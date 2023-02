Kommentar: Pfarrer Koen De Bruycker über falsche Fehlerkultur

Gastautor Befreit von falscher Erwartung Wir pflegen eine falsche Fehlerkultur, findet unser Gastautor. Er plädiert dafür, sich von der gegenseitigen Erwartung zu befreien, fehlerfrei zu sein. Koen De Bruycker 03.02.2023, 05.00 Uhr

Wenn Fehler für die Benotung mehr zählen als richtige Antworten, läuft etwas falsch. Bild: Chris Mansfield

Vor kurzem kam einer unserer beiden Söhne von der Schule mit einem Testresultat nach Hause, das ich nicht auf den ersten Blick verstand. Er hat bei einem Teil des Tests zwölf Aufgaben korrekt und sechs falsch gelöst. Trotzdem bekam er für diesen Teil keine Punkte. Eine Null leuchtete auf dem Tablet auf. Es dauerte eine Weile, bis ich die Logik der Benotung begriff: Eine richtige Antwort gab 0,25 Punkte, während für eine falsche Antwort 0,5 Punkte abgezogen wurden. Mein Sohn hat mit anderen Worten für die zwölf korrekten Antworten drei Punkte verdient, aber für die sechs falschen Antworten wurden ihm drei Punkte in Abzug gebracht.

Diese Art der Benotung bereitet mir Mühe und stimmt mich gleichzeitig nachdenklich: Wieso werden Fehler bei einem Test stärker gewichtet als die richtigen Antworten? Was macht dieses Benotungssystem mit unseren Jugendlichen? Es vermittelt ihnen doch das Gefühl, dass Fehler bestraft werden müssen. Es demotiviert, weckt Angst vor Fehlern und löst ein negatives Selbstwertgefühl aus.

Das Beispiel aus dem Schulalltag meines Sohnes spiegelt den Umgang unserer Gesellschaft mit Fehlern. Sachen, die eine Person falsch macht, sind von grösserer Bedeutung als ihre Leistungen und das Erreichte. Wenn ein Fehlverhalten aufgedeckt wird, verlieren die positiven Sachen auf Anhieb an Bedeutung. Die Person wird auf ihre Fehler reduziert und oft gnadenlos abserviert. In einem solchen Klima fällt es einem demzufolge schwer, Fehler einzugestehen. Die Versuchung ist gross, das Ganze vertuschen zu wollen.

Leider haben die Kirchen dazu beigetragen, dass diese negative Fehlerkultur in unserer Gesellschaft den Ton angibt. Jahrhunderte haben sie Menschen an den Pranger gestellt und verteufelt, die nicht nach ihren moralischen Vorstellungen lebten. Ich bedaure dies sehr. Ausserdem entsprach diese Haltung der Kirchen nicht der Botschaft und dem Menschenbild der Person, auf die sich die Kirchen berufen: Jesus von Nazareth. Er hatte eine Vorliebe für Mitmenschen, die wegen ihrer Fehler von der Gesellschaft ausgeschlossen und chancenlos aussortiert wurden. Er verstand es als seine Aufgabe, diesen Menschen die Augen für ihr Fehlverhalten zu öffnen und ihnen so eine Zukunft zu schenken.

Letztlich entspringt die negative Fehlerkultur aus einer tief verwurzelten menschlichen Sehnsucht: Wir wollen perfekt sein. Es fällt dem Menschen schwer zu akzeptieren, dass dies nicht so ist. Diese Realität passt nicht zu seinem Selbstverständnis. Doch gehören Fehler zu seinem Wesen. Sie sind so sicher, wie das Amen in der Kirche. Ein Menschenbild, das diese Gegebenheit ernst nimmt und unserer Fehlerhaftigkeit Rechnung trägt, würde der Gesellschaft guttun. Es würde uns befreien von der gegenseitigen Erwartung, fehlerfrei zu sein. Wie Jesus von Nazareth würden wir für unsere fehlerhaften Mitmenschen Verständnis aufbringen können – und sie für uns!