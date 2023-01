Gastautorin Melina Aletti: Lieferengpässe bei Medikamenten

Gastautorin Risiken und Nebenwirkungen: Lieferengpässe bei Medikamenten Was bei Schnupfen ein blosses Ärgernis darstellt, kann bei anderen Krankheiten schwerwiegende Konsequenzen haben. Wo hapert es bei den Strukturen und welchen Schaden richten Panikhamsterkäufe an? Diesen Fragen widmet sich die Apothekerin und Kantonsrätin Melina Aletti (Junge SP, Niedergösgen). Melina Aletti 10.01.2023, 11.30 Uhr

Das Grippemittel Neocitran ist im Moment ausverkauft. Martin Töngi

«Grüezi, ich hätte gerne eine Packung Neocitran.» So wurde ich in den letzten Wochen in der Apotheke sehr häufig begrüsst. Normalerweise lautet meine Antwort: «Gerne, ist es denn für Sie selbst?» Währenddessen drehe ich mich um, fasse ins Regal und lege eine Schachtel auf den Tresen.

Jetzt ist es so: Ich drehe mich um, fasse ins Regal und – greife ins Leere. Ebenso bei Nasenspray, Hustensirup und vielen anderen Medikamenten, die gerade häufig gebraucht werden. Sie sind ausverkauft und kurzfristig nicht lieferbar. Mir bleibt nichts anderes übrig, als eine Alternative zu suchen oder die Kundin mit leeren Händen nach Hause zu schicken.

Wenn wir uns auf eine Alternative einigen, ist das Problem der Kundin zwar gelöst, meines aber nicht. Langsam bis zehn zählen reicht und das Alternativprodukt ist wegen der extrem gestiegenen Nachfrage auch nicht mehr lieferbar. Dazu kommt, dass sich das Verhalten der Menschen ändert, wenn von solchen Lieferengpässen in den Medien berichtet wird.

Beispielsweise als Algifor-Sirup für Kinder nicht mehr lieferbar war und plötzlich allen in den Sinn gekommen ist, sie müssten noch ihren Vorrat aufstocken. Das hat dazu geführt, dass es für Kinder keinen Sirup mehr hatte, die dann gerade krank waren. So zieht sich das vom einen zum nächsten, und wieder ins Gleichgewicht zu kommen, ist äusserst schwierig.

Jetzt ist das bei Erkältungsmitteln wie Neocitran vielleicht ärgerlich, aber ehrlich gesagt nicht weiter schlimm. Eine Erkältung geht auch ohne Medikamente in einer Woche vorbei. Auch das Fieber bei kleinen Kindern konnte noch irgendwie anders behandelt werden.

Am Vorabend von Corona: Damals waren die Gestelle in den Apotheken noch voll, auch mit Algifor, das zur Behandlung von Husten bei Kindern benötigt wird und zeitweise ebenfalls nicht lieferbar war (Archiv). Christian Beutler/Keystone

Ganz anders sieht es aber aus, wenn es sich um lebensnotwendige Medikamente handelt – wie beispielsweise gegen Epilepsie. Das sind oft Therapien, die fein eingestellt sind und jahrelang so funktioniert haben. Die kann man nicht einfach so ersetzen. Jede Änderung birgt das Risiko eines epileptischen Anfalls, der wiederum gravierende Folgen für das Leben des Patienten haben kann. Auch wenn er glimpflich ausgeht, kann es beispielsweise zu einem Führerscheinentzug kommen.

Ich selbst tauche erst gerade richtig in die Apothekenwelt ein. Ich kann nicht sagen, wie viel schlimmer die Situation mit den Lieferengpässen in letzter Zeit geworden ist. Aber die vielen Lücken in den Regalen hinterlassen ein mulmiges Gefühl bei mir. Ich frage mich, wo das Problem liegt und was dagegen unternommen werden kann.

Denn dass etwas unternommen werden muss, ist eindeutig. Eine kurze Recherche zeigt: Die Ursachen sind vielfältig und es wird schon seit längerem vor dem Problem gewarnt. Nur Lösungen scheinen nicht wirklich in Sicht zu sein, genauso wenig wie eine Stelle, die sich dafür verantwortlich fühlt. Das kann man sich nicht ausdenken, wenn man im Kopf hat, dass die Schweiz als Pharmahochburg gilt.

Bei mir kreisen verschiedenste Fragen: Muss Gesundheitsversorgung gewinnbringend sein? Kann ein gewinnorientiertes Gesundheitswesen diese Probleme lösen? Wird der Thematik genügend Aufmerksamkeit geschenkt oder steuern wir sehenden Auges in grössere Schwierigkeiten? Fragen, die einen wirklich beunruhigen können.

Da könnte man glatt in Versuchung geraten, dagegen eine Tablette Valium zu nehmen … Mist, das ist auch nicht lieferbar.