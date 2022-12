Fussball-WM in Katar: Die Showbühne ist von Solothurner Designer

Fussball-WM Grosse Sause dank Carlo Angelini: WM-Bühne in Katar wurde von Designer mit Solothurner Wurzeln entworfen Stardesigner Carlo Angelini ist seit Jahren für die Fifa tätig. Der gebürtige Solothurner hat die Bühne mitkonzipiert, auf der Lionel Messi und sein Argentinien in die Fussballgeschichte eingegangen sind. Daniela Deck Jetzt kommentieren 19.12.2022, 16.00 Uhr

Die Showbühne in Form des Ewigkeitszeichens: Mit diesem raffiniert schlichten Rahmen setzte Stardesigner Carlo Angelini die Siegermannschaft in Szene. Thanassis Stavrakis / AP

Carlo Angelini muss geahnt haben, dass das Finalspiel zwischen Argentinien und Frankreich Geschichte schreiben würde. Was hätte da für die Bühne passender sein können als das Ewigkeitszeichen, die schlichte geschwungene liegende Acht. Hier, zwischen Feuerwerk und Flutlicht, feierte die argentinische Fussballmannschaft am Sonntag ihr Wüstenmärchen.

Der Bühnendesigner Carlo Angelini war früher im Solothurnischen tätig, aufgewachsen ist er in der Solothurner Weststadt. Domiziliert ist der gebürtige Italiener mit seiner Firma Angelini Design GmbH im zürcherischen Wetzikon. Noch ist er in Doha so stark engagiert, dass er keine Zeit zum Telefonieren findet. Zwischen Tür und Angel sagt er lediglich: «Die Bühne war eine Kooperation verschiedener Firmen.»

Bühnendesigner Carlo Angelini. PD

Beziehungen zur Fifa und in den Nahen Osten

Einmal mehr ein grosser Wurf, könnte man sagen. Denn Angelinis Referenzen als Studio- und Setdesigner präsentieren sich auf seiner Website als Who’s who der ganz Grossen.

In den vergangenen Jahren arbeitete Angelini gemäss diesen Angaben für die Fifa, zudem zum Beispiel für die Uhrenmarke Hublot. Er setzte die Kultband Depeche Mode in Szene sowie den Jazz Club am Montreux Jazz Festival.

Beziehungen in den Nahen Osten hatte er bereits vor der Fussballweltmeisterschaft in Katar. So konzipierte er gemäss seiner Referenz-Fotogalerie ein Fernsehstudio in Jordanien.

Die Suche nach der perfekten Inszenierung

Angelinis Spezialität sind Showbühnen und Studios – Konstruktionen, die von Millionen gesehen werden und sie inspirieren sollen. Am Sonntag dürften es Milliarden Menschen gewesen sein, angesichts der weltweiten Fernsehübertragungen von Finalspiel und Siegesfeier.

Ein Ausschnitt der Showbühne zeigt Details (von links): Argentiniens Kapitän Lionel Messi mit dem Golden Ball Award (bester Spieler), der Argentinier Emiliano Martinez mit dem Golden Gloves Award und Frankreichs Kylian Mbappé mit dem Golden Boot Award (Torschützenkönig). Noushad Thekkayil / EPA

Das Motto des Designers: «Im Zentrum jedes Projektes steht die perfekte Inszenierung – ob das Publikum vor Ort ist oder zu Hause am TV zuschaut. Eine subtile Kunst, die nur wenige beherrschen.»

Anfänge als Theaterbühnengestalter

Vor der Gründung seiner eigenen Firma 2005 arbeitete Angelini einige Jahre in Deutschland. Seine ersten beruflichen Schritte machte er, wie sich auf seiner Website nachlesen lässt, als Bühnengestalter im Theater. Nach der Rückkehr in die Schweiz machte er sich als Designer selbstständig.

Heute gehört seine Firma zur Messerli Group, die sich als Messebauer einen Namen machte. Carlo Angelini ist Geschäftsführer. Ausserdem ist er als Creative Director der Designabteilung der Andreas Messerli AG tätig, die ebenfalls in Wetzikon beheimatet ist.

