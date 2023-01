Amira Hafner-Al Jabaji über den Tod

Gastautorin Sihams Wunsch Eine halbe Million muslimischer Mitbürgerinnen und Mitbürger leben mit uns. Und sie machen sich Gedanken, wie es sein wird, aus dem Leben zu scheiden. Hier herrschen unzumutbare Zustände, findet unsere Gastautorin. Amira Hafner-Al Jabaji 30.01.2023, 05.00 Uhr

Es fehlt an seelsorgerischen Einrichtungen für muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger. THE

Ich treffe mich mit Siham in einem Berner Café. Ihr Anliegen ist dringlich. Vor einigen Jahren wurde bei ihr eine fortschreitende Nervenkrankheit diagnostiziert. Die Mittfünfzigerin ist sich bewusst, dass sie nicht mehr Jahrzehnte vor sich hat. Sie möchte Dinge, die ihr wichtig sind, regeln. Schwierige Dinge. Dinge, die man auch, ohne Muslimin zu sein, nicht recht weiss, wie anpacken, wie sagen, den Kindern, der Familie.

Siham wuchs in Kairo auf und kam als junge Erwachsene in die Schweiz, spricht fliessend Mundart und arbeitete, bis ihre Krankheit ausbrach, in gehobener Stellung bei einer Schweizer Bank. Sie ist Mutter dreier erwachsener Kinder, die sie mit ihrem Schweizer Mann, von dem sie inzwischen geschieden ist, hat. Siham war ihre Religiosität stets wichtig, innerlich, nicht äusserlich, wie sie betont. Und doch: Eine muslimische Bestattung ist das, was sie sich wünscht, was ihr wichtig ist. Gewissheit darüber zu haben, dass ihre Nachkommen dafür besorgt sein werden, würde ihr Seelenfrieden geben.

Amira Hafner-Al Jabaji. Laurent Burst

Doch die Kinder wissen nichts vom Ringen ihrer Mutter. Sie wurden nicht religiös erzogen. Wie so viele in ihrem Alter haben die jungen Erwachsenen keinen Bezug, weder zu einer bestimmten religiösen Tradition noch zu Religion an sich, geschweige denn zum Islam. Fast schon «ferngehalten» habe sie den Islam von ihren Kindern, erzählt Siham, «aus Mutterinstinkt». Sie wollte ihre Kinder vor dem gesellschaftlichen Argwohn schützen und auch keine Kontroversen mit deren Vater heraufbeschwören.

Zu muslimischen Institutionen hielt sie Distanz. So lebte Siham ihre Religion diskret, unsichtbar, sowohl in ihrer privaten Sphäre als auch nach aussen, und eckte nirgends an. «Ich weiss nicht, wie ich es angehen muss, weder bei den Behörden noch bei meinen Kindern», bringt sie ihr Dilemma auf den Punkt. Die Panik, die sich in ihr breitmacht, wird spürbar. Fehlende Vernetzung, fehlendes Sachwissen, ein belastetes oder zumindest indifferentes Verhältnis zum Religiösen bei den Angehörigen, die Vermutung, dass ihr Wunsch sowohl bei ihnen als auch in ihrer Wohngemeinde Konflikte auslösen könnte, und all das in ihrer sonst schon schwierigen Situation, der krankheitsbedingten Kraftlosigkeit und des nahenden Todes vor Augen. Siham hat einen einfachen Wunsch, der gleichzeitig so kompliziert umzusetzen scheint.

Ich gebe ihr Adressen von muslimischen Bestattungsunternehmen an, die es schon seit längerer Zeit in der Schweiz gibt und die inzwischen denselben Standard anbieten wie andere Bestattungsunternehmen. Ich rate ihr, so schnell wie möglich eine Vorsorgeverfügung auszufüllen und bei ihrer Wohngemeinde abzuklären, ob auf dem örtlichen Friedhof muslimische Bestattungen möglich sind. Wir beide wissen, dass das mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht der Fall ist. Denn bis heute sind es mehrheitlich die grossen Städte in der Schweiz, die das ermöglichen. Wer aber kann schon planen, in Bern, Zürich oder Basel zu versterben, um dann einen sicheren Platz auf dem muslimischen Gräberfeld zu bekommen?

Die Situation ist unzumutbar und ungerecht. Sihams Lage offenbart stellvertretend drei grosse Defizite, wenn es um die Bedürfnisse von in der Schweiz lebenden Muslimen, immerhin rund 500’000 an der Zahl, geht. Es fehlt an seelsorgerlichen Einrichtungen und Zugängen für muslimische Seelsorgende in Spitälern, Alters- und Pflegeeinrichtungen. Das fehlende Angebot von qualifiziertem, schulischem Religionsunterricht für muslimische Kinder schafft nicht nur Probleme hinsichtlich von Radikalisierung, sondern verhindert auch die soziale Fürsorge der erwachsenen Kinder für ihre Eltern, wenn es um deren religiöse und psychosoziale Bedürfnisse geht.

Und drittens könnten die Gemeinden in der Schweiz, die eine relevante Zahl an Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern muslimischen Glaubens haben, proaktiv Möglichkeiten für islamkonforme wie auch überhaupt andersreligiöse Bestattungen schaffen. Der Kanton Solothurn mit seinen zahlreichen industriell und migrantisch geprägten Gemeinden und insbesondere die drei Städte mit einer hohen Dichte an religiösen Gemeinschaften wären dazu prädestiniert.