Direktor der Solothurner Handelskammer sing ein Loblied aufs Gäu

Gastkolumne Das Gäu ist schön! Handelskammer-Direktor Daniel Probst schreibt eine Lobeshymne auf die Boomregion Nummer 1 im Kanton Solothurn. Und er zieht Vergleiche zum Silicon Valley. Daniel Probst Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Ins Schwärmen kommt er, mein Freund, wenn er von seiner Heimat erzählt. Acht Jahre lang hat er die Hilari-Zunft zu Olten als 1. Zunftmeister geführt. Als waschechter Gäuer. Souverän, mit viel Schalk, Witz und einer grossen Portion Hilarität. Nie um einen Spruch verlegen. Und keine Gelegenheit auslassend, seinen Oltner und Niederämter Zunftbrüdern klarzumachen, dass es im Gäu eben doch am schönsten ist.

Recht hat er! Das Gäu bietet eine hohe Lebensqualität. Zentral gelegen, attraktiver und gleichzeitig bezahlbarer Wohnraum, verkehrstechnisch optimal erschlossen, fantastische Naherholungsgebiete, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und eine florierende Wirtschaft. Keine Region im Kanton hat sich in den letzten Jahren auch nur annähernd so dynamisch entwickelt wie das schöne Gäu.

Seit der Jahrtausendwende ist die Bevölkerung zwischen Oensingen und Wangen bei Olten mit 38 Prozent um mehr als zweieinhalbmal so stark gewachsen wie im gesamten Kanton Solothurn. Im gleichen Zeitraum wuchs die Schweiz im Schnitt «nur» 21 Prozent. Auch bei der Beschäftigtenentwicklung muss die Boomregion am Jurasüdfuss keinen Vergleich scheuen. Weder national noch international.

Das war nicht immer so. Vor 100 Jahren wurde das Gäu regelmässig von Hochwassern überflutet. Es war normal, dass der Gäuer Bauer Stelzen in Griffnähe hatte, die es ihm erlaubten, auch «Land unter» seine Besorgungen zu machen. Bei jedem grösseren Regenguss trat die Dünnern über die Ufer und verwandelte die Ebene in Wasserwüsten und Seen, von denen der Bippersee eine Fläche von bis zu drei Quadratkilometern annehmen konnte, was in etwa der Grösse des Silvaplanersees im Oberengadin entspricht.

An eine sinnvolle Bewirtschaftung des Ackerlandes war zu dieser Zeit nicht zu denken. Die landwirtschaftlichen Erträge im sumpfigen Gebiet waren kläglich. Eine Besserung brachte erst die Dünnernkorrektur. Vom Kantonsrat und Volk im Jahr 1932 genehmigt, wurde der Dünnernkanal nach zehnjähriger Bauzeit 1943 fertiggestellt. Der Infrastrukturbau war eine bewusste Investition der Regierung, mit der klaren Idee, die Gäuebene vor Überschwemmungen zu schützen und die Region volkswirtschaftlich zu stärken. 1967 folgte die Autobahn.

Natürlich entstehen in dynamischen Wachstumsräumen wie dem Gäu auch Konflikte. Manchmal kollidieren die verschiedenen Nutzungsansprüche zwischen Wohnen, Freizeit, Verkehr, Industrie- und Gewerbebetrieben, der Landwirtschaft und der Umwelt. Lösungen für solche Herausforderungen können nur mit gegenseitigem Verständnis und im wertschätzenden und respektvollen Dialog gefunden werden. Letztlich soll alles seinen Platz haben, damit es dem Gäu und seiner Bevölkerung weiterhin gut geht.

Damit sich das Gäu weiterentwickeln kann, müssen künftige Nutzungsinteressen noch besser aufeinander abgestimmt werden. Der Ausbau der A1 auf sechs Spuren wird dem Gäu noch einmal einen Schub verleihen und er bietet neue Chancen. Mit einem Mit- statt Gegeneinander kann die Siedlungsqualität erhöht werden, die Industrie weitere Potenziale erschliessen – vermehrt in der Höhe statt in der Breite -, die Landschaft und das Erholungsangebot aufgewertet sowie die Landwirtschaft mit neuen innovativen Bewirtschaftungsformen modernisiert und produktiver werden.

Die Luftlinie zwischen Zürich und Egerkingen entspricht mit 71 Kilometern ziemlich genau der Luftlinie zwischen San Francisco und Cupertino, dem Hauptsitz von Apple im Silicon Valley. Bevölkerungsmässig ist das Gäu in den letzten 20 Jahren fast viermal schneller gewachsen als sein kalifornisches Pendant. Das Gäu ist nicht nur schön. Sein Potenzial ist weiterhin riesig. Daraus sollten wir etwas machen. Und träumen ist erlaubt.

Daniel Probst, Direktor Solothurner Handelskammer