Bundesgericht kritisiert Willkür bei Verwaltungsgericht Solothurn

Fristlose Entlassung Urteil aufgehoben: Bundesgericht kritisiert «Willkür» beim Solothurner Verwaltungsgericht Erfolgreiche Beschwerde einer ehemaligen Kaderfrau, die auf der Steuerverwaltung fristlos entlassen worden war: Das Bundesgericht rügt das Solothurner Verwaltungsgericht und hebt das Urteil auf. Urs Mathys 22.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verwaltungsgericht in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Das Solothurner Verwaltungsgericht habe «kantonales Recht willkürlich angewendet», stellt das Bundesgericht fest. Es heisst eine Beschwerde gut, hebt das kritisierte Urteil auf und weist die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.

«Die Sache», das heisst die fristlose Entlassung «aus wichtigen Gründen» einer Kadermitarbeiterin der kantonalen Steuerverwaltung per 2. Juli 2019. Diese war vom kantonalen Personalamt auf Antrag des Finanzdepartements ausgesprochen und nach Beschwerde vom Regierungsrat bestätigt worden.

Rein finanzielle Interessen unterstellt

Die nächste Instanz, das Verwaltungsgericht, war nicht auf die Beschwerde eingetreten. Es stellte sich in seinen Erwägungen auf den Standpunkt, dass die Beschwerdeführerin letztlich nicht eine Aufhebung der Kündigung anstrebe, sondern eine finanzielle Abgeltung. Finanzielle Interessen seien aber auf dem Klageweg geltend zu machen. Mit einer allfälligen Gutheissung ihrer Beschwerde würde, so das Verwaltungsgericht, grundsätzlich Anspruch auf Weiterbeschäftigung am bisherigen oder an einem anderen möglichst gleichwertigen Arbeitsplatz bestehen.

Steuerverwaltung Kanton Solothurn.

Oliver Menge

Die fristlos Entlassene insistierte nun auch vor Bundesgericht, dass sie in ihren Anträgen stets und ausdrücklich die Aufhebung der in ihren Augen ungerechtfertigten Kündigung verlangt und zu keinem Zeitpunkt auf eine Weiterbeschäftigung verzichtet habe.

«Kantonales Recht willkürlich angewendet»

Tatsächlich sieht Lausanne die Sache völlig anders: Indem die Vorinstanz nicht auf die Beschwerde eintrat und die Beschwerdeführerin auf den Klageweg verwies, habe das Verwaltungsgericht «eine Beurteilung der Streitsache aus einem Grund abgelehnt, der es endgültig verbietet, dass Anspruch auf Weiterbeschäftigung erhoben werden kann». Und noch deutlicher:

«Es erscheint in der Tat unhaltbar, wenn die Vorinstanz der Beschwerdeführerin rein finanzielle Interessen unterstellt und sie auf den Klageweg verweist, obwohl die Beschwerdeführerin in sämtlichen Verfahren die Aufhebung der Kündigung verlangte, ohne dabei Entschädigungsansprüche geltend zu machen.»

Hinzu komme, «dass die Beschwerde gegen den Beschluss des Regierungsrates betreffend fristlose Kündigung zulässig ist und der Beschwerdeführerin bei erfolgreicher Anfechtung der Kündigung grundsätzlich ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung zustünde».

Bundesgerichtsgebäude in Lausanne. Keystone

Die Argumentation der Vorinstanz sei «unhaltbar», hält das Bundesgericht fest. Kurz: das Verwaltungsgericht habe «kantonales Recht willkürlich angewendet, indem sie auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin nicht eingetreten ist». Bei diesem Ausgang könne «offenbleiben, ob das vorinstanzliche Nichteintreten auch eine formelle Rechtsverweigerung darstellt».

Auf Geheiss des Bundesgerichts muss das Verwaltungsgericht nun noch einmal materiell über die Begehren der Beschwerdeführerin befinden. Der unterlegene Kanton Solothurn hat nicht nur für die Lausanner Gerichtskosten aufzukommen, sondern muss die Beschwerdeführerin auch noch mit 2800 Franken entschädigen.