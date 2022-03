Blühende Gärten: Was alles in die Solothurner Gärten kommt

Gartensaison Homeoffice-Nachwirkung? Im Solothurnischen finden immer mehr Leute gefallen am Gartenhobby Der Frühling ist da und mit ihm spriessen auch die ersten freiwachsenden Pflanzen. Doch nicht nur in den Wäldern blüht es, auch in den Gartencentern stehen unterschiedlichste Gewächse bereit. Enya Kopp Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Alles ist am Blühen, auch hier im Gartencenter Wyss Zuchwil (Archivfoto). Michel Lüthi

Sonniges Wetter, steigende Temperaturen und blühende Wiesen. Ein Bild, das sich jedes Jahr aufs Neue über die Welt erstreckt. Auch bei uns. Vermehrt sitzt man abends und auch tagsüber wieder länger draussen und geniesst die stärker werdenden Sonnenstrahlen. Doch: In vielen Gärten wächst bisher nur Unkraut.

Um dem entgegenzuwirken, zieht es bereits jetzt viele Leute in die Gartencenter der Region. Doch wie viel ist wirklich los in den Geschäften?

Zwischen Salatköpfen und Kohlrabi finden sich auch viele Blumen

«Während der vergangenen Woche wurde die Lust nach Gartenarbeit bei der Kundschaft grösser», sagt Hans Walter Müller, Leiter Detailhandel und Mitglied der Geschäftsleitung Wyss Samen und Pflanzen AG Zuchwil. Mit dem guten Wetter habe sich der Start der Gartensaison eher früh angebahnt. Im Gartencenter bedeutet dies, dass nun alle verfügbaren Kräfte eingesetzt werden. Zusätzlich werden Saisonaushilfen eingestellt, um den Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.

Seit der Pandemie stieg das Interesse an der Gartenarbeit, stellt Müller fest. Stand jetzt geht er davon aus, dass sich dieses Hobby bei vielen halten werde. Frühlingsflor wie Narzissen, Stiefmütterchen oder Hyazinthen sei derzeit sehr beliebt. Doch auch die Setzlinge für den Nutzgarten wie Salate oder Kohlrabi seien gefragte Ware, fasst Müller zusammen. Doch nicht nur Setzlinge seien gefragt, auch Samen, um selber Pflanzen ziehen, seien beliebt, und dies ganz zur Freude der Verkäufer.

Ob in Beeten oder Töpfen, überall wird es grün. (Archiv) Michel Lüthi

Welche Gartenpflanzen während der Frühlingszeit in den Läden stehen, wurde bereits im vorigen Sommer anhand einer umfassenden Planung mit den Produzenten vorbereitet. Der Fokus dabei liege auf Schweizer Gärtnereien, so könne während der Hochsaison der Bedarf mit gesunden, frischen Pflanzen am besten gedeckt werden, da sie lokal produzieren.

Auf den Hauptansturm wartet man noch in Matzendorf

Der grosse Ansturm bleibt derzeit noch aus in der Vebo Gärtnerei in Matzendorf. «Die explodierenden Kundenzahlen vom Jahr 2020 werde man wohl nicht mehr erreichen, denn nun läuft es wieder normal bei uns», sagt Leiterin des Gartencenters Melanie Büchler. Erfreulich sei aber, dass einige der Kunden, die erst durch die Pandemie auf die Gärtnerei aufmerksam geworden seien, nun zu den treuen Kunden gehören würden.

Eine Mehrheit von den Kundinnen und Kunden kauft derzeit lieber Setzlinge, zum Beispiel Salate. Einen Grossteil der Pflanzen zieht die Gärtnerei selbst, dabei braucht vor allem das blumige Angebot viel Zeit zum Gedeihen.«Mit deren Anzucht haben wir bereits im Februar begonnen, um alles im Laden bereit zu haben», sagt Büchler. Aber auch Zwiebelpflanzen, wie Tulpen, Narzissen und Hyazinthen, und Samen gehören zu den beliebten Waren.

Erfroren seien bisher keine Pflanzen. Büchler sagt:

«Da wir die meisten Pflanzen entweder im Gewächshaus haben oder über Nacht reinstellen, haben wir mit Frost nur bedingt zu kämpfen.»

Da die Pflanzen direkt in der Vebo Gärtnerei gezogen werden, befürchte man nur bei den Dekoartikeln etwas Schwierigkeiten mit der Lieferung, erklärt sie weiter. Dies sei allerdings noch mit der Pandemie in Verbindung zu bringen.

Auch die kleinsten Kunden werden in Wangen bei Olten gut bedient

Das gute Wetter spürt man auch in der Landi Bipp Thal Gäu in Wangen bei Olten. Mit der aktuellen Besucherzahl sei man zufrieden, teilen die Verantwortlichen mit. Hauptsächlich würden die Kunden nach Geranien und Tomatensetzlingen fragen, für diese sei es allerdings noch viel zu früh, heisst es weiter.

Der Drang, selbst in seinem Garten zu werkeln, sei gestiegen, dies merken auch die Mitarbeitenden der Landi. Erklärbar sei dies wohl auch damit, dass viele Kundinnen und Kunden aufgrund von Homeoffice vermehrt zu Hause sind. Auch der Wunsch nach Selbstversorgung sei öfters vorhanden.

Auch die Kinder einer Kita in der Region um die Landi möchten sich selbst versorgen. Diesen Wunsch unterstützen auch die Leiterinnen und Leiter. Darum gehen sie mit den Kindern in die Landi alles Wichtige für den eigenen Garten einkaufen.

Tipps und Tricks für Ihren Garten

In Gärtnereien und Gartencentern kann man viele nützliche Informationen erfragen, damit der eigene Garten gedeihen kann. Einige Frühlingstipps finden Sie hier aufgelistet:

Nicht nur auf grossen Feldern ist der Frostschutz wichtig (Archivfoto). Nadia Schärli

Vor Frost schützen – Auch im Frühling kann es noch zu Frostnächten kommen. Deswegen ist es wichtig die gedeihenden Pflanzen, die anfällig auf kalte Temperaturen sind, entweder an eine geschützte Hauswand zu stellen oder nach drinnen zu nehmen. Bei Pflanzen, die bereits in den Boden eingepflanzt sind, wie zum Beispiel blühende Obstbäume, kann der Wurzelbereich mit Holzwolle abgedeckt, und die Krone mit einem Vlies eingepackt werden.

Beim Hineinnehmen aufpassen – Nicht in stark beheizte Räume nehmen, da die Pflanze sonst einen Schock erleidet.

Saisonale Pflanzen kaufen – Immer darauf achten, dass die Pflanzen in die Saison passen. Wenn man nicht darauf achtet, können die Pflanzen nicht gedeihen.

Fachpersonen fragen – In Gartencentern oder direkt bei Gärtnereien können die Angestellten wertvolle Informationen zu Pflanzen geben. Man muss nur nachfragen.

Bei Trockenheit – Die Pflanzen gut giessen.

