Ausstellung Alte Brennerei Unterramsern

Galerie Alte Brennerei Unterramsern Formensprachen von fünf Kunstschaffenden, die sich gut ergänzen In den Räumen der Alten Brennerei in Unterramsern bieten die beiden Galeristen Alfred Maienfisch und Tom Gantner in der Regel die Möglichkeit, bisher wenig oder unbekannte Künstler kennenzulernen. Fränzi Zwahlen 27.08.2022, 05.00 Uhr

Blick in die Ausstellung in der Alten Brennerei: Vorne Stelen von Bernd Wehner; an der Wand eine Arbeit von Manu Wurch. Hanspeter Bärtschi

Bei der jetzt gestarteten Sommerausstellung sind Arbeiten der Solothurnerin Manu Wurch in der Region schon zu sehen gewesen. Sie zeigt Arbeiten in Schwarz-Weiss und hat ihre ganz eigene Technik dafür entwickelt. Sie tunkt verkleinerte, unterschiedlich gefaltete Papierbögen in ein Becken mit angeriebener Tusche. So entsteht ein Tuschepapier, welches sie dann sorgfältig entfaltet und trocknet. Diese Bögen klebt sie anschliessend auf – jetzt vorwiegend weiss getünchte – Leinwände. So entstehen an japanische Kalligrafie mahnende Bilder von grosser Virtuosität.