Gartenbau-Branche im Umbruch Zwei Solothurner Gartenbauer wurden aufgekauft: Sie sind jetzt Teil des grössten Gartenbau-Unternehmens der Schweiz Die Dynamik ist aussergewöhnlich. Innert weniger Monate wurden vier grössere Gartenbaubetriebe aufgekauft und zum grössten Gartenbau-Unternehmen der Schweiz fusioniert. Mittendrin die Egger AG aus Bellach und die Berger Roman AG aus Oberbuchsiten. Was steckt dahinter? Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Die Schweizer Gartenbau-Branche ist im Umbruch: Zwei Investmentgesellschaften haben bisher vier grössere Betriebe aufgekauft und zum grössten Gartenbau-Unternehmen der Schweiz fusioniert. Pius Amrein

Der Gartenbau ist im Umbruch. Seit letztem Dezember ist in der hoch fragmentierten Branche eine Dynamik aufgekommen, wie man sie noch selten zuvor gesehen hat. Mittendrin zwei Solothurner Unternehmen. Zum einen die Egger AG, ein im Raum Solothurn-Olten führendes Unternehmen in den Bereichen Garten-, Landschafts- und Spielplatzbau. Zum anderen die Berger Roman AG aus Oberbuchsiten, Hauptaugenmerk auf Planung, Bau und Unterhalt von öffentlichen und privaten Gärten.

Sie beide wurden von der gleichen Gesellschaft aufgekauft, der B+G Schweiz AG mit Sitz in Kiesen, unweit von Thun. Erst hat sich das Berner Unternehmen im Juni die Berger Roman AG geschnappt, dann Anfang September die Egger AG und Mitte September schliesslich die Menétrey SA, Westschweizer Marktführer im Gartenbau.

Gegründet wurde der Branchenprimus erst Ende 2021

Zwar treten alle am Markt unter altem Namen auf, aber durch den Zusammenschluss ist innert weniger Monate das grösste Gartenbau-Unternehmen der Schweiz entstanden. Insgesamt rund 400 Mitarbeitende, ein Umsatz von 85 Millionen Franken als Gruppe – und das alles unter dem Dach der B+G Schweiz AG, einem Unternehmen, das erst im Dezember 2021 gegründet wurde. Übrigens noch als Nemea AG.

Hinter der damals neu eingetragenen Firma stehen heute im Wesentlichen drei Parteien: zwei Investmentgesellschaften, die eine aus Zug, die andere aus Zürich, sowie eines der schweizweit führenden Gartenbau-Unternehmen, die Bächler + Güttinger AG, mit Sitz in Kiesen und über 200 Mitarbeitenden an sechs Standorten in den Kantonen Bern, Fribourg und Wallis.

Stecken Raubtierkapitalisten hinter diesen Fusionen?

Aber welche Absichten stecken hinter dieser nie gesehenen Dynamik? Welche Ziele verfolgen die Investoren? Sind das Raubtierkapitalisten, die Unternehmen aufkaufen, aussaugen und dann wieder abstossen?

Das wollten wir von Werner Schnorf wissen. Er ist Verwaltungsratspräsident der Dachgesellschaft B+G Schweiz AG. Und Geschäftsführer der Investmentgesellschaft Patrimonium Private Equity mit Sitz in Baar ZG. Das Kapital, das er unter anderem in Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen investiert, kommt mehrheitlich von Schweizer Pensionskassen, zudem von diversen Banken und Versicherungen sowie zu einem kleinen Teil (rund 10 Prozent) von vermögenden Privaten.

Schnorf macht kein Geheimnis daraus, dass das Engagement von Patrimonium nicht ewig dauern wird. 2020 haben sie die Idee von einem Investment in der Gartenbau-Branche lanciert, einen Fonds gegründet und damit die Investoren überzeugen können. Schnorf sagt:

«Natürlich wollen die nach Ablauf ihres Engagements mehr Geld zurückbekommen, als sie reingegeben haben.»

Schluss ist in der Regel nach sieben bis zehn Jahren.

