Frostschäden «Ernte kann in einer Nacht ruiniert sein»: Solothurner Obstbauern fürchten wegen Frost um ihre Kirschen Schon letzte Woche fielen die Temperaturen im Kanton Solothurn nachts unter null Grad, nun sind weitere Frostnächte angesagt. Benjamin Meier vom Brunnenhof in Metzerlen erklärt, wie er sich gegen die Kälte wappnet. Ann-Kathrin Amstutz 13.04.2021, 05.00 Uhr

So sah die Kirschenplantage von Benjamin Meier aus Metzerlen am Montagmorgen aus. (12.04.2021) zvg/Benjamin Meier

Benjamin Meier öffnet eine Kirschblüte und betrachtet ihr Inneres. Auf den ersten Blick sieht er, ob daraus eine Frucht entstehen kann oder nicht: Wenn der Stempel grün ist, ist alles in Ordnung. Hat er sich jedoch schwarz verfärbt, ist die Blüte kaputt und die Frucht verloren.

Am Montagmorgen findet Meier viele schwarze Blütenstempel auf seiner Kirschenplantage in Metzerlen. Wie viele andere Landwirte im Kanton Solothurn bangt auch Meier um seine Früchte. Schuld daran sind die kalten Nächte, die sich seit letzter Woche gehäuft haben. Und auch für diese Woche stehen die Prognosen schlecht: Mehrere frostige Nächte sind angesagt, besonders die Nacht auf morgen Dienstag bereitet Meier Sorgen: bis auf minus vier Grad könnte das Thermometer im Schwarzbubenland sinken.

Die Frostkerzen auf Meiers Kirschenplantagen sind bereits seit letzter Woche aufgestellt. Der Landwirt stellt aber klar: «Wir können uns nicht leisten, mehrere Nächte hintereinander zu heizen.» Die Frostkerzen werden extrem gezielt eingesetzt: Per SMS bekommt Meier mitten in der Nacht eine Warnung, wenn die Temperatur auf minus ein Grad sinkt; dann steht Meier auf und geht die Kerzen anzünden. Mit ihrer Hilfe haben die Pflanzen ein Grad wärmer.

Benjamin Meier vom Brunnenhof in Metzerlen rechnet bei den Kirschen mit Ausfällen von 50 Prozent. zvg

Ein grosser Kosten- und Zeitaufwand - für ein einziges Grad. Doch Benjamin Meier erklärt: «Jedes Grad ist entscheidend, ob die Blüten überleben oder nicht.» Auch kleinräumig gibt es grosse Unterschiede: Nicht nur von Dorf zu Dorf, sondern sogar von Plantage zu Plantage.

Es bleibt abzuwarten, was die kommenden Nächte bringen, doch es wird gravierende Schäden geben. Eine zuverlässige Schätzung kann Meier nicht abgeben - zu jung ist das Jahr und zu komplex sind die Einflussfaktoren, welche den Ernteertrag bestimmen. Doch beim aktuellen Stand schätzt Meier den diesjährigen Ernteausfall bei den Kirschen auf 50 Prozent.

Meier baut auf seinem Betrieb, dem Brunnenhof, neben seinen fünfzehn Kirschensorten auch Äpfel, Birnen und Zwetschgen an. Er ist froh, dass die Äpfel den Frost bisher gut überstanden haben, weil die Apfelbäume noch nicht in Blüte stehen. Denn das eigentliche Problem bei den Frostschäden ist nicht die Kälte. «Das Problem ist vielmehr, dass die Pflanzen immer früher blühen und damit früher und länger auf Frost anfällig sind», erklärt Meier. Somit betreffen die Frostschäden vor allem Pflanzen, die im April schon im anfälligen Stadium sind.

Dies bekräftigt auch Philipp Gut, Experte für Obst- und Gemüsebau am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Wallierhof. Er sagt, dass die Bäume heutzutage zwei bis drei Wochen früher blühen würden als noch vor 30 Jahren. Das macht die Lage insbesondere für Steinobst heikel. «Aprikosen und Pfirsiche sind sehr gefährdet und haben wohl grössere Schäden erlitten», erklärt Gut. Das Schwarzbubenland sei dieses Jahr besonders hart von den Frostschäden betroffen, weil die Temperaturen bisher wärmer waren als in anderen Regionen und die Blüten deshalb in der Entwicklung schon weiter sind.

Gut schätzt die aktuelle Situation als kritisch ein. Ein Teil der Blüten sei letzte Woche schon verfroren, und mit den angesagten kalten Temperaturen sehe es diese Woche nicht besser aus. Zwar liegt es drin, dass bis zu 90 Prozent der Blüten kaputtgehen - aber von 90 zu 100 Prozent ist es nur ein kleiner Schritt. Gut bringt die Gemütslage von vielen Obstbauern auf den Punkt: «Wir sind in den letzten Jahren schon mehrmals 'gebrannt' worden. Da neigt man eher dazu, den Optimismus zu verlieren.»

Gut kennt Betriebe am Jurasüdfuss, die in den letzten Jahren mehrere Totalausfälle verzeichneten. Wie fein die Einzelheiten sind, die über Verlust und Gewinn der Ernte entscheiden, schildert Gut am Beispiel der Überkronenbewässerung. Diese Technik wird bei Äpfeln zum Frostschutz angewendet. «Die Bewässerung schützt normalerweise vor der Kälte, aber wenn zugleich Wind aufkommt, kühlt das Wasser die Planzen, statt sie zu wärmen», erklärt Gut. Er bringt das Dilemma der Obstbauern auf den Punkt: «Eine falsche Entscheidung, und die Ernte ist in einer Nacht ruiniert.»

Die Frage, ob sie bewässern sollen oder nicht, müssen sich die Obstbauern auch am Mittwoch wieder stellen. Dann sind minus drei Grad angesagt - gerade etwa die kritische Temperatur für Äpfel. Die Landwirte werden einmal mehr eine schwierige Entscheidung fällen müssen.