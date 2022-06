Solothurn: Restkosten in der Pflege - Gerichtsverfahren droht

Kanton Solothurn Finanzierung der Pflege-Restkosten: Jahrelanger Streit geht weiter, weitere Gerichtsverfahren drohen – «das Vertrauen ist weg» In der ambulanten Pflege durch Spitex oder freiberufliche Pflegende entstehen Restkosten. Diese Restkosten müssen im Kanton Solothurn die Gemeinden berappen. Trotz jahrelangem Rechtsstreit und verschiedener Gerichtsverfahren werden die Restkosten von Freiberuflichen aber auch heute nicht vollständig gedeckt. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

In der ambulanten Pflege sind nicht alle Kosten durch die Krankenkasse und die Tarife der Patientinnen und Patienten gedeckt. Ralph Ribi

«Ewige Geschichte»: Ein Titel, der in diesem Fall tatsächlich passt. Seit Jahren beschäftigen sich Pflegende, Verbände, Politik und Gerichte mit der Frage: Wie sollen die Restkosten in der ambulanten Pflege entschädigt werden? Und nun, als endlich eine vermeintliche Lösung gefunden wurde, gerät diese bereits wieder in die Kritik und es drohen weitere Gerichtsverfahren.

Seit 2011 müssten die besagten Restkosten (betroffen sind Spitex-Organisationen und freiberufliche Pflegende) vom Kanton oder den Gemeinden bezahlt werden. Restkosten entstehen, da mit den Krankenversicherungsbeiträgen und den Tarifen der Patientinnen und Patienten nicht alle Kosten gedeckt sind.

Es brauchte aber 2018 ein Gerichtsurteil, bis im Kanton die Restkosten gesetzlich geregelt wurden. In der Folge einigte man sich für die rückwirkende Entschädigung auf einen Vergleich. Und seit diesem Jahr gilt nun die neue Regelung. Diese ist das Ergebnis von Verhandlungen und sieht wie folgt aus:

Aufgrund der Jahresrechnungen verschiedener Spitexorganisationen hat der Kanton Höchsttaxen für die Restkosten festgelegt. Diese müssen von den Gemeinden bezahlt werden. Es gibt Höchsttaxen in insgesamt drei Kategorien – je nachdem, wie aufwendig die jeweilige Pflegeleistung ist. Diese Höchsttaxe gilt für die Spitexorganisationen mit Grundversorgungsauftrag.

Höchsttaxe für Freiberufliche wird gekürzt

Für die Freiberuflichen wird diese Höchsttaxe um 37 Prozent gekürzt. Diese seien nicht verpflichtet, Patientinnen und Patienten aufzunehmen, argumentiert der Kanton. Nicht rentable Mandate könnten also abgelehnt werden. Weiter haben Spitexorganisationen auch administrative Aufwände, die Freiberufliche nicht haben. Diese beiden Punkte würden die Reduktion von 37 Prozent rechtfertigen.

In konkreten Zahlen: Im aufwendigsten Pflegebereich kann die Spitex Restkosten von maximal 40.57 Franken pro Stunde geltend machen, Freiberufliche von maximal 25.56 Franken.

Diese Höchsttaxen sind aber eben genau das, was ihr Name verrät: Maximalvorgaben. Die effektive (allenfalls tiefere) Taxe verhandeln die einzelnen Gemeinden mit den regionalen Spitexorganisationen.

Vergütung von Freiberuflichen wird gleich zweimal gekürzt

Das Problem ist, dass die Taxe der Freiberuflichen direkt von diesen Verhandlungen abhängt. Wenn nun eine Spitex in einer Gemeinde tiefe Restkosten geltend macht – sei es, weil sie von der Gemeinde subventioniert wird, sei es, weil sie so gut geschäftet, dass nur tiefe Restkosten übrig bleiben – ist auch die Grundtaxe für Freiberufliche tiefer. Und von dieser werden dann nochmals 37 Prozent abgezogen werden. Den Betroffenen wird die Restkostenvergütung also gleich zweimal gekürzt, einmal vom Kanton und einmal von den Gemeinden. Egal, wie hoch ihre effektiven Restkosten sind.

