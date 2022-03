Anwältin kritisiert die KESB Thal/Gäu

Fremdplatzierung Ein juristisches Seilziehen um ein Kind und heftige Vorwürfe an die Kesb Thal-Gäu: Sie würde ihre Arbeit abschieben Ein Kind zerstrittener Eltern wird zwischen einer Pflegefamilie, der Mutter und dem Vater herumgereicht. Im Hintergrund läuft ein juristisches Hin und Her ab, bei dem jede Behörde eine jeweils andere in der Pflicht sieht. Eine involvierte Anwältin äussert Kritik, die es in sich hat. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Der Sitz der Kesb Thal-Gäu in Klus-Balsthal. Bruno Kissling

Eine empörte Anwältin, ein Präsident der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb), der sich zu den Vorwürfen nicht äussern darf, ein Kind, das zwischen Pflegefamilie, Vater und Mutter hin und her gereicht wird. Davon handelt diese Geschichte. Und von einem Vorwurf, der es in sich hat.

Die Behörden, konkret die Kesb Thal-Gäu sowie das Verwaltungsgericht, würden ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, stattdessen die Arbeit abschieben, zum Nachteil eines Kindes. Das sagt eine Anwältin für Familienrecht, die die Mutter in diesem Fall vertreten hat.

Die Geschichte beginnt im Juli 2021. Der Vater aus dem arabischen Raum und die Mutter, die in der Schweiz aufgewachsen ist, leben getrennt und sind stark zerstritten. Das gemeinsame Kind lebt bei der Mutter.

Zu diesem Zeitpunkt setzt die Kesb Thal-Gäu eine Beiständin ein. Sie soll bei Konflikten vermitteln und bei der Ausarbeitung des Besuchsrechts helfen.

Treffen sind von Respektlosigkeiten geprägt

Doch das gestaltet sich schwierig. Die Treffen mit den Eltern sind von Vorwürfen und Respektlosigkeiten geprägt, schreibt die Beiständin in ihrem Bericht. Die Sozialpädagogin, die ebenfalls involviert ist, sieht zu diesem Zeitpunkt eine Gefährdung des Kindes gegeben. Der Grund: Die Mutter sei psychisch instabil, der Vater «sehr unzuverlässig in der Sorgfalt seines Kindes».

Als die vorübergehende Platzierung des Kindes in einem Kinderheim angesprochen wird, rastet der Vater aus. Nach Aussagen der Mutter droht er ihr auf Arabisch. Er würde das Kind entführen, soll er gesagt haben. Er holt das Kind ohne Einverständnis der Mutter aus der Kita ab und bringt es erst nach einem langen Telefonat wieder zurück.

In der Folge raffen sich die Eltern zusammen. Doch lange geht es nicht gut. Gerade der Vater könne sich nicht an die Besuchsregeln halten, würde immer wieder unangemeldet in der Kita erscheinen, heisst es im Bericht der Beiständin weiter.

Das Kind leidet unter dem Loyalitätskonflikt. Das geht so weit, dass es aggressiv wird, andere Kinder haben Angst vor ihm, wollen nicht länger in die Kita. Der Mutter geht es derweil psychisch immer schlechter. Sie muss in eine Klinik eingewiesen werden – von möglichem Suizid ist die Rede.

Für zwei Wochen kommt das Kind in eine Pflegefamilie

Es stellt sich die Frage: Wohin mit dem Kind? Die Beiständin empfiehlt, es nicht beim Vater unterzubringen. Er würde die Beziehung vom Kind zur Mutter negativ beeinflussen. Weiter würde wegen seiner «Inkompetenz, Unzuverlässigkeit und seines manipulativen Verhaltens» der sichere Rahmen fehlen, den das Kind brauchen würde.

Am wichtigsten sei es, das Kind aus dem Konfliktfeld herauszunehmen, so die Beiständin. Deshalb soll es in einer Pflegefamilie platziert werden, während abgeklärt wird, ob der Vater die «Ressourcen» habe, sich um das Kind zu kümmern.

Nun kommt die Kesb Thal-Gäu ins Spiel. Sie muss den Entscheid fällen. Da er dringlich ist, kann er nicht wie üblich von einem Dreiergremium gefällt werden. Sondern von der Person, die für den Fall zuständig ist, alleine. Die Person entscheidet, das Kind superprovisorisch in der Pflegefamilie zu platzieren.

Die Kesb kippt den Entscheid später

Da es schnell gehen muss, erhalten die Eltern erst anschliessend die Möglichkeit des rechtlichen Gehörs. Die Mutter hat keine Einwände. Doch der Vater wehrt sich. Er sieht nicht ein, wieso nicht er und seine Eltern sich um das Kind kümmern sollen. Die Beiständin hat ebenfalls nochmals die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Erneut spricht sie sich dagegen aus, das Kind beim Vater unterzubringen.

