Wie der Kanton Solothurn den Wert seiner Logistikbranche verkennt

Zahlen gegen Vorurteile Verkehr, Flächenverschleiss und weitere Vorurteile: Wie der Kanton den Wert der Logistikbranche oft völlig verkennt Die Logistikbranche hat nicht den besten Ruf. Von Landverschleiss über Mehrverkehr bis hin zu wenig Wertschöpfung lauten die Vorwürfe. Zahlen zeigen aber: Das ist alles falsch. Zeit für eine Ehrenrettung.

Die Industriezone bei Oberbuchsiten. Patrick Lüthy

Die Vorurteile halten sich hartnäckig: Wenig Arbeitsplätze in riesigen Hallen. Viel überbautes Kulturland, aber trotzdem kaum Wertschöpfung. Und Verkehr. Viel Verkehr. All diese Vorstellungen haben zu einem schlechten Bild der Logistikbranche geführt. Es gibt gar Politiker, die nicht erfreut über die Ansiedlungen von Logistikern sind.

Doch stimmt das? Christian Hunziker kennt das Gäu und seine Arbeitsplätze. Der stellvertretende Direktor der Solothurner Handelskammer ist nicht nur im Gäu aufgewachsen – und wohnt auch heute noch dort. Er legt vor allem Zahlen vor. Und die zeigen ein ganz anderes Bild. Die Allgemeinplätze sind völlig falsch.

Das Gegenteil ist wahr: Die Logistikbranche ist einer der Wachstumstreiber im Kanton. Ohne diese Branche wäre die Zahl der Arbeitsplätze im Kanton Solothurn in den vergangenen Jahren zurückgegangen – und nicht gestiegen. «Vermutlich unterschätzen wir die Bedeutung der Branche», sagt Hunziker. Dies gilt gerade fürs Gäu: Hier, an der Autobahn und nahe bei der ÖV-Drehscheibe Olten, ist inzwischen jeder fünfte Arbeitsplatz in der Logistik angesiedelt.

Eine einstöckige Halle entlang der Autobahn, darin viele Regale, aber wenig Mitarbeitende. Dies ist ein Klischee, und es stimmt nicht. Denn: «Den reinen Logistiker gibt es nicht mehr», sagt Christian Hunziker. In den meisten Bereichen müsse man heute mindestens von Logistik plus sprechen. Das heisst: Es werden beispielsweise Velos importiert und vor Ort montiert. Oder Teile werden veredelt. Dies führt allerdings dazu, dass ein Teil dieser Firmen in den Statistiken gar nicht mehr unter die Logistik fällt. Und dies wiederum führt dazu, dass die Branche tendenziell unterschätzt wird.

Nicht bei allen Politikern sind Logistikbetriebe beliebt. Die Angst ist: Die Betriebe zahlen in den Konzernzentralen Steuern, aber nicht am Standort der Hochregallager. Dafür benötigen sie die Infrastruktur, wie etwa die Strassen, massiv. Kürzlich forderte, auch deshalb, die Egerkinger Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi eine Infrastrukturabgabe für Logistiker.

Tatsache ist aber: Der Kanton Solothurn profitiert massiv von den Logistikern. Schlicht weil sie Stellen schaffen und damit zumindest bei den natürlichen Personen für Steuersubstrat sorgen. Fakt ist gar: «Ohne Logistik wäre die Beschäftigung in der Privatwirtschaft in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen», sagt Hunziker. Gäbe es die Branche nicht, so wäre die Zahl der Arbeitsplätze im Kanton in den vergangenen Jahren gesunken. Denn in der Industrie ist die Zahl der Arbeitsplätze gesunken, auch aufgrund der Produktivitätssteigerung.

Die letzten verfügbaren Zahlen liegen für das Jahr 2019 vor. Demnach bot die Logistik 6551 Stellen im Kanton an, davon sind nicht weniger als 3555 Stellen im Gäu angesiedelt – also mehr als die Hälfte aller Logistik-Jobs im Kanton. Alleine zwischen 2005 und 2015 schuf die Branche im Gäu 1522 Stellen. Inzwischen ist jeder fünfte Arbeitsplatz im Gäu in der Logistik angesiedelt. Und gesamtkantonal gesehen entfiel jede fünfte neu geschaffene Stelle auf die Logistik. Die Logistik ist damit stärker gewachsen als die Medtech-Branche.