Und dies, obwohl Bundesgesetz wie auch mehrere Bundesgerichtsurteile festlegen, dass die Restkosten von Kanton und/oder den Gemeinden gänzlich übernommen werden müssen.

Thomas Blum ist Gemeindepräsident von Fulenbach und Geschäftsführer des VSEG. Michel Lüthi

Ein konkretes Beispiel: Die Gemeinden Wolfwil, Fulenbach und Kestenholz haben mit dem Spitexverein WoFuKe eine Taxe im aufwendigsten Pflegebereich von 4.50 Franken verhandelt. Damit seien die effektiven Restkosten des Vereins von 2021 gedeckt, wie Thomas Blum, Gemeindepräsident von Fulenbach, auf Anfrage schreibt. Zudem würden die Gemeinden abgesehen von einer Vereinsjahresbeitrag von 30 Franken die Spitex ausserhalb dieser Restkosten auch nicht weiter finanziell unterstützen.

Mehrheit der Gemeinden bezahlt Höchsttaxe

Die Mehrheit der Gemeinden bezahlt die effektive Höchsttaxe von 40 Franken. Diejenigen, die weniger zahlen, kürzen die Taxe nur um einige Franken. Einziges weiteres Extrembeispiel nebst den drei erwähnten Gemeinden ist Bellach mit einer Taxe von 9.60 Franken.

Zurück nach Fulenbach. Bei einer verhandelten Höchsttaxe von 4.50 Franken für die Spitex bleibt nach der Reduktion für Freiberufliche eine Restkostenentschädigung von 2.84 Franken pro Patientin oder Patient. Damit ist nicht einmal der Anfahrtsweg gedeckt – gemäss Urteil des Solothurner Verwaltungsgerichts muss aber auch dieser durch die Restkosten gedeckt sein.

Dass die Freiberuflichen deshalb nun auf die Barrikaden gehen, ist kaum verwunderlich. Denn die ungedeckten Kosten einfach auf die Patientinnen und Patienten abwälzen, das dürfen sie nicht. Ergo bleiben sie selbst darauf sitzen. Im Endeffekt leidet die Qualität der Pflege unter den ungedeckten Kosten, befürchtet die Branche.

Das Problem an der ganzen Sache liegt auf der Hand: Die Restkostenentschädigung von Freiberuflichen richtet sich nach Abmachungen zwischen Gemeinden und Spitexorganisationen und nicht nach ihren effektiven Kosten. Der Grund dafür ist, dass die effektiven Restkosten von Freiberuflichen bisher nicht in einer Form ausgewiesen wurden, die der Kanton akzeptiert hätte.

Nun sollen Zahlen her

Ziel der Freiberuflichen ist es, bis zur nächsten Verhandlungsrunde 2023 genügend Kostenrechnungen vorzulegen, um die effektiven Restkosten ausweisen zu können. Das schreibt Laura Keller, Co-Leiterin der Interessengemeinschaft Freiberufliche AG/SO (eine Gruppe innerhalb des Pflegeverbands SBK Sektion AG/SO).

Dann habe man effektiv Zahlen als Grundlage für die Verhandlungen. Und dann werde man sehen, ob der Abzug von 37 Prozent gerechtfertigt sei, oder aber ob es Anpassungen brauche. Was aber auf jeden Fall inakzeptabel sei: Dass die Höchsttaxe des Kantons von den Gemeinden unterschritten werden. Man habe die Vergütung der Restkosten unter der Annahme verhandelt, dass die Gemeinden diese Höchsttaxen auch auszahlen werden. Keller schreibt:

«Wir fühlen uns sehr getäuscht.»

Die IG der Freiberuflichen hat mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet. Dieser hat an sämtliche Solothurner Gemeinden einen Brief geschrieben. Die Forderung: Rückwirkend seit dem 1.1.2022 sei die Höchsttaxe (für Freiberufliche minus 37 Prozent) auszubezahlen. Ansonsten würden rechtliche Schritte folgen.

