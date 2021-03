Frauen-Serie

Fabienne Notter ist die erste Frau an der Spitze des SAC Weissenstein. Im Interview erzählt sie, was sie am Bergsport fasziniert, welche Krisensituationen sie gemeistert hat und warum Bergsteigen nicht mehr eine so klare Männerdomäne ist wie früher.

Ann-Kathrin Amstutz 22.03.2021, 05.00 Uhr