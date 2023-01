Gänsbrunnen: Lastwagen kommt wegen Glatteis ins Rutschen

Gänsbrunnen Lastwagen mit Anhänger kommt wegen Glatteis ins Rutschen ++ Hauptstrasse wegen Verkehrsunfall gesperrt Der Chauffeur des ins Rutschen gekommene Lastwagens konnte sein Fahrzeug in das angrenzende Wiesland lenken und dadurch grössere Unfallfolgen vermeiden. Ein ihm nachfolgender LKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem verunfallten LKW ins Heck. Verletzt wurde niemand. Theepan Ratneswaran 27.01.2023, 15.39 Uhr

Bild: Kantonspolizei Solothurn

Ein Chauffeur mit einem Lastwagen und Anhänger war am frühen Freitagmorgen, gegen 5 Uhr, auf der Hauptstrasse in Gänsbrunnen in Richtung Moutier unterwegs. Kurz vor der Abzweigung in Richtung Weissenstein verlor er auf der glatten, abschüssigen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf der linken Strassenseite in das dortige Wiesland.