Den Gemeinden geht es auch ums Geld

Thomas Blum ist nicht nur Gemeindepräsident von Fulenbach, sondern auch Geschäftsführer des Verbands der Solothurner Einwohnergemeinden. Am 23. Juni werde der Verband das Thema besprechen, sagt er. Vorgängig könne er sich nicht zur Sache äussern. Einzig schreibt Blum:

«Sollte eine allfällige Klage gutgeheissen werden, kann ich festhalten, dass der Kanton seine aktuell gültige Gesetzgebung anpassen müsste und dadurch für die Gemeinden mit grösster Wahrscheinlichkeit Mehrkosten entstehen würden.»

Der Pflegeverband sieht allerdings nicht nur die Gemeinden in der Pflicht. Sondern auch den Kanton. Dieser sei verantwortlich, die Restkostenfinanzierung so zu regeln, dass die Kosten effektiv gedeckt seien, schreibt Keller. Der Kanton habe seine Verantwortung diesbezüglich bisher nicht wahrgenommen.

Kanton weist Verantwortung von sich

Der Kanton wiederum stellt sich auf den Standpunkt, dass man seine Pflicht damit erfüllt habe, indem man die Höchsttaxen festlegte. Alles Weitere sei Aufgabe der Gemeinden.

Anwalt Herbert Bracher. zvg

Zusätzlich verkompliziert wird die ganze Geschichte dadurch, dass sich nun auch noch rund 20 freiberufliche Pflegende aus dem Kanton zusammengetan haben und durch Rechtsanwalt Herbert Bracher vertreten lassen. Diese Gruppe hat nochmals andere Begehrlichkeiten als der Pflegeverband.

Insofern einig sind sich die beiden Gruppen, dass die Höchsttaxen als verbindliche Taxen gelten sollen und von den Gemeinden nicht gekürzt werden dürfen. Es sei ein Hohn, wenn die Restkosten der Freiberuflichen in einzelnen Gemeinden mit nicht einmal drei Franken abgegolten würden, sagt Bracher. Und dies, obwohl klar sei, dass die Gemeinden die kompletten Restkosten bezahlen müssen. Bracher:

«Es kann nicht sein, dass die Gemeinden und der Kanton vorsätzlich Bundesrecht brechen.»

In einer Forderung geht Bracher aber deutlich weiter. Während der Pflegeverband mit einer Reduktion der Höchsttaxe für Freiberufliche grundsätzlich leben kann (ob es nun 37 Prozent sind oder marginal anders), will Bracher auch dagegen vorgehen. Diese Benachteiligung sei nicht gerechtfertigt, findet er.

Spitexorganisationen mit Grundversorgungsauftrag könnten schon heute nicht sämtliche Patienten aufnehmen, sagt er. Es brauche die Freiberuflichen, um überhaupt alle Patienten versorgen zu können. Einzig aus administrativen Gründen sei ein gewisser Extrazustupf für die Spitex gerechtfertigt. Dieser sei aber deutlich tiefer als die jetzigen 37 Prozent.

Bracher plant zwei Pilotprozesse. Zum einen gegen die Gemeinde Fulenbach, die die erwähnten 2.85 Franken an Freiberufliche zahlt. Zum anderen gegen die Stadt Solothurn. Diese zahlt wie die Mehrheit der Gemeinden die Höchsttaxe minus 37 Prozent.

Was ist mit den Gesprächen zwischen Gemeinden und dem Pflegeverband, will er die nicht abwarten? Wenn es substanzielle Verbesserungen gebe, werde man das nochmals anschauen. Aber: «Die freiberuflichen Pflegenden werden seit Jahren trotz klarer Rechtslage vertröstet.» Kanton und Gemeinden hätten seit 2011 genügend Zeit gehabt, eine anständige Entschädigung der Restkosten auszuarbeiten. «Das Vertrauen ist weg», sagt er.

