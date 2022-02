Melina Aletti, Kantonsrätin aus Niedergösgen (junge SP): Kolumne

Gastautorin Wer nicht fragt, bleibt dumm Es würde sich lohnen, wieder mehr zum kindlichen Fragen zurückzukehren, findet Melina Aletti, Kantonsrätin aus Niedergösgen (junge SP) und Pharmaziestudentin. Ganz nach dem Motto der Sesamstrasse: «Wieso, weshalb warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.» Melina Aletti 04.02.2022, 05.00 Uhr

«Wie entstehen die Wellen im Alpamare?» ist so eine Kinderfrage, auf die auch viele Erwachsene keine Antwort wissen. Matthias Scharrer

Wie werden die Wellen im Wellenbad gemacht? Mit dieser Frage wurde ich kürzlich bei einem Besuch im Alpamare konfrontiert. Weder habe ich technisch eine Ahnung davon, noch habe ich mich das je gefragt. Für meine beiden Begleiter (neun und zehn Jahre alt), war das aber naheliegend. Ähnliches passiert mir oft auch in der Pfadi, wo ich am Samstagnachmittag mit vier- bis sechsjährigen Kindern im Wald unterwegs bin: Wieso liegt dieser Baum am Boden? Von welchem Tier stammen diese Spuren? Weshalb gefriert die Aare nicht im Winter?

Für Kinder ist es normal, Fragen zu stellen, weil sie es sich gewohnt sind, etwas nicht zu wissen. Wenn die Erwachsenen die Antwort aber nicht kennen, stellen sie das Kind häufig als nervig dar, weil es immer wieder fragt. Sie begegnen dem natürlichen Wissensdrang mit Aussagen wie «du bist jetzt aber gwundrig» und lassen es tönen, als sei Neugier etwas Schlechtes. Ganz im Gegenteil: Neugier ist wichtig, um zu lernen.

Damit meine ich nicht nur Schulstoff wie Rechnen oder Schreiben. Für Kinder gibt es schon in ihrer nahen Umgebung unglaublich viel zu entdecken – unbekannte Farben, Formen, Gerüche, Klänge, die Liste ist endlos. Je mehr man kennt, desto eher meint man, es begegne einem nichts Neues mehr. Man entwickelt gewisse Raster, in die man Unbekanntes einzuordnen probiert, bevor man sich überhaupt richtig darauf eingelassen hat. Das ist vollkommen normal, ohne Annahmen zu machen, wären wir viel zu langsam beim Fällen von Entscheidungen, und es wäre nicht möglich, unseren Alltag zu bestreiten. Dennoch ist es enorm wichtig, dass wir bereit sind, wenigstens ab und zu unsere Annahmen über Bord zu werfen und einander unvoreingenommen zu begegnen.

Das ist nicht nur schön für das Zusammenleben, sondern kann in gewissen Fällen lebenswichtig sein. So zum Beispiel in meinem Berufsalltag in der Apotheke: Auch wenn ich sofort ein Bild von der Person vor mir habe, ist es essenziell, nichts kategorisch auszuschliessen, da sonst Hinweise übergangen werden könnten. Die bestmögliche Beratung zu gewährleisten, ist nicht möglich, ohne Interesse am Gegenüber und schon gar nicht ohne Fragen.

Es gibt aber auch viel alltäglichere Situationen, in denen uns diese erlernten Raster mehr einschränken als nützen. Man meint zu wissen, wie man sich zu verhalten hat; was geht und was nicht. Können sich Männer die Fingernägel lackieren? Können Frauen kurze Hosen tragen, wenn sie ihre Beine nicht rasiert haben? Ja sicher, sie müssen leider einfach damit rechnen, schräg angeschaut zu werden. Trotzdem kann es sein, dass man genau das tun möchte – und es dann auch tut. Für diese Fälle wäre es einfacher, wenn das Umfeld mit Offenheit statt mit Schubladendenken reagieren würde – oder mit einer Frage. «Wo hast du diese schöne Nagellackfarbe gekauft?», eignet sich beispielsweise wunderbar als Gesprächseinstieg.

Manchmal lohnt es sich, zum kindlichen Fragen zurückzukehren und sich dabei auch an die Sesamstrasse zu erinnern: Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm – und wird auch nie wissen, wie die Wellen im Wellenbad entstehen.