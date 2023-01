Gastkolumne Dominique Lysser: Die radikalisierten Zwanziger

Gastautorin Die radikalisierten Zwanziger Kolumnistin Dominique Lysser macht sich Gedanken darüber, was passieren kann, wenn extreme Positionen normalisiert werden. Dominique Lysser Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Am 6. Januar 2021 stürmte ein bewaffneter, rechter Mob das Kapitol in Washington D.C. Hunderte Trump-Anhängerinnen und -Anhänger, darunter militante Vertreter der Alt-Right-Bewegung und rechtsextreme (Miliz-)Gruppierungen wie Oath Keepers, QAnon und Proud Boys, verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Parlamentsgebäude. Die offizielle Wahlbestätigung Joe Bidens als 46. Präsident der Vereinigten Staaten sollte verhindert werden.

Diese Ausschreitungen kosteten zehn Menschen das Leben, viele weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Kurz vor Jahresende hat nun der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol seinen Abschlussbericht veröffentlicht. Das Gremium kommt dabei zum Schluss: «Die zentrale Ursache des 6. Januars war ein Mann, der ehemalige Präsident Donald Trump.»

Diese Schuldzuweisung ist aus strafrechtlicher Perspektive interessant, erklärt aber die Radikalisierung und Mobilisierung von Trumps Unterstützerbasis nur unzureichend. Auch wenn es unbestreitbar ist, dass Trump mit seiner Rhetorik der gestohlenen Wahl («stop the steal!») systematisch dazu beigetragen hat, das bis anhin gültige Demokratieverständnis komplett auszuhöhlen, ist der ehemalige US-Präsident lediglich eine Verkörperung des Systems, das ihn hervorgebracht und gross gemacht hat. Trump ist keine Aberration, sondern das Ergebnis eines Kulturkampfs von rechts.

Dieser Aufschwung rechtspopulistischer Strömungen beschränkt sich nicht auf die USA. Mit Giorgia Meloni hat Italien seit Oktober 2022 eine Ministerpräsidentin der postfaschistischen Partei Fratelli d’Italia an der Regierungsspitze – genau hundert Jahre nach Mussolinis Marsch auf Rom. Die rechtsnationalen Schwedendemokraten gehören neu zur zweitstärksten Partei des Landes.

Aber auch in Frankreich, Ungarn, Österreich, Deutschland, Polen, Dänemark und den Niederlanden verschiebt sich das politische Koordinatensystem kontinuierlich nach rechts. Natürlich darf die Schweiz als Avantgarde des europäischen Rechtspopulismus in dieser Auflistung nicht fehlen. Dass die Politik der SVP bei Neonazis gut ankommt, hat sich (dank Recherchen der Antifa Bern) beim SVP-Burezmorge in Bümpliz wieder einmal gezeigt.

Diese Radikalisierung aus dem konservativen Bürgertum heraus in Richtung offenen Rechtsextremismus analysiert Natascha Strobl unter dem Begriff des radikalisierten Konservatismus in ihrem gleichnamigen, sehr lesenswerten Buch. Der radikalisierte Konservatismus bedient sich rechtspopulistischer Strategien und greift dabei auf Ressourcen und Mittel staatstragender Grossparteien aus dem konservativen Milieu zurück.

Fachliche Expertise oder wissenschaftliche Forschung wird als persönliche Meinung abgetan, wenn sie nicht in das eigene Weltbild passt. Es geht laut Strobl nicht mehr darum, mit nuancierten Argumenten zu überzeugen, sondern darum, im Namen der Meinungsfreiheit den demokratischen Diskurs zu zerstören.

Der Sturm auf das Kapitol hat beispiellos gezeigt, was passieren kann, wenn (rechts-)extreme Positionen normalisiert werden. Wenn rohe Bürgerlichkeit gesellschaftliche Solidarität ersetzt, bleibt von unserem demokratischen Sozialstaat nicht mehr viel übrig. Angesichts Europas Geschichte im 20. Jahrhundert drängt sich die Frage auf: Können wir uns das leisten?

Dominique Lysser, Historikerin und Mitglied vom fem*so, Solothurn

