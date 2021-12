Fahrplanwechsel: Wer im Moonliner nach Hause fährt, zahlt keinen Nachtzuschlag mehr

Das Nachtbus-Netz im Kanton Solothurn wird in den regulären Öffentlichen Verkehr aufgenommen. Mit dem Fahrplanwechsel wird daher in Moonliner und Co. kein Nachtzuschlag mehr verlangt. Die Fahrt von Bern nach Solothurn kostet damit z.B. nur noch gut 10 statt 17 Franken.

Christoph Krummenacher 01.12.2021, 16.01 Uhr