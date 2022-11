Von den Behörden ins Heim gesteckt: Eine Betroffene erzählt

Fürsorgerische Zwangsmassnahmen «Wenn ich die Tochter eines Anwaltes oder eines Arztes gewesen wäre, wäre mir dies wohl nicht passiert» Als Jugendliche wurde Renate M. von den Solothurner Behörden in einem Heim versorgt. Lange sprach sie nicht gross über diese Zeit. Heute erzählt sie ihre Geschichte im Rahmen eines Erzählprojekts. «Man will dies nicht bis zuletzt mitnehmen», sagt sie. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Renate M. sprach lange nicht über ihre Jugend, als sie die Behörden ins Heim steckten. Heute spricht sie im Rahmen des Projekts «Gesichter der Erinnerung» darüber. Bruno Kissling

Sie war minderjährig, da steckten sie die Behörden des Kantons drei Wochen lang ins Untersuchungsgefängnis in Solothurn. Ein kahler Raum mit Pritsche und Kübel. Das Jahr danach verbrachte Renate M. in einem Zürcher Mädchenheim. Ihre Brüder durften sie nicht besuchen, die Briefe ihrer Mutter wurden abgefangen – und nicht weitergeleitet. Die Behörden sperrten sie weg, nachdem ihr Vater sie angezeigt hatte, weil sie als Teenagerin angeblich etwas mit einem Jungen gehabt haben soll.

Renate M. gehört zu den Hunderttausenden Menschen in der Schweiz, die Opfer von staatlichen Zwangsmassnahmen geworden sind.

Die heute 68-jährige Frau aus dem Raum Solothurn sitzt an einem Tisch und erzählt ihre Geschichte. Ruhig und gefasst. Sie scheint mit ihrem Leben im Reinen, auch wenn es nicht immer einfach war. Sie sagt heute Sätze wie:

«Die Zeit im Heim war letztlich auch eine gute Lebenserfahrung.»

Es hat sie stärker gemacht. Doch obwohl sie nicht mit ihrer Geschichte hadert, behielt Renate M. über Jahrzehnte für sich, was sie erlebt hatte. Nicht einmal ihren Kindern hat sie gross davon erzählt. Sie wollte leben und sich nicht von der Vergangenheit aufhalten lassen.

Doch nun tritt sie an die Öffentlichkeit – im Rahmen des Projekts «Gesichter der Erinnerung». 32 Betroffene und Angehörige aus der ganzen Schweiz sprechen dort über ihr Leben, ihr Schicksal und über das Unrecht. Auf der Website gesichter-der-erinnerung.ch sind Videos und Texte zu sehen, in denen sich Betroffene und Angehörige zu Themen wie staatliche Gewalt und Missbrauch, Entwurzelung und Einsamkeit äussern.

Der Vater zeigte Renate M. an

Es gehe darum, das Thema sichtbar zu machen, sagt Loretta Seglias, Historikerin und Mitglied des Projektteams. Dazu gehört nicht nur die partizipativ erarbeitete Website. Betroffene reisen auch mit Historikerinnen durch die Schweiz und sprechen an Podien über das Thema. Am Donnerstagabend findet eine solche Diskussion im Solothurner Staatsarchiv statt.

Angezeigt wurde Renate M. von ihrem Vater. Ihre Eltern hatten eine Kampfscheidung hinter sich. Der Vater, ein Monteur, war auf dem Weg nach Afrika, wo er vier Jahre arbeiten sollte. Er wollte, dass seine Tochter mit ihm kommt, doch die 15-Jährige weigerte sich.

Der Vater wollte nicht, dass Renate M. bei der Mutter blieb, und machte eine Anzeige mit dem Ziel, sie in einem Heim unterzubringen. Auf die Anzeige folgte die Vorladung zum Jugendanwalt in Solothurn. Dort schien es keine Rolle zu spielen, was tatsächlich vorgefallen war. Das Urteil war gemacht. «Ich hatte keine Chance», sagt Renate M.

«Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Zahl Minderjähriger, die ohne Urteil eingesperrt, also administrativ versorgt wurden, zu», sagt Historikerin Seglias. Die Gesellschaft reagierte rigide auf neue Lebensentwürfe und den Aufbruch der Jugend. Und auch der soziale Status spielte eine Rolle. «Wenn ich die Tochter eines Anwaltes oder eines Arztes gewesen wäre, wäre mir dies wohl nicht passiert», sagt M. Zudem war sie Ausländerin.

