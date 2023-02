Eidgenössisches Parlament: Solothurner Poyitionen zur Session

Frühlingssession Schweizer Waffen für die Ukraine? Das und mehr beschäftigt die Solothurner National- und Ständeräte Am Montag beginnt die Session der eidgenössischen Räte in Bern. Die Solothurner Mitglieder von National- und Ständerat nehmen zu den wichtigsten Geschäften Stellung. Jetzt kommentieren 27.02.2023, 05.00 Uhr

Blick von der Zuschauertribüne auf den Nationalratssaal. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

National- und Ständerat befassen sich unter anderem mit der Energiewende, dem Krieg in der Ukraine und der familienergänzenden Kinderbetreuung. Die Solothurner Vertretung in Bern bezieht Position.

Sollen die Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen vereinfacht werden? Valentin Flauraud / KEYSTONE

Es herrscht Konsens, dass beim Zubau der erneuerbaren Energien vorwärts gemacht werden muss. Wie wird sichergestellt, dass der Umweltschutz nicht auf der Strecke bleibt?

Pirmin Bischof, Ständerat die Mitte: Auch Wasserkraft- und Solaranlagen müssen selbstverständlich die Umweltvorschriften einhalten. Unhaltbar ist aber, dass heute deren Bewilligung teilweise über zehn Jahre dauert. Europarekord! Diese Verfahren müssen beschleunigt und entrümpelt werden und zwar schnell: Immer mehr Wärmepumpen und E-Autos sind zwar umweltfreundlich, brauchen aber immer mehr Strom. Die hohe Winterstromlücke kann nur gedeckt werden, wenn ein Zubau schnell möglich wird.

Roberto Zanetti, Ständerat SP: Die Nutzung erneuerbarer Energie ist nicht ohne Beeinträchtigung unserer Umwelt möglich. Unsere Verfassung sieht dafür eine Interessenabwägung von Schutz und Nutzung der Umwelt vor. Ein Frontalangriff auf sämtliche Schutzbestimmungen konnte im Ständerat abgewehrt werden. Es ist zu hoffen, dass in dieser Frage der Nationalrat nachzieht. Mit einer fairen Interessenabwägung kann der Kerngehalt des Schutzes der Umwelt sichergestellt werden.

Kurt Fluri, Nationalrat FDP: Indem die Bundesverfassung künftig beachtet wird! Die Lex Gondo-Grengiols-Grimsel ist verfassungsrechtlicher Pfusch. Eine objektive Dringlichkeit lag nicht vor. Das Gebot der Interessenabwägung wurde verletzt, ebenso die Gewaltenteilung, indem das Parlament gleich selbst Einzelprojekte beschlossen hat. Das darf sich nun bei der Windkraft nicht wiederholen. Zumindest wäre das obligatorische Referendum anzuordnen.

Christian Imark, Nationalrat SVP: Diese Frage müssen Sie Mitte/Links stellen. Die Energieversorgung muss kostengünstig, umweltfreundlich und sicher gewährleistet werden. Alle anderen Prioritäten sind nicht relevant. Weil die Energiestrategie diese Grundsätze missachtet, sind wir heute unter massivem Zugzwang. Die gleichen Leute, die Umweltschutz und Biodiversität predigen, wollen die Landschaft mit Solarpanels, Windrädern und Staumauern vollpflastern, mit entsprechenden Folgen für die Umwelt.

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat die Mitte: Auch wenn wir die erneuerbaren Energien massiv ausbauen müssen, so soll dies nicht in den wertvollsten Biotopen und Landschaften geschehen. Es ist schlicht nicht nötig, in den Biotopen von nationaler Bedeutung Solar- oder Windkraftanlagen zu errichten, so lange wir tausende von Dachflächen haben, auf welchen schadlos die Solarenergie genutzt werden kann. Solche Priorisierungen gehören ins Energiegesetz.

Franziska Roth, Nationalrätin SP: Höchste Zeit, dass es vorwärts geht. Bei gewissen Politikern und Politikerinnen braucht es immer zuerst eine Notsituation, bis auch sie zur Einsicht kommen. Besser spät als nie. Damit die Kilowattstunde nicht höher gewichtet wird als der Schutz der Natur, haben wir einen Verfassungsartikel, aktuell ein griffiges Bundesgesetz über den Umweltschutz und eine kantonale Gesetzgebung. Werden diese eingehalten und nicht verwässert sehe ich keine Probleme.

Felix Wettstein, Nationalrat Grüne: Trotz der Dringlichkeit müssen wir sorgfältig arbeiten. Es braucht auch künftig immer ein Abwägen zwischen den Ausbauplänen zur Energiegewinnung und den berechtigten Schutzinteressen (Umweltschutz, aber auch Menschenschutz). Am dringlichsten müssen wir mit den Solaranlagen auf den riesigen bisher ungenutzten Dächern, an Fassaden, Lärmschutzwänden, Staumauern, Seilbahnstationen vorankommen, nicht in unberührten Gebieten fernab der Netzanschlüsse.

