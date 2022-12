Gastautor Solothurn: Toiletten-Gespräch

Gastautor Toiletten-Gespräch Unser Autor fragt sich, ob das Falten von Klopapier kein Massentrend ist, oder ob man bloss nicht öffentlich darüber spricht. Rhaban Straumann Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Unser Autor fragt sich, ob das Falten von Klopapier kein Massentrend ist, oder ob man bloss nicht öffentlich darüber spricht. Bild: Susann Basler

Stellen Sie sich bitte folgende Szenerie vor: Sie sitzen auf der Toilette. Quasi zeitgleich, also kurz nachdem Sie die Kabinentür hinter sich verschlossen haben, setzt sich eine Person in die benachbarte Kabine. Das hören Sie. Man hört reichlich gut am stillen Örtchen. Jedes Räuspern fühlt sich laut an. Jedoch gegen das Knallen der Gürtelschnalle auf den Plattenboden ist das Öffnen des Reissverschlusses ein Furz.

Manchmal denke ich, manche Menschen verhalten sich auf Toiletten absichtlich laut und das tun sie, um sich selbst zu schützen. Vor den Geräuschen aus der Kabine nebenan. Das Räuspern und Grunzen hingegen dient dazu, die eigenen Nebengeräusche, also die eigentlichen Hauptgeräusche beim Toilettengang, lautmalerisch zu übertönen. Kurz, es ist beklemmend.

Die Beklemmung lösen könnte ein Gespräch. So erging es mir einmal vor rund 30 Jahren. Ein kleiner Zeitsprung zu einem Toilettengespräch zweier Menschen, die sich zeitgleich auf den Topf setzen. Wir kommen ins Plaudern und dabei stellen wir fest, dass wir uns kennen. Kann passieren.

Bald fragt mich Pascal, ob ich beim Abwischen ab der zweiten Runde jeweils auch das Papier falte. Das überraschte mich. Weil bislang hatte ich mich noch nie damit gedanklich auseinandergesetzt. Er freut sich riesig über meine Antwort und mich freut, wie einfach es ist, mit kleinen Taten Menschen gewinnen zu können.

Das Falten von Klopapier ist kein Massentrend, zumindest kein öffentlich diskutierter. Weder damals noch heute. Es gehört zu Dingen der Kategorie «wenig Aufwand, aber in der Masse mit grosser Wirkung und zudem tut es überhaupt nicht weh, weil es sich irgendeinmal automatisiert und vor allem kein Verzicht ist, also Scheiss drauf, let’s do it».

In dieselbe Kategorie fallen und als Gedanke mindestens genauso alt sind: Licht löschen, Geräte mit Stand-by vom Strom nehmen, stosslüften, Motor bei roter Ampel aus, Abfall trennen. Deckel drauf! Kleine wirksame Bagatellen. Trotzdem wird heute diskutiert, als hätte alt Bundesrat Ogi uns nie erklärt, wie man energiesparend Eier kocht.

Ich möchte keinesfalls belehrend wirken, ich verstehe es einfach nicht. Weshalb tut man so, als wären die Ideen zur Energiewende neu und deshalb ein Problem? Die bissigen Diskussionen lassen mich ungläubig staunen. Welche politischen Versäumnisse seit der «Tour de Sol» (ein Solarautorennen in den 1980ern) sollen damit kaschiert werden?

Damit soll keinesfalls gesagt sein, dass es früher oder irgendwo dazwischen besser war. Aber heute wäre vermutlich vieles einfacher, hätte man die Kompetenz des Zuhörens nicht irgendeiner politischen Ideologie geopfert. Und natürlich lässt sich nicht alles auf die Spur mit dem gefalteten Toilettenpapier zurückführen, aber man darf auch mal Zusammenhänge beachten, die keine zu sein scheinen.

Das Klogespräch fand anlässlich eines Planungswochenendes von Jungwacht Blauring statt. Das erklärt, wieso Pascal und ich uns kannten. Ein ebensolches Gespräch könnte heute auf einer Unisex-Toilette geschehen. Das macht es für manche Menschen einfacher, für andere weniger. Je nach Nachbarin oder Nachbar. Aber das ist kein Grund, Unisex-Toiletten verhindern zu wollen.

Rhaban Straumann ist Satiriker und Schauspieler. Er lebt in Olten und Leipzig.