Gartenbaubranche war schon länger im Fokus der Investmentfirmen

Für eine Investmentgesellschaft, die in private KMU investiert, ist das ein eher langer Horizont. Aber das Tempo, das man jetzt hinlegt, ist hoch. «Wir hatten die Branche schon länger beobachtet, hatten schon zahlreiche Gespräche geführt, darum konnten wir schneller vorwärtsmachen», sagt Schnorf.

Was ihnen aufgefallen ist in der Beobachtungsphase: Es gibt zwar Tausende von Kleinbetrieben, aber nur etwas über 200 Unternehmen mit mehr als 30 Mitarbeitenden. Ob gross oder klein, viele eint ein Problem: Sie finden keine Nachfolge. Und genau darauf, also auf Nachfolgelösungen, hat sich Patrimonium spezialisiert (siehe Kontext).

1x1 Private Equity Diese Philosophien verfolgen Beteiligungsgesellschaften Prinzipiell gibt es vier verschiedene Ansätze bei Investments in private Firmen (Private Equity): Es gibt jene Beteiligungsgesellschaften, die fast ausschliesslich in der Frühphase in Start-ups investieren. Viele kleinere Beträge werden in viele unterschiedliche Unternehmen gesteckt, denn das Risiko ist gross, Diversifizierung eine Strategie, um es einzuschränken. Dann gibt es Private-Equity-Firmen, die vor allem in Firmen in der Wachstumsphase einsteigen. Diese haben sich schon am Markt etabliert, machen Umsätze, oft auch schon erste Gewinne, brauchen aber Kapital, um das Wachstum voranzutreiben. Das Risiko ist weniger gross, die Zahl der Investments folglich kleiner. Aggressiver ist das Vorgehen öfter bei Beteiligungsgesellschaften, die sich auf schlecht funktionierende, quasi bankrotte Unternehmen spezialisiert haben. Das Risiko ist weniger gross als bei einem Start-up, aber die Eingriffe ins Unternehmen oft massiv. Neuorientierung, Entlassungen, Umstrukturierungen sind die Folge. Und zu guter Letzt gibt es Gesellschaften wie Patrimonium, die sich auf Nachfolgelösungen spezialisieren. Sie kaufen funktionierende Unternehmen auf, die keine Nachfolge finden. Werner Schnorf sagt: «Was wir machen, ist People Business. Wir steigen ein, solange der bestehende Geschäftsführer noch aktiv ist und haben so Zeit eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden.»

Angefangen hat man mit einem der grössten Unternehmen schweizweit, der über 200 Mitarbeitende zählenden Bächler + Güttinger AG. Einem Betrieb, der «nicht mehr handwerklich geführt ist, sondern industriell», wie es Schnorf nennt. Also ein Betrieb mit einem gewissen Verwaltungsanteil, einem Finanzchef und dergleichen. Der CEO des Berner Unternehmens ist noch immer Geschäftsführer und an der Muttergesellschaft beteiligt, bis er sich dereinst zurückziehen wird.

Ziel ist es den ersten wirklich nationalen Player zu formen

Zuvor aber verfolgt er gemeinsam mit den neuen Mehrheitsbesitzern, der Patrimonium Private Equity und der EGS Beteiligungen AG, ein Ziel: Sie wollen das erste schweizweit tätige Gartenbau-Unternehmen aufbauen. Denn die grossen Kunden, die Generalunternehmen, sind längst nationale Player.

«Die möchten in Bern und in Zürich mit den gleichen Leuten arbeiten, mit einem Unternehmen, das finanziell sicher aufgestellt ist», sagt Schnorf. Es mache aber keinen Sinn mit dem ganzen Verkehr, von Bern nach Zürich zu fahren.

Darum breitet man sich jetzt zwar unter unterschiedlichen Namen, aber unter einem Dach in der ganzen Schweiz aus. Schnorf sagt: «Die Region Solothurn und Umgebung haben wir mit dem Kauf der Egger AG und der Berger Roman AG gut abgedeckt. Geografisch wird sich unser Fokus bei künftigen Firmenaufkäufen Richtung Osten und Zentralschweiz verschieben.» Angst, dass sie einfach so aufgekauft würden, muss also keiner der kleineren Betriebe in der Region haben.

