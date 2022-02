Führung in Pandemie «Zum Glück hat es keinen Exodus gegeben»: Wie die neue Leitung des Solothurner Blasmusikverbands gegen die Krise anbläst 78 Sektionen, knapp 2000 Mitglieder und kein Stein, der organisatorisch auf dem anderen blieb: Präsident Ruedi Berger und Musikleiter Marco Nussbaumer über den Abschied von heiligen Kühen und den Mut, in der Pandemie Neues zu wagen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Der Vorstand des Solothurner Blasmusikverbands tagt in Coronazeiten mit viel Platz im Bürgerhaus in der Klus. Ruedi Berger, Präsident a. i. (l.) und Marco Nussbaumer, Musikverantwortlicher. Bruno Kissling

Sie haben mitten in der Krise ein gewichtiges Ehrenamt übernommen, aus der Neuordnung der Verbandsstruktur heraus. Ruedi Berger als Präsident ad interim und Marco Nussbaumer als Musikverantwortlicher sahen sich im Vorstand des Solothurner Blasmusikverbands (SOBV) letzten Herbst mit gewichtigen Problemen konfrontiert. Die 78 Sektionen – minus drei im letzten Jahr, fürchteten aufgrund der Pandemieregeln um ihre Existenz.

Nach drei Monaten im Amt stellen sie fest, dass Bläserinnen und Bläser nicht nur einen langen Atem haben. Mancherorts sind die Vereine aufgrund der Pandemie im Ortsgeschehen mehr präsent als zuvor. «Wir haben etwas gewagt», sagen die beiden. Es sieht aus als könnten sie damit gewinnen.

Was hat Sie bewogen, in die Fussstapfen von Peter Hodel zu treten, nachdem dieser zum Regierungsrat gewählt wurde, und SOBV-Präsident zu werden, Herr Berger?

Ruedi Berger: Die letzten zwei Jahre hat der Verband an einem neuen Leitbild gearbeitet. Das war ein professionell organisierter Prozess, moderiert von externen Fachleuten. Marco Nussbaumer und ich waren in je einer von gesamthaft drei Arbeitsgruppen. Wir wollten den Schwung aus dem Erneuerungsprozess nutzen. Für mich war klar:

Mit dem Engagement zur Neuausrichtung habe ich «A» gesagt. Hätte ich zum Präsidium nicht auch «B» gesagt, wäre die Energie aus der Arbeitsgruppe verpufft.

Marco Nussbaumer: Als Dirigent bin ich mit der Blasmusik gross geworden. Ich sehe den Wert der Vereine und will, dass sie weiterleben. Das hat mich dazu bewogen mich im Vorstand zu engagieren.

Wie haben Sie als zwei der drei neuen Vorstandsmitglieder im Fünfergremium diese Zeit erlebt? Denn in Krisen ist es eigentlich sicherer, auf Bewährtes zu setzen.

Nussbaumer: Wie denn? Selbst nach dem Lockdown konnten die Vereine nicht proben.

Man denke an die sinnlose Regel von 25 Quadratmetern Fläche pro Bläser. Das leistet kein reguläres Probelokal.

Haben die Vereine durch das faktische Verbot Mitglieder verloren?

Berger: Zum Glück hat es keinen Exodus gegeben. Die meisten Mitglieder sind bei der Stange geblieben. Die Vereine haben eine Menge unternommen, um das Vereinsleben aufrechtzuerhalten.

Spontane Auftritte von Solisten vor Altersheimen und später Platzkonzerte haben vielerorts ein positives Echo gefunden.

Nussbaumer: Kleine Projekte und Formationen, die einfache Stücke einstudieren, waren nur der Anfang. Für die meisten Vereine war klar, dass sie auf dieser Stufe nicht stehenbleiben dürfen, wenn sie das Interesse der Mitglieder wachhalten wollen. Die Ideen wurden immer kreativer.

So haben sich zum Beispiel in Gerlafingen die Bläser des Musikvereins Harmonie in verschiedene Schulzimmer verteilt und über die offenen Fenster zusammen gespielt.

Ein grosser Vorteil war der Schub bei der Digitalisierung. Mit Film- und Tonaufnahmen wurden bleibende Werte geschaffen. Auch Workshops per Zoom waren erstaunlich beliebt.

Ruedi Berger. bko

Berger: Und doch war es vielerorts der Zwang, auch in der grössten Kälte draussen zu spielen, der die Blasmusik vom Dorfrand, aus der Gewerbehalle, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt hat. Ich denke da an den Herbetswiler Musikverein, der sich jeden Sonntag formierte. Das Publikum, das an diesen Abendmusiken dabei sein wollte, wurde immer zahlreicher. So präsent war die Musik im Dorf vorher nicht gewesen.

Situationsbedingt muss das neue Leitbild wohl auf seine Umsetzung warten. Die wenigen Vereinsaktivitäten, die zu Stande kommen, verdanken das unermüdlicher Improvisation.

