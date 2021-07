Reto Held: Solothurner Sportkommentator über EM-Ambitionen

Fussball «Das ist noch ein weiter Weg»: Der Solothurner Reto Held würde gerne einmal einen EM-Final kommentieren Auf einen Kaffee mit... Sportkommentator Reto Held, der am Samstag das Spiel Dänemark- Tschechien begleitet. Gerne würde er einmal ein Finalspiel kommentieren. Aber der Weg dort hin ist noch weit. Christina Varveris 03.07.2021, 05.00 Uhr

Reto Helds Leidenschaft ist der Fussball. Christina Varveris

Das Foto muss warten. Reto Held war vor dem Interview-Termin joggen und seine Wangen glühen. Joggen ist, was dem ehemaligen 2. Liga-Fussballer vom FC Biberist noch geblieben ist. Nebst der 80%-Stelle beim Schweizer Radio und Fernsehen und seiner Familie bleibt wenig Zeit für weitere Hobbies.

Seine Leidenschaft für den Fussball lebt er in seinem Beruf aber voll und ganz aus.

«Als Kommentator live vor Ort zu sein, das gibt mir alles»,

sagt Reto Held. «Wir haben ein Riesenprivileg, dürfen bei den grossen Spielen dabei sein und haben die besten Plätze.»

Vor dem Spiel Hecken schneiden

Wegen Corona wurde den SRF-Fussballkommentatoren bei einem Grossteil der Spiele dieser Europameisterschaft aber genau dies genommen. Sie mussten viele Spiele nicht ganz im Homeoffice aber aus dem Studio in Zürich heraus kommentieren. Und «es geht», sagt Held und fügt an «leider». Denn natürlich wäre man lieber vor Ort.

«Es ist einfacher vor Ort», sagt der Solothurner. Man bekomme die Stimmung mit und es drehe sich alles um das nächste Spiel, das man kommentieren wird. Ausserdem sehe man alles: der Trainer, der am Verzweifeln ist, der Flitzer, der nackt über den Platz rennt und die Streithähne, die sich abseits der Kameras rumschupsen. «Im Studio habe lediglich zwei Bildschirme und darum nicht den Gesamtüberblick über das Spielfeld», sagt der 44-Jährige.

Und am Tag des Spiels kann es sein, dass er im Garten seines Hauses in Langendorf noch kurz die Hecke schneidet oder seiner Familie Mittagessen kocht, bevor er nach Zürich ins Fernsehstudio fährt.

Aktuell aber ist er in Baku, Aserbaidschan. Dort fühlt er die Stimmung, wird mit den Kommentatoren aus Dänemark und Tschechien sprechen und so versuchen an Informationen zu kommen, die er dann während des Spiels einfliessen lassen kann. Denn das ist sein Anspruch - den Zuschauern einen Mehrwert zu bieten.

«Ich will erklären», sagt er. Nicht nur, dass Frankreich schlecht spielt, sondern auch, weshalb sie schlecht spielen oder weshalb es nun eine rote Karte gegeben hat und keine gelbe.

Beim Fernsehen ist viel Vorbereitung nötig

Reto Held, der in Biberist aufgewachsen ist, hat seine journalistische Karriere beim Radio 32 begonnen. Er wollte Fussballkommentator werden und so fragte er bald einmal seinen Chef, ob er die Spiele von Wangen bei Olten kommentieren dürfe. Durfte er. «Also fuhr ich drei Stunden nach Locarno, um dann während dem Spiel sechs Mal 30-sekündige Einspielungen zu liefern», sagt er lachend.

2002 wechselte er in die Sportredaktion des damaligen Radio DRS, wo er die Spiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft kommentierte. Seit 2017 kommentiert er Fussball- und Unihockey-Spiele für SRF im Fernsehen. Der Unterschied von Radio und TV sei riesig. «Es ist wie Handball und Fussball», sagt er, der gerne Vergleiche zieht. «Zwar hat es einen Ball und Tore, der Rest ist anders».

Während man beim Radio das Spiel schildern muss, beschreiben wo der Ball ist, gelte es beim Fernsehen das Geschehen einzuschätzen, etwas über die Spieler zu erzählen, vielleicht politische Gegebenheiten einfliessen zu lassen.

«Es ist eine viel intensivere Vorbereitung nötig», sagt Held. Gerade bei der EM hatte er viele «Hausaufgaben». In sieben Tagen kommentierte er sieben Spiele. «Das waren elf unterschiedliche Teams von je 26 Spielern und pro Spieler schreibe ich mir 40-50 Informationen auf Kärtchen auf». Wichtig sei ihm auch, dass er die Namen richtig ausspreche, gerade bei Ungarn sei das eine Herausforderung gewesen.

«Ich brauche das Rampenlicht nicht»

Negative Reaktionen bekomme er selten. Aber er kommentiert auch nicht die aus Schweizer Sicht wichtigen Spiele wie jene der Schweizer Nationalmannschaft oder ein EM-Finalspiel. Ist das sein Ziel? Reto Held zieht wieder einen Vergleich: «Das ist wie wenn du jemanden vom FC Solothurn fragst ob er zu Real Madrid möchte.» Ja, natürlich, aber das sei noch ein weiter Weg.

«Wenn dein Traum ist, Kommentator zu werden, dann träumst du natürlich schon von den Schweizer Spielen»,

sagt er. Aber: «ich bin noch nicht soweit», meint er selbstkritisch. Ausserdem geniesse er es auch, unerkannt durch die Solothurner Altstadt zu schlendern. «Ich brauche das Rampenlicht nicht.» Viel wichtiger ist ihm der Papi-Tag mit seinen beiden Töchtern (12 und 9), die sich mässig für Fussball interessieren. «Und das ist gut so», findet er, «zuhause Kinder zu haben, die dich einfach als Papa sehen und denen egal ist ob du gut oder schlecht kommentiert hast, das erdet einen.»