehmerischen Landwirte und der Nachhaltigkeit. Zum einen sind unternehmerische Landwirte und Nachhaltigkeit nicht immer deckungsgleich und in der agrarpolitischen Leseart von Avenir Suisse wohl auch nicht.

Zudem ist der Ausdruck «verkommen» doch etwas zu negativ besetzt. Nun, ich attestiere auch Avenir Suisse nicht bösen Willen. Wohl aber fehlende Kenntnis der Ausrichtung unserer Landesregierung. Nicht die Bedienung von Einzelinteressen ist gefragt, sondern Einsatz zugunsten unseres Landes – selbst dann, wenn es den eigenen Vorstellungen nicht entspricht.

Christian Wanner ist ehemaliger Regierungsrat des Kantons Solothurn. Er war von 1977 bis 1985 im Solothurner Kantonsrat (FDP) und zugleich Statthalter der Einwohner- und Bürgergemeinde Messen, was er bis 1989 blieb. Von 1989 bis 1995 war er Gemeindepräsident von Messen. 1995 wurde er in den Solothurner Regierungsrat gewählt, wo er bis zu seinem Rücktritt per Juli 2013 dem Finanzdepartement vorstand.