Berger: Es stimmt, dass manche Konzerte dreimal vergeblich geplant und angesetzt wurden, bevor man sich entschloss, auf bessere Zeiten zu warten. Das neue Leitbild basiert auf sieben Handlungsfeldern. Wir betrachten dies als Mission, die nicht in der Schublade liegen bleiben darf ...

Nussbaumer: ... und eines der wichtigsten Handlungsfelder ist die Jugendförderung.

Der Enthusiasmus der jugendlichen Bläserinnen und Bläser bedeutet auch für die Erwachsenen einen Motivationsschub. Hier die Jugendmusik Solothurn bei der Heso-Eröffnung 2014. Hanspeter Bärtschi

Wie soll man sich das vorstellen?

Marco Nussbaumer. bko

Nussbaumer: Die Nachwuchsförderung zeigt sich als Lokomotive für alle. Letzten Sommer und Frühherbst hatten wir das Glück, dass wir sämtliche Jugendlager durchführen konnten und die Teilnehmerzahlen waren sehr erfreulich. Die Vereine zehren bis heute vom Enthusiasmus, den die Jugendlichen heim gebracht haben. Wenn Sie jemandem etwas wegnehmen, will er oder sie das Verlorene zurückbekommen. Der Hunger nach Gemeinschaft, danach miteinander Musik zu machen, war beeindruckend. Dass es bei den Freizeitaktivitäten nicht so viel Auswahl gab wie in normalen Zeiten, hat uns zusätzlich geholfen.

Dennoch kämpfen viele Musikvereine mit Überalterung.

Berger: Die Überalterung ist ein Problem. Wir sind überzeugt mit der Jugendförderung und mit der Zusammenarbeit mit den Musikschulen auf dem richtigen Weg zu sein. Inzwischen gibt es für alle Altersstufen bis zu den Aktiven und den Veteranenspielen attraktive Möglichkeiten, um gemeinsam zu musizieren, von der Primarstufe bis zum Gymnasium und – für besonders Ambitionierte und Talentierte – ins Militär. Nur bei den Berufsschulen haben wir eine Lücke.

Trotzdem müssen immer wieder Vereine fusionieren, damit sie die Formationsstärke erhalten können.

Nussbaumer: Das kann ein gangbarer Weg sein und hat Vorteile. Das Neuordnen der Vereinsstrukturen kann helfen, heilige Kühe aus dem Weg zu räumen. Die Herausforderungen der Musikvereine sind nicht neu. Durch Corona wurden sie verschärft und zwingen uns zur Entwicklung. Auch den Verband.

Nämlich?

Nussbaumer: Noch vor zwei Jahren wäre es undenkbar gewesen, ohne Musiktage auszukommen. Jetzt ist das Realität und nach dem Schock lernen die Vereine, die Freiräume zu schätzen. Die Organisation von Musiktagen bindet viel Zeit, Kraft und Finanzen. Musiktage sind eine gute Sache. Sie geben der Probearbeit ein Ziel und fördern den Eifer der Mitglieder.

Aber wer hat gesagt, dass der Musiktag jedes Jahr stattfinden soll? Oder dass jeder Bezirksverband auf dieses Format setzen muss?

Berger: Es hat sich gezeigt, dass Projekte wie Musikfestivals und Paraden eine Win-win-Situation bieten. Sie gefallen den Mitgliedern und der Öffentlichkeit gleichermassen. Ausserdem haben sie als niederschwellige Veranstaltungen den Vorteil auch Leute zu begeistern, die nie einen Musiktag besuchen würden.

Die meisten Mitglieder suchen in der Blasmusik Kontrast zum Berufsalltag, Kameradschaft und Erholung. Wie fördert der SOBV Talente, die das Hobby zum Beruf machen und hoch hinaus wollen?

Nussbaumer: Wir können durch den Verband nicht direkt eine Berufsausbildung anbieten. Überkantonal organisierte Bläser- und Dirigentenkurse wie auch Vorbereitungskurse für die Militärmusikprüfung organisieren wir mit. Und:

In Jugendmusiklagern werden regelmässig junge Talente entdeckt und durch Soloauftritte motiviert, das Hobby zum Beruf zu machen.

Für Junge wie Erwachsene bietet der SOBV neu zweimal im Jahr Instrumentalmusikworkshops an, welche interessierte Laien wie angehend Musikstudenten gleichermassen ansprechen sollen. Der Nächste findet bereits am 12. März 2022 in Oensingen statt.

Ruedi Berger ist Primarlehrer und amtete früher als Schulleiter; früher im Vorstand und als Präsident der MG Konkordia Balsthal, engagiert sich der aktive Klarinettist inzwischen auf unterschiedlichen Ebenen.

Marco Nussbaumer ist Musiker, Dirigent, Komponist und Musikpädagoge.

