Gas und Strom Energieengpässe im Winter? Die Härterei Gerster in Egerkingen wappnet sich Die Angst wächst, dass es im Herbst zu einem Mangel an Gas und im Winter auch an Strom kommen könnte. Das versetzt insbesondere die energieintensiven Branchen in Alarmzustand. Ein Beispiel aus der Solothurner Industrie. 08.08.2022

Für das Flammhärten grosser Teile braucht man Gas. zvg

Gerade eine Gasmangellage könnte für die Mehrheit der Firmen aus energieintensiven Branchen existenzbedrohend sein, so stand es unlängst in einem Communiqué des Wirtschaftsverbandes Economiesuisse.

Obschon sich viele Unternehmen natürlich intensivst mit den drohenden Problemen auseinandersetzen und sich bestmöglich darauf vorzubereiten versuchen, wie das Beispiel der Härterei Gerster aus Egerkingen zeigt.

Das Härten von Metallen bei Temperaturen um 1100 Grad frisst viel Energie. 50 Ofenanlagen und noch einmal so viele Induktionshärtungsanlagen stehen in den Werkhallen in Egerkingen.

Bereits seit 20 Jahren ein Thema

Zwar beschäftigt sich das Solothurner Industrieunternehmen schon seit über 20 Jahren mit den Themen Produktionseffizienz und CO2-Reduktion. Als Mitglied der Energieagentur für Wirtschaft (EnAW) profitiert man so auch von der Befreiung von der CO2-Abgabe.

Zugleich hat man in den letzten Jahren und Jahrzehnten zahlreiche Massnahmen ergriffen. Der Gaskessel zur Erzeugung von Wärme in den Gebäuden wurde durch eine Wärmepumpe ersetzt, man hat auf frequenzgesteuerte Industriewasserpumpen umgestellt und auch auf LED-Beleuchtung.

Insgesamt hat man in den letzten Jahren über 25 Massnahmen umgesetzt. So hat die Härterei den jährlichen CO2-Ausstoss schon um über 330 Tonnen reduzieren können. Und es soll so weitergehen. Spätestens 2050 will die Härterei fossilfrei produzieren, eine entsprechende Strategie wird derzeit mit der EnAW ausgearbeitet. In einer ersten Phase werden thermische und elektrische Energieströme aufgezeichnet und analysiert. Aufgrund der Analyse werden die weiteren Massnahmen definiert.

Obschon heute nur noch ein Drittel des Energiebedarfs durch Gas gedeckt wird, hat Martina Gerster, Vorsitzende der Geschäftsleitung der Härterei, aufgrund des Ukraine-Krieges und der dadurch hervorgerufenen Energiekrise weitere Massnahmen ergriffen. Sie hält fest: «Wir gehen von einer erschwerten Situation ab dem dritten Quartal aus und rechnen mit einer reduzierten Energieversorgung.»

Man arbeite daran, dass gewisse Anlagengruppen im Ernstfall auch mit Flüssiggas betrieben werden können. Zudem beschaffe man einen weiteren Propangastank. Man will kurzfristige Ausfälle kompensieren können. Denn Gerster geht, wie der Branchenverband Swissmem, nicht davon aus, dass Russland den Gashahn komplett zudreht, aber erachtet Mangellagen als wahrscheinlich.

Notstrom-Anlage soll IT, Lüftung und Alarm sichern

Bis im Herbst wird auch eine 400-kW-Notstromanlage in Betrieb genommen. Allerdings reicht die bei weitem nicht, um die Wärmebehandlungsanlage im Falle eines Strommangels aufrecht zu erhalten. Aber man kann mit der Notstromanlage immerhin die IT aufrechterhalten, genauso wie die Alarmanlagen, die Meldesysteme, die Notbeleuchtung, die Lüftung und die Kommunikation mit den Kunden.

Die ist schon heute zentral, wie Martina Gerster betont. Auch wenn man nicht nur von einer Energiequelle abhängig sei und so allfällige Mängel beim Gas mit strombetriebenen Anlagen kompensieren könne, brauche man letztlich einfach mehr Zeit. Man rede derzeit mit entsprechenden Kunden, um im Herbst und Winter mehr Vorlauf zu haben. Deshalb sei man in Absprache mit Kunden bezüglich längerer Vorlaufzeiten im Herbst und Winter.

Überhaupt wird Organisation und Planung zentral sein, um die Auslastung der Anlagen geschickt und hochflexibel auf die verfügbare Energie auszurichten. Die entsprechenden Konzepte zur Betriebsplanung sind in Arbeit. Damit die Existenz auch unter erschwerten Bedingungen gesichert ist.

