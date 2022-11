Was der Nebel mit den Solothurnern macht

Garstig - oder doch wunderbar? Der Nebel sucht nicht nur die Region Solothurn heim – aber sie ganz besonders Ohne ihn wüssten wir nicht, wie schön es ohne ihn sein kann: Wir brauchen den Nebel, um seine wunderbare Seite überhaupt zu erfahren. Und manchmal ist uns wohler, wenn wir nicht alles genau erkennen. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 18.11.2022, 12.00 Uhr

Nicht einmal der Güggel auf dem St.-Ursenspitz ragt aus dem Nebel heraus. zvg

Der Mond ist aufgegangen,

die goldnen Sternlein prangen

am Himmel hell und klar.

Der Wald steht schwarz und schweiget,

Und aus den Wiesen steiget

der weisse Nebel wunderbar.

Wunderbar? Spinnt er, Matthias Claudius, der 1777 das «Abendlied» schuf? Wir Nebelgeplagten hier unten im Aaretal finden das hartnäckige Grau gar nicht wunderbar. Schon bald einmal haben wir es gesehen, und wünschen uns den Frühling herbei, mit einem Morgen, der golden beginnt und nicht in jener zwielichtigen Düsternis verharrt, die uns den ganzen Tag über schon wie die Abenddämmerung begleitet.

Doch gegenüber den Leidensgenossen etwa in der Po-Ebene oder in Norddeutschland haben wir einen Riesenvorteil: die Flucht. Innert weniger Minuten schon sind wir auf einem Hoger und beginnen, Matthias Claudius zu verstehen. Der Nebel kann etwas Wunderbares sein. Und – wir brauchen ihn, um diese, seine wunderbare Seite überhaupt zu erfahren.

Solothurn liegt im Meer

Wir fahren bergauf. In jeder Kurve, bei jedem Masten wird es heller. Weiss statt grau zwischen den Bäumen. Und dann – gleissendes Licht, blau über dem Weiss. Vielleicht summen wir jetzt den Beatles-Song: «Here comes the sun, dubidubi!» Und so fort. Und wir verstehen, warum die Engländer ihren Fog auch Mist nennen.

Das Herz geht auf. Nebel, Du kannst uns mal, strichweise! So geht es allen Flüchtlingen, hier oben auf dem Berg. Wir sind nicht allein. Bei weitem nicht. Aber alle starren sie hinunter. Auf dieses wabernde Weiss, einen Riesenbottich voller Zuckerwatte, aus dem sich doch ganz einfach ein Bäuschen herauszupfen liesse. Oder nicht?

Sonnenaufgang mit Nebel auf dem Belchen. Bruno Kissling

Gefasst wird das Ganze vom Alpenkranz; doch was ragt da mitten aus dem Flies? Der Buckel eines Walfischs? Unsere Diskussion ist so alt wie das Nebelmeer. Bantiger oder Gurten? Meistens ist es nur einer. Darum diese ständige Unsicherheit. Egal. Denn von Solothurn ist rein gar nichts zu sehen.

Solothurn liegt im Meer. Kein Millimeter St.-Ursenspitz, geschweige denn der Güggel ragt aus der Suppe heraus. Was manchmal auch unten erlebbar ist. Wenn wir vom Soldatendenkmal Richtung Baseltor schlendern, und uns die Kathedrale regelrecht erscheint im Nebel. Nodisnoh, mit jedem Schritt ein bisschen mehr. Einfach wunderbar.

Wenn es ziemlich nebulös wird

Unter der Decke steckt so viel Nebulöses. Nur ein Nebelspalter hülfe da weiter. Denn Nebelkerzen werden gestreut, wo verborgen bleiben soll, was bei Lichte besehen unangenehm werden kann. Nebel kommt vom germanischen «Nebulaz» oder althochdeutschen «Nebul», was auch so viel wie «Dunkelheit» heisst. Irgendwie erhellend, aber eben nicht ganz so transparent.

Einnebeln, vernebeln, benebeln. Gehört doch zu jeder ordentlichen Party, da unten, unter dem grauen Gewaber. Die Nebelmaschine auf der Bühne verwischt die Konturen der Band, ekstatisch zuckt die Meute, benebelt von dem, was dem Körper so alles zugeführt wird. Nebel als Lebensgefühl. Schemen statt Schärfe – manchmal ist es uns wohler dabei, wenn wir nicht alles so ganz genau erkennen können.

Was soll denn das? Eben noch war die weisse Masse weit unten im Wald, jetzt klettert sie unaufhaltsam nach oben, frisst die Sonne Meter um Meter rasant weg. Ein kalter Hauch zieht auf, schon greift der Nebel nach uns. Ein Phänomen, das oft um die Mittagszeit am Berg auftritt. Denn eines hat der Nebel so an sich: Er ist ein unberechenbarer Geselle.

Es gilt die Sichtweite null

Erinnerungen steigen auf. An jenen Abend auf der A1. Die Senke bei Wangen an der Aare. Plötzlich fährst Du in eine weisse Wand. Die Sicht geht in Sekunden von hundert auf Null, Zero. Bodennebel, voll krass. Ab auf den Pannenstreifen, Stillstand und Notleuchten an, bling, bling. Links brausen sie mit gefühlten hundert Sachen vorbei.

Nach zwanzig Minuten bessert es etwas, die Flucht nach Solothurn gelingt im Schneckentempo. Es war auch schon anders. 70 Autos sind dort schon ineinander gerasselt. Der Nebel als Killerfaktor.

Dem Nebel entfliehen. Zum Beispiel wie hier an einem Novembertag auf dem Weissenstein bei Solothurn. Claudio Thoma

Unvorhersehbar, lautlos, aber rasch steigt er auf, der Bodennebel. Oder auch Flussnebel. Federn gleich tanzen die weissen Kringel in der kalten Luft über dem wärmeren Aarewasser. Wenn das Ganze kompakter wird, beschäftigt den pendelnden Menschen oft nur eine Frage: Haben wir nach dem grauen Loch Solothurn mit der Rötibrücke als «Nebelschnur» nun oben auf dem Bleichenberg schon Sonne? Eine Frage, die auch den Langendörfer, Lommiswiler oder Günsberger bei seiner Heimkehr umtreibt.

Andere Situationen, andere Fragen. Wie damals beim Novembertraining des FC Post im Mittleren Brühl. Ein ehemaliges Feuchtgebiet, heute ein Fussball-Eldorado. Unversehens ist er da. Erst kniehoch, dann auf Brusthöhe. Bis nur noch die Köpfe der Mitspieler aus den allgegenwärtigen Nebelschwaden steigen. Und manchmal ein Ball aus der Verschleierung auftaucht. Ein Fehlpass natürlich. Nebel hat schon ganze Matches liquidiert. Kriege entschieden, Massen-Depressionen ausgelöst oder Schiffe versenkt.

Wir fahren wieder hinab, in den dunklen Orkus. Nach wenigen Metern wissen wir nicht mehr, wie das gewesen war, mit der Sonne. Vielleicht ist auch der Mond aufgegangen. Wir sehen ihn nicht. Aber es war wunderbar. Oben, ohne ihn. Den Nebel.