Zwei Wochen nach der Platzierung entscheidet die Kesb, nun in einem Dreiergremium, auf ordentlichem Weg. Sie hebt die Unterbringung in der Pflegefamilie auf und bringt das Kind beim Vater unter. Währenddessen solle die Abklärung, ob er die Ressourcen überhaupt habe, sich um das Kind zu kümmern, gemacht werden.

Die Kesb hält in der zentralen Frage fest: Ein Kind würde nur dann den Eltern weggenommen, wenn «der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden kann». Nur: Eine tatsächliche Gefährdung sei nie festgestellt worden, da dies gar nie abgeklärt wurde, so die Kesb. Und da das Kind bereits in der Vergangenheit von seinem Vater betreut wurde, sei von keiner unmittelbaren Gefährdung auszugehen.

Wenig später folgen die Gefährdungsmeldungen

Sechs Wochen später folgen aus dem Kindergarten und der Kita Gefährdungsmeldungen. Das Kind sei wieder aggressiv, würde anderen Kindern drohen und sie schlagen. Er würde mit der Hand eine Pistole imitieren und auf andere Kinder richten, oder anderen Kindern gegenüber mit der Hand ein «Halsabschneiden» imitieren. Eigentlich habe das Kind auch eine sanfte Seite, wird festgehalten. Doch seit es beim Vater in Obhut ist, habe sich sein Problemverhalten potenziert.

Die Anwältin der Mutter kritisiert die Kesb für den Entscheid. «Es gab so viele Alarmsignale: von der Beiständin, aus dem Kindergarten, der Kita. Und trotzdem hat die Kesb das Kind beim Vater platziert.»

Die Kesb unterliegt der Schweigepflicht, so darf sich Präsident Rolf Eggenschwiler nicht zum Fall äussern. Er hält einzig allgemein fest: «Wenn es nicht unbedingt nötig ist, platzieren wir keine Kinder fremd.» Man habe den Einzelfall beurteilt und sei zu einem anderen Schluss als die Beiständin gekommen.

Dass das passiert, hat allerdings Seltenheitswert. Die betroffene Kesb ist 2021 in 95 Prozent der Fälle den Empfehlungen der Beistände gefolgt.

Die Anwältin Bernadette Gasche ist ebenfalls auf Familienrecht spezialisiert – und nicht in den Fall involviert. Nachdem ihr der Fall grob geschildert wurde, kommt sie zum Schluss: Der Kesb sei kein Vorwurf zu machen.

«Solche Entscheide zu fällen, ist extrem schwierig», sagt sie. Und wenn man irgendeine Möglichkeit sehe, das Kind nicht aus der Familie nehmen zu müssen, würde man im Zweifelsfall diese Möglichkeit ergreifen.

Ein juristisches Hin und Her spielt sich ab

Doch der Entscheid ist nicht das Einzige, was die Mutter-Anwältin kritisiert. Denn im Hintergrund spielte sich ein juristisches Hin und Her ab. Nach dem Entscheid der Kesb, das Kind beim Vater zu platzieren, legt sie im Namen der Mutter beim Verwaltungsgericht Beschwerde ein. Dieses lehnt eine unentgeltliche Prozessführung ab.

Die Mutter hat die finanziellen Mittel nicht, das Verfahren selbst zu bezahlen. Das heisst: Das Kind bleibt beim Vater, bis die Abklärung, ob dieser überhaupt in Stande ist, sich um sein Kind zu kümmern, gemacht wurde.

Bei der Kesb wiederum hat man mittlerweile erfahren, dass die Scheidung eingereicht wurde. Damit ist nicht mehr die Kesb, sondern das Scheidungsgericht zuständig. Deshalb verzichtet die Kesb darauf, die verlangte Abklärung zu machen. «Damit macht es sich die Kesb sehr einfach», kritisiert die Anwältin. Denn: Die Scheidung war bereits hängig, noch bevor die Kesb im November den ersten, superprovisorischen Entscheid gefällt hatte. Demnach wäre die Kesb von Anfang nicht zuständig gewesen.

Für sie mache es den Anschein, als wollten die Behörden schlicht Geld sparen und die Arbeit auf andere abschieben, sagt die Anwältin. Das sei absolut stossend.

Kesb-Präsident Eggenschwiler rechtfertigt sich: Man habe zu Beginn noch nichts von der Scheidung gewusst. «Wenn wir das nicht wissen, können wir das Verfahren nicht an das zuständige Gericht überweisen.»

Die unabhängige Anwältin Gasche macht auch hier der Kesb keinen Vorwurf. Das Ganze sei von Beginn weg unglücklich gelaufen, weil die Zuständigkeiten nicht klar geregelt waren, sagt sie.

Mittlerweile geht es der Mutter etwas besser, sie konnte die Klinik verlassen. Und so hat das Scheidungsgericht entschieden, das Kind wieder bei der Mutter unterzubringen. Sollte es ihr wieder schlechter gehen, würde das Kind zum Vater kommen. Die Abklärung, ob dieser überhaupt in der Lage ist, sich um sein Kind zu kümmern, wurde nie gemacht.