Respekt vor der Konkurrenz freilich schon. Denn der neue grosse Player wird Synergien nutzen können und so Vorteile haben. Im Einkauf, wo man dank grösserer Mengen tiefere Preise aushandeln kann. Aber beispielsweise auch, weil man gemeinsam grössere Maschinen anschaffen oder diese bei einem Partnerunternehmen ausleihen kann. Oder durch ein verbessertes Weiterbildungsangebot, was im Kampf um Mitarbeitende ein entscheidender Vorteil sein kann. Stichwort Fachkräftemangel.

Es soll Platz für alle haben – aber am meisten Platz für B+G Schweiz

Platz wird es weiterhin haben für die Kleinen, davon ist Schnorf überzeugt. Grössere Unternehmen würden sich auf grössere Aufträge fokussieren. Aufträge, die die Kleinen oft gar nicht bewältigen könnten. Schnorf sagt: «Es hat Platz für alle.» Wobei B+G Schweiz jetzt schon den meisten Platz einnimmt. Und das Unternehmen soll weiterwachsen.

«Wir sind wirklich interessiert daran, unsere Firmen nachhaltig zu entwickeln», sagt Schnorf. Das wird durch die Tatsache unterstrichen, dass man für dieses Engagement im Gartenbau wie auch sonst bei den meisten anderen Beteiligungen mit langfristig denkenden Co-Investoren zusammenarbeitet. In diesem Fall mit der EGS Beteiligungen AG.

Die Zürcher Beteiligungsgesellschaft ist atypisch für die Branche. Das Kapital hat sie von der Ernst-Göhner-Stiftung, zurückgehend auf den Zürcher Unternehmer, der den Systembau in die Schweiz gebracht hat und damit ein Vermögen machte. Er starb 1971 kinderlos, sein ganzes Vermögen floss in die Stiftung, die sowohl unternehmerischen als auch philanthropischen Charakter hat.

Läuft im Gartenbau alles wie einst mit der Bauwerk-Gruppe?

Zum einen will man mit Beteiligungen an Unternehmen den Werkplatz Schweiz stärken, zum anderen wird jährlich ein beachtlicher Teil der Gewinne in gemeinnützige Zwecke investiert. David Kurmann ist Investment-Manager beim Investmentarm der Stiftung und sagt:

«Uns geht es um die langfristige Entwicklung von Hidden-Champions aus der Schweiz.»

Man beteilige sich nicht mit einem fixen Exit-Datum im Kopf. Solange man Entwicklungspotenzial sehe, bleibe man in einem Unternehmen investiert. Zum Beispiel bei der Bauwerk-Gruppe. Die hat man 2009 gemeinsam mit Patrimonium als nationalen Leader im Parkettbereich übernommen. Zusammen baute man daraus den europäischen Marktführer. Dann musste Patrimonium, das von ihr investierte Fonds-Geld rausnehmen, die EGS Beteiligungen AG aber blieb.

Heute ist die Bauwerk-Gruppe Weltmarktführer. Kurmann sagt: «Wir haben gerade in den USA wieder ein Unternehmen hinzugekauft. Uns gefällt es, wie sich das Unternehmen entwickelt. Wir sehen derzeit keinen Grund, unsere Anteile zu verkaufen.» Wenn man aber dereinst merken sollte, dass man nicht mehr der richtige Eigentümer sei, dann sei man auch bereit auszusteigen.

Mit B+G Schweiz könnte es ähnlich laufen. Auch wenn das weder Kurmann noch Schnorf so sagen würden. Denn eines gilt für beide: Interessant ist das Investment vor allem so lange, wie sie Ideen haben für die profitable Weiterentwicklung des Unternehmens. Schnorf aber hat durch die Herkunft des Geldes und die befristete Fondslaufzeit ein engeres zeitliches Korsett. Die Gartenbau-Branche wird auf jeden Fall weiter in Bewegung bleiben.