Dass die Logistik einfachere Arbeiten anbiete und schlechte Löhne zahlt, lässt sich mit den Zahlen nicht erhärten. Zwar biete gerade die Logistik auch Arbeitsplätze «für Menschen, die es am Arbeitsmarkt nicht immer einfach haben», sagt Christian Hunziker. Mit einem durchschnittlichen Lohn von 6582 Franken liegt die Logistik jedoch leicht über dem Durchschnitt der Privatwirtschaft im Kanton. Ein Grund dafür: Die Logistik bietet eine breite Palette an Jobs: Bis hin zu den Informatikern, die in der Branche immer wichtiger werden.

Handelskammer-Vize Christian Hunziker hat sich – aufgrund von öffentlich zugänglichen Daten – das Migros Verteilzentrum in Neuendorf angeschaut. Er hat berechnet, wie viel Land auf dem Grundstück verbaut ist und wie viele Arbeitsplätze es gibt. Dabei zeige sich, dass die Zahl der Beschäftigten je Hektare «deutlich über dem Durchschnitt der Solothurner Wirtschaft» liegt, nämlich bei 36 Angestellte pro Hektare. Im Schnitt sind es 28,1 Stellen pro Hektare. Auch bei der Wertschöpfung pro Quadratmeter dürfte der Verteilbetrieb mindestens im Schnitt der Solothurner Wirtschaft liegen, so Hunziker. So oder so ist die Logistikbranche in Sachen realer Wertschöpfung für den Kanton von Belang: Zwischen 1995 und 2017 hat sich die Wertschöpfung der Logistik von 236 auf 472 Mio. Franken verdoppelt. Damit ist sie in dieser Branche doppelt so stark angestiegen wie in der Gesamtwirtschaft.

Ohne Logistik keine neuen Stellen: So hat sich die Solothurner Job-Welt verändert

Die Zahl der Jobs sind im Kanton gewachsen: 13'624 Stellen mehr gab es 2019 als noch 1995. Doch die Entwicklungen sind je nach Branche unterschiedlich. Klar ist aber: Ohne das starke Wachstum in der Logistik hätte es unter dem Strich kaum neue Stellen gegeben in der Privatwirtschaft. Wachstumstreiber sind die unternehmensbezogenen Dienstleistungen mit 8441 Stellen (mit Vorbehalt, doch dazu später mehr). Dann die Medtech-Industrie mit plus 1761 Stellen und eben die Logistik mit plus 2628 Stellen.

Denn Haupttreiber des Stellenwachstums sind die öffentliche Verwaltung und anverwandte Gebiete wie das Gesundheits- und Sozialwesen. Zwischen 1995 und 2019 hat die Zahl der Stellen in der öffentlichen Verwaltung massiv zugelegt, nämlich um 4615. Im das Gesundheits- und Sozialwesen sind es nochmals 7941 zusätzliche Stellen.

Dagegen nahmen die Jobs im Gastgewerbe, im Handel und gerade in der Industrie ab. Im Maschinenbau fielen 2305 Stellen weg, in der Papier- und Druckindustrie 2337 und alleine in der Metallindustrie gab es 1677 Jobs weniger. Dies hat, so Christian Hunziker, nicht in erster Linie mit Produktionsverschiebungen in günstigere Länder zu tun. Die Industrie wurde produktiver und benötigt deshalb weniger Mitarbeitende. Gleichzeitig, so Hunziker, fand eine Verschiebung in der Statistik statt, hin zu den erwähnten «Unternehmensbezogenen Dienstleistungen»: Nicht zuletzt ist dieser Bereich stark gewaschen, weil Industriebetriebe gewisse Arbeiten auslagern: Eine Firma hat vielleicht keinen Juristen mehr angestellt und kauft sich die Dienstleistung nun ein.