Walter Wobmann, Nationalrat SVP: Die Energiestrategie 2050 mit dem darin geforderten Ausstieg aus der Kernenergie wird auch beim Umweltschutz entsprechende Konsequenzen haben, denn riesengrosse Flächen von Solaranlagen in den Alpenregionen und tausende von Windrädern werden zwangsläufig grosse Eingriffe in die Natur zur Folge haben. Da bin ich gespannt, wie die Umweltverbände reagieren werden. Die Grundsatzfrage lautet: weniger Umweltschutz oder Stromknappheit?

Sollen Drittländer Schweizer Panzermunition an die Ukraine liefern dürfen? Maurizio Gambarini / dpa

Der Druck aus dem Ausland steigt, damit Schweizer Kriegsmaterial von anderen Ländern an kriegführende Staaten weitergegeben werden darf. Braucht es eine Lockerung dieser Regeln?

Pirmin Bischof: Ja. Unsere Neutralität verbietet zwar richtigerweise Waffenexporte in die Ukraine. Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg erfordert aber eine Neubeurteilung. Heute verbietet die Schweiz anderen demokratischen Staaten, Waffen oder Munition, die sie vor Jahren in der Schweiz gekauft haben, an die Ukraine zu exportieren. Wir verwehren damit der Ukraine die legitime Selbstverteidigung. Gerade als Schweizer unterstütze ich eine Gesetzesänderung.

Roberto Zanetti: Das Wiederausfuhrverbot, auf das man sich beruft, sollte eine allzu einfache Umgehung unserer Waffenexportvorschriften verhindern. Es soll aber befreundete Staaten nicht daran hindern, die Verteidigung unserer gemeinsamen Werte zu unterstützen. Eine Präzisierung der entsprechenden Vorschriften drängt sich deshalb auf. Der Kompromissvorschlag der nationalrätlichen Kommission scheint mir ein gangbarer Weg zu sein.

Kurt Fluri: Das von der opportunistischen Mitte und natürlich von den linken Parteien durchgesetzte strenge Wiederausfuhrverbot, das erst seit 1. Mai 2022 in Kraft ist, versteht ausserhalb der Schweiz niemand und es soll nun prompt wieder relativiert werden. Ich unterstütze das, weil das Verbot zu absolut ist und letztlich unsere Rüstungsindustrie ruiniert. Friede bedingt eine starke Armee, und eine solche braucht Rüstungsgüter.

Christian Imark: Nein. Mitte/Links hat vor zwei Jahren das Kriegsmaterialgesetz verschärft, die SVP wollte damals dem Bundesrat mehr Handlungsspielraum geben. Jetzt sehen wir, wohin diese Politik führt. Der Schaden für unser Land und die Industrie ist angerichtet und irreparabel. Wer im Nachhinein die Fehler von Mitte und Links aufgrund der aktuellen Diskussion korrigieren will, verhält sich nicht mehr neutral.

Stefan Müller-Altermatt: Es braucht vor allem eine Ausnahme für den Einzelfall Ukraine. Nichtwiederausfuhr-Erklärungen sollen hinfällig werden, wenn ein Land Schweizer Kriegsmaterial im Rahmen des russisch-ukrainischen Krieges an die Ukraine liefern will. Diese einfache Ausnahme kann sehr schnell greifen – und somit der Ukraine auch tatsächlich helfen – und sie wird uns ausserdem Zeit geben für die Diskussion des Kriegsmaterialgesetzes.

Franziska Roth: Neutralität bedeutet nicht Passivität. Wir dürfen nicht zuschauen, bis die Katastrophe in der Ukraine und den angrenzenden Ländern total ist. Es braucht vor allem mehr humanitäre Hilfe und, basierend auf der UNO-Charta, auch eine eng gefasste Ausnahme, um die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial für Länder wie Deutschland, Dänemark oder Spanien zu ermöglichen. Direkte Waffenlieferungen aus der Schweiz bleiben neutralitätsrechtlich ausgeschlossen.

Felix Wettstein: Nein. Zu Recht haben wir unsere Gesetzgebung erst vor zwei Jahren in diesem Punkt präzisiert. Diese Diskussion lenkt leider von den wirklichen Chancen ab, welche die Schweiz hat, um Putins völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu stoppen. Unser Land muss endlich die Finanzierung dieses Kriegs unterbinden. Es kann viel mehr dafür tun, dass internationale Organisationen wieder eine Stimme bekommen und jene stärken, die ohne Waffen agieren.

