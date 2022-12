2,4 Millionen für Solothurner öV-Betriebe für Coronaausfälle

Fürs Jahr 2021 Kanton Solothurn spricht 2,4 Millionen, um Coronadefizite im ÖV zu decken – aber nicht alle Betriebe bekommen Geld Die Pandemie sorgte für finanzielle Verluste der ÖV-Betriebe. Um die Ausfälle teilweise zu decken, hat der Kanton Solothurn nun 2,4 Millionen Franken für das Jahr 2021 gesprochen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Während der Pandemie kam es durchaus vor, dass man ein Zugabteil ganz für sich alleine hatte. Christian Beutler

Wegen Corona leere Züge und Busse gehören mittlerweile zwar der Vergangenheit an. Trotzdem beschäftigte sich die Solothurner Regierung noch einmal mit diesem Thema. Vergangene Woche hat sie beschlossen, die coronabedingten Ausfälle der ÖV-Betriebe im Kanton Solothurn aus dem Jahr 2021 teilweise zu decken. Insgesamt kostet das den Kanton 2,4 Millionen Franken.

Dieser Betrag kann dem Globalbudget «Öffentlicher Verkehr» entnommen werden. Es fallen also keine weiteren, ausserordentlichen Kosten an. Sowieso wird ein Grossteil der Ausfälle vom Bund berappt. Konkret: Zusätzlich zu den 2,4 Millionen Franken vom Kanton erhalten die unterstützten ÖV-Betriebe weitere 13,9 Millionen Franken Defizitdeckung vom Bund.

Der Grossteil des Geldes geht an die SBB. Von den 2,4 Millionen des Kantons erhalten die Bundesbahnen knapp 1,1 Millionen. Weitere 880'000 Franken gehen an Postauto. Das restliche Geld verteilt sich wie folgt: 265'000 Franken an den Busbetrieb Grenchen und Umgebung und 180'000 Franken an die BLS (alle Beträge gerundet).

Nicht alle Betriebe werden unterstützt

Damit ist klar: Nicht alle Betriebe werden unterstützt. Zum Beispiel der BSU aus der Region Solothurn oder der BOGG aus der Region Olten nicht.

Das liegt aber nicht daran, dass diese Betriebe 2021 keine coronabedingten Ausfälle gehabt hätten. Sondern daran, dass die Betriebe diese selbst decken konnten. Bund und Kantone haben sich drauf geeinigt, Defizite der ÖV-Betriebe nur nach Auflösung der Spezialreserve zu decken. Das ist eine obligatorische Reserve, die die Betriebe in normalen Zeiten bei allfälligen Überschüssen anlegen müssen.

Ein e-Bus der BSU. Hanspeter Bärtschi

Anders ausgedrückt: BSU oder BOGG hatten Reserven, um ihre Corona-Ausfälle zu decken. SBB, Postauto oder auch der Busbetrieb Grenchen nicht.

So hat der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu gemäss Direktor Roman Fischer als Folge der Pandemie 2021 rund 100'000 Franken weniger als budgetiert mit Billettverkäufen eingenommen. Nach Auflösen einer Rückstellung habe man das Geschäftsjahr aber mit einem kleinen Überschuss abschliessen können.

Bereits für das Jahr 2020 unterstützte der Kanton die ÖV-Betriebe: Damals wurden insgesamt 1,8 Millionen Franken gesprochen. Auch damals ging ein Grossteil des Geldes an die SBB.

