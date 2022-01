Freizeitbetriebe «Das ist absolut verheerend»: 2G-plus sorgt in den meisten Hallenbädern für noch weniger Besucher – den Fitnesscentern geht es nicht besser Die Wochen um die Festtage gehören mit zu den wichtigsten für die Hallenbäder im Kanton. Mit der 2G-plus-Regel blieben aber in vielen Bädern die Besucherinnen und Besucher fern. Ähnlich in den Fitnesscentern: Dort gilt zwar nur 2G, den Sportlern macht aber die Maskenpflicht zu schaffen. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Das Hallenbad Brühl in Mümliswil-Ramiswil ist seit der Einführung der 2G-plus-Pflicht geschlossen. Patrick Lüthy

Wie geht es Hallenbädern und Fitnesscenter im Kanton mit der 2G-plus- beziehungsweise der 2G-Regel? Eine Übersicht:

Mit der 2G-plus-Regel kommen nur noch halb so viele Besucher ins Hallenbad in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

Im Zuchwiler Hallenbad habe die 2G-plus-Regel massive Auswirkungen, sagt Urs Jäggi, der Direktor des Sportzentrums. Die letzte und die erste Kalenderwoche des alten beziehungsweise des neuen Jahres seien entscheidend. Etwa die Hälfte der Eintritte habe man eingebüsst. «Das ist absolut verheerend. Wir haben zu wenige Einnahmen für unsere Ausgaben», sagt Jäggi.

Daher ergriff das Sportzentrum Massnahmen: Seit dem 3. Januar sind die Öffnungszeiten des Hallenbads verkürzt. Ab 20 Uhr abends ist das Bad geschlossen. Infolgedessen habe man das Kursprogramm im Schwimmbad gestoppt. «Das bedauern die Leute», so Jäggi. Das Hallenbad soll aber trotz Einschränkungen offenbleiben. Den Wellnesspool draussen können zudem auch Ungeimpfte nutzen, dort gilt die 3G-Regel. Das äussere Eisfeld sei zudem sehr gut besucht, sagt Jäggi. Dort gilt keine Zertifikatspflicht.

Das Hallenbad der Stadt Solothurn besuchen rund zwei Drittel weniger Besucherinnen und Besucher als in den Jahren vor der Pandemie, schätzt Chefbadmeister Pascal Prétôt. Um die fehlenden Einnahmen macht sich Prétôt nicht allzu viele Sorgen – die Stadt habe das Hallenbad auch in den Vorjahren schon finanziell unterstützen müssen. Was aber zu schaffen mache, sei der wenige Betrieb und die Belastung für das Personal, wenn sie Besucherinnen und Besucher abweisen müssen, die 2G-plus nicht erfüllen. Eine Schliessung komme im Moment aber nicht in Frage, sagt Prétôt:

«Wir wollen für die Gäste da sein, die noch kommen können und wollen.»

Das Hallenbad Brühl in Mümliswil-Ramiswil. Patrick Lüthy

Seit der Bekanntgabe der 2G-plus-Regel am 20. Dezember ist das Hallenbad Brühl in Mümliswil-Ramiswil geschlossen. Mit 2G-plus sei eine Öffnung nicht mehr umsetzbar gewesen, heisst es bei der Verwaltung. Bis am 24. Januar bleibt das Hallenbad vorerst zu. Wie es danach weitergeht, sei noch unklar.

Das Hallenbad in Wangen bei Olten hat treue Gäste: Die Anzahl Besucherinnen und Besucher sei während der Pandemie fast gar nicht zurückgegangen, schreibt Verwaltungsleiter Remo Rossi. Mit der 2G-plus-Regel seien es nun aber nur noch fünf bis sieben Personen, die das öffentliche Schwimmen mit Voranmeldung in Anspruch nehmen. Zuvor seien es etwa zehn gewesen.

In dieser Zeit, in der sonst schon auf vieles verzichtet werden muss, wolle man das Hallenbad möglichst nicht schliessen, so Rossi. Wenn die Besucheranzahl aber drastisch sinken würde und der Aufwand damit zu gross werde, könne man eine temporäre Schliessung nicht ausschliessen.

Das Hallenbad Oberdorf wird vor allem von Stammkunden besucht. Hanspeter Bärtschi

Weniger Leute habe es im Hallenbad Oberdorf seit der Einführung der 2G-plus-Regel nicht, sagt Ulrich Büchli, der das Bad beaufsichtigt. Meist kämen sowieso die Stammkunden, das seien im Schnitt etwa fünf Personen. Bei allen Besucherinnen und Besuchern würde strikt das Zertifikat kontrolliert. Die Rückmeldungen der Gäste seien bisher nur positiv ausgefallen, berichtet Büchli weiter.

Die Schwimmhalle Grenchen ist laut Homepage geöffnet. Oliver Menge

Ferienbedingt war niemand erreichbar. Laut Homepage ist die Schwimmhalle aber (mit 2G-plus) geöffnet.

Seit für den Betrieb 2G und Maskenpflicht gelte, kämen etwa 80 Prozent weniger Besucher in die neun Filialen der Fitness Factory, gibt Inhaber Pascal Jörg Auskunft. «Wir haben brutale Einbussen.» Jetzt, obwohl die meisten geimpft sind, kämen für die Fitnesscenter die bisher strengsten Vorschriften – und das in der Wintersaison, sagt Jörg:

«Uns werden die besten Monate geklaut.»

In den Kursen sei man heute froh über fünf oder sechs Anmeldungen. Zuvor seien es 15 bis 20 gewesen. Jetzt blieben nur noch die Stammkunden. Im Groupfitness seien schon seit längerer Zeit keine neuen Kunden dazugekommen.

In den Filialen der Fitness Factory gilt 2G und Maskenpflicht während des Trainings. Achim Günter

Besonders die Maskenpflicht während des Trainings würde dem Geschäft zusetzen: 2G sei noch nachvollziehbar, sagt Jörg. Auch eine Personenbeschränkung hätte man hinnehmen können. Für genügend Abstand sei sowieso gesorgt, die Fitnesscenter seien seit Wochen halb leer. Seine Fitnesscenter würden ausserdem über sehr gute Lüftung verfügen, meint Jörg. Bei ihm stösst die Maskenpflicht während dem Sport daher auf wenig Verständnis. Um die Masken zu umgehen, müsste er die 2G-plus-Regel einführen. Für kleinere Betriebe sei dies aber unmöglich, sagt Jörg:

«2G-plus wäre für uns ein halber Lockdown.»

Die wenigsten Kunden würden sich zwei- bis dreimal pro Woche testen lassen, um ins Fitness gehen zu können.

Auch im Fitnesscenter Cityfit in Grenchen gilt die 2G-Regel mit Maskenpflicht. Besonders beim Ausdauersport seien die Masken ein Störfaktor, sagt Inhaberin Nicole Brunner. Die Kunden nehmen die Maskenpflicht zwar hin, seien aber nicht sehr erfreut darüber.

Wie schon letztes Jahr kommen die strengeren Massnahmen für die Fitnesscenter zum ungünstigsten Zeitpunkt: «Wir hätten jetzt Saison», sagt Brunner. Über die Festtage sei das Fitnesscenter zwar immer spärlicher besucht, jedoch sei dieses Jahr noch weniger gelaufen als in den Vorjahren. Die Kurse seien praktisch leer und dem Betrieb würden die Neukunden fehlen. Das Fitnesscenter bleibt aber geöffnet: «Wir halten uns über Wasser», sagt Brunner.