Walter Wobmann: Nein, dies wäre eine weitere Verwässerung unserer bewährten Neutralität. Die immerwährende, integrale und bewaffnete Neutralität ist ein Grundpfeiler unserer Schweiz. Sie ist seit über 200 Jahren weltweit anerkannt und hat uns in dieser Zeit vor Kriegen bewahrt. Unsere Stärke ist die humanitäre Tradition und das Vermitteln bei Friedensverhandlungen zwischen den Konfliktparteien.

Soll der Bund mehr in die familienergänzende Kinderbetreuung investieren? Gaetan Bally / KEYSTONE

Für die Unterstützung von Eltern und Kantonen sind neu 710 Millionen Franken Kita-Gelder vorgesehen. Muss der Bund die familienergänzende Kinderbetreuung ausbauen?

Pirmin Bischof: Die Schweiz hinkt bei der familienergänzenden Kinderbetreuung, aber auch bei Tagesschulen, Blockzeiten und Mittagstischen weit hinter den Nachbarländern her. Ob eine Familie die Kinder selbst oder teilweise fremdbetreuen möchte, ist nicht Sache des Staates. Der Staat sollte aber Müttern (oder Vätern), die mehr arbeiten möchten (oder müssen), dies zumindest nicht erschweren. Auch in unserem Kanton gibt es Lücken. Gezielte Bundeshilfe ist richtig.

Roberto Zanetti: Es herrscht grosser Fachkräftemangel. Das kann man durch Zuwanderung oder durch Mobilisierung des inländischen Fachkräftepotenzials beheben. Dies kann durch ausreichende und bezahlbare Kitas erfolgen. Ein Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung drängt sich deshalb als Verbundaufgabe von Bund, Kantonen und Wirtschaft auf. Bedauerlicherweise sind diejenigen, die die Zuwanderung beklagen, die gleichen, die gegen einen Ausbau des Kita-Angebotes sind!

Kurt Fluri: Eine kürzlich publizierte Studie, die nachweisen will, dass bisherige Subventionen der Kita-Plätze nicht den gewünschten Effekt auf die Erwerbstätigkeit von Müttern hatten, wird noch zu grossen Diskussionen führen. Störend ist, dass die Subventionierung einkommensunabhängig erfolgen soll. Ob damit dem Arbeitskräftemangel entgegen gewirkt werden kann, wird die Zukunft zeigen.

Christian Imark: Die gesamten Kosten beziffern sich nicht auf 710 Millionen, sondern auf 770 Millionen Franken pro Jahr. Als Familienvater sehe ich die Herausforderungen junger Eltern. Aber es muss andere Lösungen geben als ständig staatliche Leistungen auszubauen, das ist verantwortungslos. Wer die Kinder gemacht hat, steht in der Verantwortung.

Stefan Müller-Altermatt: Ja – wobei der Bund natürlich nicht selber die Kinderbetreuung ausbauen muss, sondern die Angebote der Gemeinden und Kantone unterstützen soll. Das tut der Bund auch heute schon im Rahmen einer Anstossfinanzierung. Es braucht aber offensichtlich eine permanente Lösung, um die Betreuungskosten für die Eltern zu senken, Angebotslücken zu schliessen und die Qualität sicherstellen zu können.

Franziska Roth: Nicht der Bund allein, sondern gemeinsam mit Kantonen und Gemeinden. Es herrscht breiter Konsens, die Erwerbstätigkeit von Eltern zu fördern und die Chancengerechtigkeit für alle Kinder dank guter Qualität der Angebote zu erhöhen. Zuschüsse an die Betreuungskosten sind ein bewährtes Mittel, um Mütter im Arbeitsmarkt zu halten und den Fachkräftemangel zu bekämpfen – und dies alles für die Investition von zwei Café creme pro Kind und Tag.

Felix Wettstein: Ja, und zwar in dem Sinne, wie es die Sachkommission vorschlägt: Als Überführung der bisherigen Anstossfinanzierung in eine dauerhafte Lösung. Die Kinderbetreuung ist leider noch immer an vielen Orten ungenügend ausgebaut oder für die Familien zu teuer. Väter und Mütter sollen beide zur Erziehung der Kinder und zum Familieneinkommen beitragen. Sie sind beide als gut gebildete Arbeitskräfte sehr gefragt. Die Antwort heisst: flexibles Kita-Angebot.

Walter Wobmann: Dass die Mitte-Links-Parteien in der aktuell angespannten Finanzlage über 700 Millionen (!) Franken pro Jahr zusätzlich für die Subventionierung von Kitas ausgeben wollen, ist völlig unverständlich. Um den Verfassungsauftrag zur Einhaltung der Schuldenbremse zu erfüllen, muss der Bund künftig jährlich bis 2 Milliarden einsparen. Zudem ist die familienergänzende Kinderbetreuung keine Bundesaufgabe, sondern liegt in der Kompetenz von Gemeinden und Kantonen.