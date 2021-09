Gäu/Untergäu Zukunftsstrategie «All-Gäu»: Die Region ohne Scheuklappen sehen In Oensingen wurden Informationen aus erster Hand zur visionären Zukunftsstrategie «All-Gäu» für den Raum Gäu/Untergäu präsentiert. Fränzi Zwahlen 10.09.2021, 05.00 Uhr

Wie soll die Zukunft Region Gäu/Untergäu aussehen? All-Gäu- Medienkonferenz mit Sandra Kolly, Regierungsrätin, Vorsteherin BJD, (mitte), Sacha Peter, Chef Amt für Raumplanung (l.) und Vanessa Jenny, Kreisplanerin, Projektleiterin All-Gäu (r.) Bruno Kissling

Es war die erste Medienkonferenz für die frisch gebackene Regierungsrätin Sandra Kolly (CVP) am Mittwochabend im Feuerwehrdienstraum in Oensingen. Es ging um die Information über die folgenden Publikumsveranstaltungen von All-Gäu.

All-Gäu ist eine visionäre Zukunftsstrategie für das Gäu/Untergäu. Planerteams hatten im Auftrag des Kantons Zukunftsszenarien für die 15 Gemeinden der betroffenen Region ausgearbeitet. Diese werden nun dem interessierten Publikum sowie Wirtschaftsvertretern vorgestellt. Die Öffentlichkeit wird also zur Mitwirkung eingeladen.

Das zur Diskussion stehende Gebiet umfasst, in alphabetischer Reihenfolge, Boningen, Egerkingen, Fulenbach, Gunzgen, Hägendorf, Härkingen, Kappel, Kestenholz, Neuendorf, Niederbuchsiten, Oberbuchsiten, Oensingen, Rickenbach, Wangen b. Olten und Wolfwil.

«Mit All-Gäu kann in dieser Region eine Dynamik entstehen, die auch schweizweit eine wichtige Rolle spielen kann»,

so Kolly. Drei unabhängige Projekt-Teams haben nun Ideen verfolgt und Denkanstösse gegeben. Der Chef des Amtes für Raumplanung, Sacha Peter, erläuterte das Prozessprozedere von All-Gäu. Man habe zunächst das Gespräch mit den Gemeinden gesucht, danach hätten die Teams ohne Scheuklappen in Labors und Werkstätten ihre Szenarien für das Gebiet erarbeitet. Nun sei man in einer Test-Phase angekommen. Dazu gehören auch die Mitwirkungsveranstaltungen.

Von Gäumarkt bis Gäuer Energiepark

Die Projektverantwortliche Vanessa Jenny erwähnte dann stichwortartig einzelne der von den Planerteams ausgearbeiteten Zukunftsszenarien: Gewächshäuser auf Industriedächern, eine Markthalle statt Gäupark, nur noch Smart Mobility im Gäu, Egerkingen zu Neu-Gäu ausbauen, die Bahnhofsgebiete entwickeln, sich als Gesamtregion beim Projekt Cargo Sous Terrain besser einbringen, die Dünnern als Erholungsraum stärken, einen gemeinschaftlichen Energiepark im Gäu gründen, Ortsdurchfahrten attraktivieren.

EROplus-Projekt wird in Frage gestellt

Gedanken machte sich insbesondere ein Team um das Nachfolgeprojekt des Umfahrungsvorhabens Entlastung Region Olten, EROplus. Als Chance wird dieses Projekt in Bezug auf die Ortsdurchfahrten von Hägendorf, Rickenbach und Kappel gesehen, insbesondere gebe es Aufwertungspotenzial für den Ortskern Rickenbach.

Besser würde auch die Erreichbarkeit der Arbeitsplatzgebiete Hägendorf Ost/Rickenbach und Hägendorf West und die Verbesserung der Fahrplanstabilität ÖV. Hingegen wird die Trennwirkung des Verkehrs weg von den Ortskernen von Hägendorf und Kappel als zu gering angesehen. Zudem werde das Landschafts-und Ortsbild beeinträchtigt. Auch sei das Kosten-Nutzen-Verhältnis ungenügend. Man müsse sich um dieses Projekt nochmals Gedanken machen, meinte auch die Projektleiterin All-Gäu.

Wie soll sich das Gäu entwickeln?

Vier Fragen an die All-Gäu-Projektleiterin Vanessa Jenny:

Vanessa Jenny, Kreisplanerin, Projektleiterin All-Gäu Bruno Kissling

Was ist das Ziel von All-Gäu ganz allgemein erklärt?

Vanessa Jenny: Eine von Gemeinden und Kanton gemeinsam getragene Vision für die künftige Entwicklung des Lebens- und Wirtschaftsraums Gäu/Untergäu zu entwickeln.

Welcher Vorschlag der Teams hat Sie am meisten überrascht?

Es wurden viele innovative Ideen erarbeitet, wie eine Markthalle, Gewächshäuser auf Industriedächern, Energiepark. Aber auch der Blick in die Zukunft der Mobilitätsabwicklung brachte neue Einsichten hervor.

Was ist Ihrer Einschätzung nach das dringendste Anliegen für die Region?

Welche gewinnbringende Ideen in welcher Priorität schliesslich umgesetzt werden, entscheiden Gemeinde- und Kantonsvertretungen gemeinsam in der anstehenden Synthesephase. Die aus Sicht der Bevölkerung drängenden Fragen zur künftigen Mobilität sollen beantwortet werden können.

Was erwarten Sie vom interessierten Publikum?

Im Rahmen der Infoveranstaltungen besteht die Chance, mehr über die vielfältigen Ideen zu erfahren. Die Ideenentwickler stehen im direkten Gespräch Rede und Antwort.

Hinweis Mitwirkungsveranstaltung: 13. 9. (für Wirtschaftsvertreter), 15. 9, 18.30–21 Uhr, Raiffeisen-Arena Hägendorf. www.so.ch/all-gaeu