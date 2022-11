Obergericht Solothurn: Es war keine Vergewaltigung

Freispruch Das Obergericht Solothurn urteilt: Es war doch keine Vergewaltigung Der psychische Druck sei vom soziokulturellen System ausgegangen. Die Frau habe wegen verinnerlichter Normen in den Geschlechtsakt eingewilligt. Ornella Miller Jetzt kommentieren 14.11.2022, 20.00 Uhr

Das Obergericht sprach den Angeklagten frei. Hanspeter Bärtschi

Das Obergericht sprach einen Mann von den Vorwürfen der mehrfachen Vergewaltigung und mehrfachen sexuellen Nötigung frei. Vom Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt war Tas* im Oktober 2020 zu einer teilbedingten Gefängnisstrafe von 28 Monaten verurteilt worden, wovon sieben zu vollziehen gewesen wären. Die Staatsanwaltschaft hatte gar 77 Monate unbedingt sowie einen zehnjährigen Landesverweis verlangt.

Die Vorwürfe: Der türkischstämmige 31-jährige Deutsche habe zu Beginn einer arrangierten Ehe seine direkt aus der Türkei stammende etwas jüngere Frau während drei Monaten mehrfach vergewaltigt und mehrmals versucht, sie zu Analsex zu nötigen. Seine Frau Gül* sei Gewalt wie An den Haaren Reissen und vor allem psychischem Druck ausgesetzt gewesen.

Sie habe ihre Jungfräulichkeit unter Beweis stellen müssen. Tas und seine Familie hätten ihr auch nach dem Jungfräulichkeitsbeweis gedroht, Güls Familie zu berichten, dass sie keine Jungfrau gewesen sei.

Er hat die ausweglose Situation nicht geschaffen, nur ausgenutzt

Das Obergericht mit Rolf von Felten, Hans-Peter Marti und Franziska Weber urteilte jedoch, dass Tas die ausweglose Situation für Gül nicht geschaffen, sondern sie nur ausgenützt habe. Der Druck sei vom soziokulturellen System ausgegangen. Gül habe am dritten Ehetag wegen der verinnerlichten Normen in den Geschlechtsakt eingewilligt, obwohl sie den Sex selber an sich gar nicht gewollt habe.

Mangels objektiver Beweise rückten Güls Aussagen in den Vordergrund. Da könne man auf das «sehr komplexe und schwierige» psychologische Glaubwürdigkeitsgutachten von Susanna Niehaus abstellen. Güls Aussagen seien zu den ersten drei Tagen detailliert und erlebnisbasiert. Danach seien sie «zu abstrakt». Es bedeute aber nicht, dass Gül lüge, doch «Erfindung sei möglich». Gül habe etliches missinterpretiert. Aus sexueller Unkenntnis habe sie vielleicht Tas Sexpraktiken als Gewalt gedeutet.

Das Gericht hielt auch fest, Gül habe sich nicht deutlich gewehrt. Das Urteil erfolge erst zweieinhalb Monate nach der Verhandlung, weil das Gutachten so komplex sei.

*Namen geändert

