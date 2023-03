Gastautor Christian Wanner zur Schweizer Krisenbewältigung

Gastautor Die Schweiz im Strudel der Ereignisse Bankenkollaps, Streit um Waffenlieferungen und Neutralität, keine Einigung in der Energiepolitik: Eine Krise folgt auf die nächste. Unser Gastautor bleibt zuversichtlich, dass das Land in der Lage ist, sie zu meistern. Christian Wanner 24.03.2023, 05.00 Uhr

Ein Bild der Erschütterung: Medienkonferenz zum Aus der Credit Suisse. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Seit Wochen befindet sich unser Land in einer recht ungewohnten Lage. Zu erwähnen sind dabei der Krieg in der Ukraine, der Dauerbrenner Energiepolitik und, als wäre damit nicht genug, der Untergang der Grossbank Credit Suisse.

So unerwartet sind die Ereignisse allerdings nicht. Neu ist, dass wir uns plötzlich mittendrin befinden und uns schwertun mit den aktuellen Gegebenheiten. Am einfachsten ist es noch mit der zweitgrössten Bank unseres Landes. Vermutlich hat Oswald Grübel recht, die Bank wurde zehn Jahre lang durch unfähige Manager geführt.

Dabei kommt mir unvermittelt in den Sinn, wie man uns zu meinen «Berner Zeiten» mit Ratschlägen eindeckte und nicht müde wurde, der Politik Lehren zu erteilen. Auch kam mir jeweils in den Sinn, dass die schlechtesten Ratschläge immer jene sind, die niemand nachgefragt hat. Der Redlichkeit halber sei gesagt, es gab auch jene, die neben ihrem beruflichen Einsatz hohe Verantwortung in der Politik und der Armee trugen. Nun, es gab keine Alternative, die Nationalbank musste einspringen. Zu gross wäre sonst der angerichtete Schaden für unser Land und seinen Finanzplatz.

Dieser Tage war in dieser Zeitung ein bemerkenswertes Interview mit der ukrainischen Botschafterin in der Schweiz zu lesen. Sie hat der Schweiz auf eine sehr anständige Art den Spiegel vorgehalten. Man kann nun einwenden, dies sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Schweiz. Aber um das geht es gar nicht, sondern darum, ob wir bereit sind, unsere Neutralität heutigen Voraussetzungen anzupassen.

Ich bin mir der politischen Gratwanderung bewusst, und dennoch ist hier Reformbedarf vorhanden. Wir betrachten uns nach wie vor als Hort der Freiheit und der Selbstbestimmung. Also müssen wir konsequenterweise dies auch anderen zugestehen. Oder kann mir jemand erklären, wieso wir so viel Wert darauf legen, dem UNO-Sicherheitsrat anzugehören, nur um dort neutral zu sein?

Oder gar den Weltmächten zu applaudieren, die bei jeder Gelegenheit das Veto einlegen. Ich würde zu den Letzten gehören, die die bewährten neutralitätspolitischen Grundsätze einfach über Bord werfen. Aber für Recht und Gerechtigkeit einzustehen, ist für die Schweiz eine unabdingbare Pflicht.

Der dritte Bereich, der mich zurzeit beschäftigt, ist die Energiepolitik. Mir kommt es vor wie ein Spiel ohne Grenzen. Eigentlich wissen alle, was zu tun wäre und welche Alternativen es gibt. So beisst sich die Katze laufend in den Schwanz. Die Fischer wollen mehr Restwasser, die Landschaftsschützer mehr unberührte Gebiete, die Vogelschützer keine Windturbinen und so weiter. Der Katalog könnte durchaus verlängert werden.

Der Kompromiss ist dann oft, dass die Bauern im Berggebiet verpflichtet werden, ihre Hochsilos für viel Geld unter Dach zu stellen. Und in nicht weiter Entfernung werden Windturbinen für die Stromproduktion aufgestellt. Wenn man ehrlich wäre, auch in einem Wahljahr, müsste es heissen: Wir kommen zurzeit nicht an der Kernenergie vorbei.

Da ich immer an das Gute und das Machbare glaube, habe ich in allen drei Bereichen die Hoffnung nicht aufgegeben. Unser Land hat die politischen, die wirtschaftlichen und die sozialen Voraussetzungen, um in allen Bereichen verträgliche Lösungen zu finden. Es wäre nicht zu verantworten, sollten wir von diesen Voraussetzungen nicht Gebrauch machen.