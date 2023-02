Solothurner im Gespräch mit Chat GPT zum Valentinstag

Solothurner Fasnacht Eine Stadt im Deko-Rausch: Diese Beizen und Geschäfte wurden von der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn ausgezeichnet

Die Solothurner Fasnacht 2023 hat in den Geschäften und Beizen schon angefangen. Die Vereinigte Fasnachtsgesellschaft (UNO) hat sich am vergangenen Samstag in der Stadt umgesehen und 46 «Bravo UNO»-Kleber angebracht.