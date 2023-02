Solothurner Steuerbeamtin trickste bei der Arbeitszeit

Fristlos entlassen Ausgerechnet im Steueramt: Wie eine Kaderfrau des Kantons Solothurn bei der Zeiterfassung trickste Ein Coiffeurbesuch während der Arbeitszeit? Oder einkaufen, während die Stempeluhr läuft? Eine Kaderangestellte des kantonalen Steueramtes schummelte bei der Arbeitszeit und wurde fristlos entlassen – zu Recht, wie nun ein Gericht festhält. Lucien Fluri 1 Kommentar 08.02.2023, 05.00 Uhr

Das Solothurner Steueramt wurde im Juni 2019 erschüttert: Amtschef Marcel Gehrig wurde überraschend freigestellt, quasi vom einen auf den anderen Tag. Fast zur selben Zeit wurde einer Kadermitarbeiterin fristlos gekündigt. Was genau hinter den Abgängen steckte, das wurde bis heute nicht klar. Publik wurde in der Causa Gehrig später einzig, dass der Steueramtschef sechseinhalb Monatsgehälter und eine Abgangsentschädigung von 40'000 Franken erhalten hatte.

Nun bringt ein Gerichtsurteil zumindest in den Fall der Kaderfrau etwas Licht: Ausgerechnet auf dem Amt, das für seine Exaktheit bekannt ist (einige würden sagen: berüchtigt ist), schummelte demnach eine Mitarbeiterin mit den Zahlen.

Und das nicht in geringem Ausmass: Die Kaderangestellte nahm es mit der Zeiterfassung nicht so genau, sondern betrog offenbar über mehr als vier Jahre hinweg bei ihrer Arbeitszeit. So stempelte sie an einem Samstag um 17.20 Uhr im Büro in Solothurn ein und liess nachträglich das Arbeitsende auf 18.45 Uhr mutieren. Dabei war sie kurz vor Ladenschluss in der Migros Langendorf von einem Mitarbeitenden des Steueramtes gesichtet worden. Offensichtlich konnte sie also nicht an ihrem Arbeitsplatz in der Solothurner «Schanzmühle» sitzen.

Ausgerechnet im Steueramt nahm es eine Mitarbeiterin nicht besonders genau – jedenfalls in eigener Sache. Hanspeter Bärtschi

Ebenso soll sie mehrfach in den Mittagspausen nicht ausgestempelt haben, korrigierte nachträglich die Arbeitszeit zu Unrecht oder sass beim Coiffeur, während die Stempeluhr lief. Sie habe «ihre Arbeitszeit wiederholt vorsätzlich falsch zu ihren Gunsten erfasst», heisst es im vorliegenden Urteil des Verwaltungsgerichts. Im Juni 2019 wurde der Frau deshalb fristlos gekündigt.

Gute Beobachtungsgabe der «Kollegen» im Büro

Seither sind für die juristischen Abklärungen mehrere Zeugen befragt worden. Und da zeigte sich: Die meisten Mitarbeitenden im Steueramt nehmen es eben doch sehr genau. Die scharfe Beobachtungsgabe der Mitarbeitenden überführte die Frau nämlich: Mitarbeitende sahen, dass sie eine neue Frisur hatte. Offiziell aber hatte sie für die Physiotherapie ausgestempelt – ein Termin, bei dem man vom Kanton im Gegensatz zum Coiffeurbesuch eine Zeitgutschrift erhält.

Die Zeugen konnten belegen, dass die Frau bei der Eröffnung der Lidl-Filiale, die neben dem Steueramt liegt, in der Schlange stand, aber eigentlich eingestempelt hatte. Es konnte nachgewiesen werden, dass sie einmal um 7.45 Uhr zu einer Sitzung erschien, die auf 7.30 Uhr angesetzt war. Den Arbeitsbeginn hatte sie nachträglich aber auf 7.15 Uhr terminieren lassen.

Selten: Im Gerichtsurteil findet sich eine Tabell, in der gewisse Verfehlungen aufgelistet sind. Screenshot

Ein weiteres Mal kam sie in den Ferien ins Büro, erzählte, dass sie mit ihrem Sohn einen Schulvortrag vorbereitet – und liess sich sechs Stunden Arbeitszeit gutschreiben. Das Gericht listet eine ganze Tabelle auf mit verschiedenen Fällen. So kamen an neun Arbeitstagen 18 Stunden und 20 Minuten zusammen. «Die Mitarbeitenden haben noch weitere Unregelmässigkeiten dokumentiert», heisst es im Urteil.

Doch wie statthaft ist es, Kolleginnen und Kollegen so genau zu beobachten? Das Gericht merkt an: Durchgehend Buch geführt hätten die Angestellten nicht. Sie wurden offenbar schlicht durch zufällige Beobachtungen und die vielen nachträglichen Zeitkorrekturen hellhörig. Die Vorgänge, so das Gericht, seien auch Hinweis auf ein Arbeitsklima, das nicht gerade toll gewesen sein muss.

Die Kaderfrau gab vier Fehler zu

Schliesslich meldeten sich die Mitarbeitenden nicht beim Chef des Steueramtes, sondern beim Departementssekretär des Finanzdepartements. Sie hätten lange gewartet, «weil sie wegen der Stellung und der Beziehungen» der Frau Angst um ihren Job gehabt hätten, heisst es im Urteil.

Die Frau hatte zu ihrer Verteidigung geltend gemacht, dass sie sich nicht mehr zu einzelnen Vorwürfen äussern oder diese widerlegen könne, da sie keinen Zugriff mehr auf ihren Outlook-Kalender habe. Sie habe zudem immer wieder sonntags arbeiten müssen, ohne dass sie diese Zeit aufgeschrieben habe. Vier Fehler in fünf Jahren gab sie zwar zu. Das Gericht ging jedoch gar nicht auf jeden einzelnen Vorwurf ein, «da selbst einzelne davon genügen, um eine fristlose Kündigung zu rechtfertigen».

Damals verantwortlich: Finanzdirektor Roland Heim und Steueramtschef Marcel Gehrig, der nach seinen Angaben von den Verfehlungen der Mitarbeiterin nichts gewusst hat. Hanspeter Bärtschi

Befragt wurde auch der damalige Steueramtschef. Er gab an, im Grossen und Ganzen keine Kenntnis vom Zeitbeschiss gehabt zu haben. Auf den Vorwurf, er habe nach einem entsprechenden Hinweis abgeblockt, entgegnete er, er könne sich nicht daran erinnern. Er gehe aber grundsätzlich davon aus, dass er die Frau bei entsprechenden Vorwürfen angesprochen hätte. Schliesslich arbeite der Mitarbeitende, der ihn informiert haben soll, «sehr genau und präzise». So, wie man dies von Steuerbeamten eben annimmt.

Das Urteil kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden.

