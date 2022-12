Theater Solothurn wird zum Seelenfenster eines Frauenmörders

Stadttheater Solothurn Psychoterror im Burgverliess: Wenn die Bühne des Theaters Solothurn zum Seelenfenster eines Frauenmörders avanciert Die Premiere von «Herzog Blaubarts Burg» im Theater Solothurn geriet zum Abend, der niemanden unberührt liess. Es ist ein grossartig inszenierter Opernthriller. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 16.12.2022, 16.00 Uhr

Die eingesperrte Judith (Katerina Hebelkova) wird von Blaubart (Mischa Schelomianski) mit Tonaufnahmen ihrer Vorgängerinnen konfrontiert. Konstantin Nazlamov

Kurz vor der Pandemie feierte das Theater Biel Solothurn die Uraufführung der von Eberhard Kloke für kleine Spielstätten bearbeiteten Orchesterfassung von Béla Bartoks Einakter «Herzog Blaubarts Burg». Endlich kommt nun das Publikum in den Genuss des von Dieter Kaegi grossartig inszenierten Opernthrillers, in dem die Bühne zum Gruselkabinett, Tatort und Seelenfenster eines Frauenmörders avanciert.

Das Märchen um Herzog Blaubart, der in seiner Burg alles versammelt, was Leben ausmacht, beschäftigt schon über Jahrhunderte unzählige Literaten, Komponisten und bildende Künstler. Bartok verwendete ein Libretto von Béla Balázs, in dem die Räume der Burg die Abgründe in Blaubarts Psyche widerspiegeln. Im Burgverliess wird die gefangene Judith zur Schwärmerin, die den Erlösungsgedanken in Blaubarts Gemäuer trägt. In Solothurn genau beobachtet von Sprecher Christian Manuel Oliveira, Spitzel des kommunistischen Machtapparates und Kriminalist in einem.

Hinter den sieben Türen offenbart sich Schreckliches

Judith liebt Blaubart, folgt ihm auf sein Schloss, welches sie mit ihrer Liebe erhellen will und landet im Keller. Hier wird sie gequält, sexuell benutzt, emotional ausgebeutet. Schreckliches offenbart sich hinter sieben weiteren Türen: Eine Folterkammer, eine Waffenkammer und eine Schatzkammer mit blutverschmierten Juwelen. Hinter der vierten Türe verbirgt sich ein herrlicher Garten, doch die Blumenpracht wurzelt in blutgetränkter Erde.

Eine wunderschöne Landschaft zeigt sich hinter der fünften Türe und ein See aus lauter Tränen hinter der sechsten. Die siebte will der Burgherr für immer verschlossen halten, doch Judith verlangt den Schlüssel, entdeckt Blaubarts tote Frauen: die Geliebte seines Morgens, seines Mittags, seines Abends. Der Entführer legt ihr den Sternenmantel der Nacht um und Judith gesellt sich zu ihren Vorgängerinnen, während Blaubart mit seinem Trauma alleine zurückbleibt. So alleine, wie er immer war.

Unterstützt von Ausstatter Francis Connors Lichtgestalter Mario Bösemann transferiert Intendant Dieter Kaegi die kafkaesken Szenen in die Nähe der Realitäten von Natascha Kampusch, die 3094 Tage gefangen war, erinnert an das Monster Josef Fritzl, der seine Tochter einsperrte und missbrauchte.

Analyse auch aus dem Orchestergraben: Yannis Pouspourikas lotet mit dem Sinfonieorchester Biel Solothurn die emotionale Achterbahn von Bartoks Partitur aus, betont auch die koloristischen Elemente der Musik. Unter seinem Taktstock drückt sich der Psychoterror der Protagonisten adäquat in der Musik aus. Manchmal mit Brachialgewalt, so wie es zur Persönlichkeit Blaubarts passt und das geniale Regiekonzept musikalisch mitträgt.

Von der Macht besessen

Blaubart ist von Macht besessen. Mischa Schelomianski legt ihn als Biedermann mit Macho-Allüren an, der beim Öffnen der Türen und seiner Geheimnisse zwischen Resignation und Wut pendelt. Der Bassist überzeugt als Sänger und als Schauspieler, Verführer und Narzisst. Ebenso die stimmenstarke Katerina Hebelkova. Sie mimt eine Frau, die keine Angst kennt, Grenzen zu überschreiten, in der Liebe wie im Finden der Wahrheit.

Erst klingt ihre Judith wie ein Mädchen, entwickelt sich dann aber zur leidenschaftlichen Widersacherin Blaubarts. Nahtlos wechselt sie von der Opferrolle zur fordernden Geliebten, identifiziert sich mit der Figur.

Gemeinsam bietet das Sängerpaar einen kurzen, doch intensiven Theaterabend, der niemanden unberührt lässt. Dieser Blaubart erweist sich im Vergleich mit Produktionen grosser Häuser als durchaus ebenbürtig und wird Furore machen.