Nach der Flucht vor dem Heim gab es eine Einreisesperre in die Schweiz

Ihre Eltern waren 1964 aus Österreich in die Schweiz eingewandert; der Vater arbeitete zuerst im Attisholz. Renate M. spürte wie auch die Kinder italienischer Eltern in Luterbach einen Druck, sich anzupassen und nicht aufzufallen. Es lag die Befürchtung in der Luft, die Aufenthaltsbewilligung zu verlieren. «Meine Mutter hatte immer Angst. Wir mussten schauen, dass wir anständig sind.»

Warum ihr Vater getan hat, was er getan hat, weiss Renate M. bis heute nicht. Sie vermutet, er wollte verhindern, dass die Tochter bei der Mutter bleibt, wenn er im Ausland ist. Sie sah ihn danach nicht mehr oft. «Auf dem Sterbebett habe ich ihm verziehen. Ich habe auch gesagt, dass ich nicht vergessen werde, was geschehen ist.»

Fast ein Jahr lang war sie im Erziehungsheim. Mehrmals lief sie davon, wurde dafür bestraft. Als sie schliesslich an Weihnachten nach Hause durfte, sagte sie auf Nimmerwiedersehen. Die Mutter gab ihr den Pass und ein Zugbillett zu den Grosseltern nach Graz. Renate M. fuhr nach Österreich und blieb. Dafür verhängte die Solothurner Jugendanwaltschaft eine fünfjährige Einreisesperre gegen sie. Schliesslich wurde sie mit 18 Mutter.

«Ich war mir nie für etwas zu schade»

Ihre Tochter lebte die ersten Jahre bei der Grossmutter in der Schweiz, Mitte der 1970er-Jahre kehrte Renate M. in die Schweiz zurück. Gerne wäre sie Schneiderin geworden. Doch das war nicht mehr möglich. Renate M. sagt:

«Heute würde ich im Heim bleiben, um eine schöne Lehre zu machen.»

Als sie wieder in der Schweiz war, wusste fast niemand von der administrativen Versorgung. M. heiratete, bekam zwei weitere Kinder, erarbeitete sich ein grosses Netz an Bekannten in der Region. Nach der Scheidung sorgte sie für die drei Kinder. Morgens ganz früh trug sie die Zeitung aus, abends servierte sie, zwischendurch lieferte sie Blumen aus oder hatte einen anderen Job. Zum Schlafen kam sie kaum. Aber sie hat dies nie bedauert.

«Ich war mir nie für etwas zu schade. Ich habe alles mit Herzblut getan, deshalb hat es mich nie geplagt.»

Sie hatte den Ehrgeiz, ihren Kindern etwas zu bieten. Sie war stolz, nicht von der Sozialhilfe abhängig zu sein. Verzichten, durchhalten, kämpfen: Das vermisst sie manchmal bei der jüngeren Generation.

«Es hat gut getan, das loszuwerden»

Auch wenn Renate M. ihre Geschichte für sich behielt, setzte sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinander. Einmal hat sie begonnen, ein Buch zu schreiben. Sie ist in Kontakt mit einer der Schwestern aus dem Heim. Und als sie einmal zufällig auf der Strasse den Jugendanwalt traf, der sie versorgt hatte, da sprach sie ihn an. Sie sagte ihm, dass dennoch etwas aus ihr geworden sei. «Das war eine riesige Genugtuung für mich.»

Jetzt ist sie froh, dass sie an einem Tag nach Winterthur fuhr und ihre Geschichte in die Kamera erzählte. «Es hat gutgetan, das loszuwerden», sagt sie. «Man will dies nicht bis zuletzt mitnehmen.» Für sie bedeutet der Gang an die Öffentlichkeit auch die Möglichkeit, definitiv loszulassen und abzuschliessen.

Noch aus einem anderen Grund hat sich M. entschieden, ihre Geschichte zu erzählen. Es soll auch eine Mahnung an die Gesellschaft sein, dass man Kinder nicht von den Eltern trennt. Dass anderen Kindern nicht mehr widerfährt, was ihr geschehen ist. «Von der Familie weg zu sein, war das Schlimmste», blickt sie zurück.

Donnerstag, 17. November, 18 Uhr, Podiumsdiskussion mit Betroffenen und Historikerinnen im Staatsarchiv des Kantons Solothurn, Bielstrasse 41, Solothurn.

Dokumentationen und Geschichten Betroffener finden sich unter:

www.gesichter-der-erinnerung.ch

