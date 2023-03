Kolumne: Anita Panzer beneidet Spitalpräsident Kurt Fluri nicht

Gastautorin Gedankensplittertagebuch Gastkolumnistin Anita Panzer fragt sich nach einer Reise auf die Lofoten, ob unserer Gesellschaft angesichts von woken Diskussionen der gesunde Menschenverstand abhanden kommt. Und sie beneidet Kurt Fluri nicht in seiner Rolle als Spitäler-Präsident. Anita Panzer Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Die Solothurner Narrenzunft Honolulu stand wegen des Bööggs in der Kritik, weil sie sich damit rassistischer Stereotypen bedienten. Bild: Tom Ulrich

Eben bin ich mit fantastischen Eindrücken von den winterlichen Lofoten zurückgekehrt. Die Landschaft mit Meer und spitzen Bergen ist eindrücklich, die Schneeschuhtouren und Nordlichter atemberaubend, Seeadler, Birkhuhn, Schneehühner und der eine Elch, die wir gesehen haben, das Tüpfchen auf dem i.

Was mich aber immer wieder am meisten fasziniert, ist die «Psychologie» einer Gruppe. Hier waren es acht starke individuelle Persönlichkeiten, mit Ecken und Kanten. Das gemeinsame Ziel, eine tolle Woche zu erleben, hat aus diesen Individuen eine homogene Gruppe geformt. Das müsste doch auch in politischen Gremien möglich sein, dass das gemeinsame Sachziel die Behördenmitglieder über die Parteien hinweg zu einem homogenen Korps zusammenschweisst.

Wegen der Lofotenreise habe ich in Solothurn die ganze Fasnacht verpasst – äusserst schade. Umso amüsierter habe ich die Fasnachtszeitungen gelesen. Diese Ideen! Hut ab vor den Schreiberlingen! Schön, dass meine Bergerfahrung Eingang gefunden hat. Und der Böögg! Der Shitstorm musste kommen, obwohl die Bööggiers ja gerade der Woke-Bewegung Rechnung tragen und die nicht mehr genehmen Kostüme verbrennen wollten. Oder?

Anyway. Bei den so woken Diskussionen um beispielsweise kulturelle Aneignung beschleicht mich das Gefühl, unserer Gesellschaft komme langsam der gesunde Menschenverstand abhanden. Ohne kulturelle Aneignung würde unsere eigene Kultur gar nicht existieren. À la bonöör.

Kürzlich habe ich den Dokumentarfilm über Stephan von Arx, «Il Dottore», gesehen. Eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit, die, ausgehend von der Schulmedizin und unter Einbezug der Homöopathie, den Menschen als Ganzes betrachtet, das Zusammenspiel des ganzen Organismus, und oft von reiner Symptombekämpfung absieht. Wäre unser Gesundheitswesen vermehrt von solchen Persönlichkeiten geprägt, könnten wir die Kosten wohl halbieren.

In der Zwischenzeit muss jeder bei sich selber beginnen. Unser Körper entwickelt im Normalfall unglaubliche Selbstheilungskräfte. Ein Schnupfen, ein Fieber, ein Husten müssen nicht von vorneherein mit Antibiotika behandelt werden. Damit werden lediglich Resistenzen und ein Antibiotika-Engpass begünstigt.

Auch dass Impfdosen nicht mehr als Einzelimpfungen verabreicht werden können, sondern nur noch im Impfmultipack erhältlich sind, hat beim Publikum Kopfschütteln ausgelöst. Eine Frau, die sich aufgrund einer geplanten Schwangerschaft gegen Röteln impfen lassen will, muss einen Antrag stellen, damit sie auch tatsächlich nur die Rötelnimpfung erhält. Schräg!

À propos Gesundheitswesen: Kurt Fluri ist derzeit nicht zu beneiden. Bei der Trennung von Führungskräften darf die Arbeitgeberseite keine Auskunft darüber geben, was wirklich vorgefallen ist. Persönlichkeitsschutz. Die Arbeitnehmerseite hingegen kann ein Narrativ entwickeln, das Journalistinnen und Journalisten gerne aufnehmen und ausbreiten oder Politikerinnen und Politiker zu Vorstössen anregt.

Die Arbeitgeberseite befindet sich in einem Korsett, das korrekte Information verhindert. Kurt Fluri schlägt vor, diese rechtlichen Grundlagen zu ändern, was zu gleich langen Spiessen für beide Seiten führen würde. Und wohl zu einer ausgereiften Schlammschlacht. Ein Dilemma.