Gastautor: Das Schweigerecht

Das Schweigerecht 17.06.2021

Obergericht Amthaus in Solothurn (Symbolbild). Hanspeter Bärtschi

Bei der Aufklärung von Straftaten müssen die Strafverfolgungsbehörden (Staatsanwaltschaft und Polizei) alle Tatsachen abklären, die für die Beurteilung der Tat und der möglichen Täterschaft bedeutsam sein können. Sie sollen herausfinden und beweisen, wer die Tat wann, wo, wie, warum und mit welchen Folgen begangen hat. Die Mittel, die dabei zur Anwendung kommen, werden immer vielfältiger und die Ergebnisse – zumindest scheinbar – immer zuverlässiger (Fingerabdrücke, DNA-Spuren, Überwachung des Internetverkehrs, Auswertung von Mobiltelefonen, etc.). Trotzdem spielen die althergebrachten Verhöre oder – moderner ausgedrückt – die Einvernahmen eine bedeutende Rolle. Das sehen insbesondere auch diejenigen so, die einer Straftat verdächtigt werden, die also als beschuldigte Personen verhört werden. Die Beschuldigten glauben, das Verhör sei die Gelegenheit, den Verdacht gegen sie zu entkräften und ihre Unschuld zu beteuern. Deshalb beantworten viele die Fragen von Polizei und Staatsanwaltschaft, obwohl sie zu Beginn des Verhörs ausdrücklich auf ihr Schweigerecht aufmerksam gemacht werden; obwohl sie also wissen, dass sie keine einzige Frage beantworten müssen und obwohl sie wissen, dass ihre Aussagen als Beweis gegen sie verwendet werden können.