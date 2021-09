Frauen-Serie «Solothurnerinnen sichtbar gemacht»: Diese Frauen prägen mit ihrer Arbeit den Alltag in der Region Im Kanton Solothurn engagieren sich zahlreiche Frauen für die unterschiedlichsten Dinge. In dieser Serie lassen wir sie zu Wort kommen. Nachfolgend finden Sie alle bisher erschienenen Artikel. 29.09.2021, 18.16 Uhr

Im 1. Teil unserer Serie «Solothurnerinnen sichtbar gemacht» kommt Romilda Meyer-Strahm aus Grenchen zu Wort. Sie war sieben Jahre lang im Kantonsrat.



Teil 2 der Serie: Fabienne Notter ist die erste Frau an der Spitze des SAC Weissenstein. Im Interview erzählt sie, was sie am Bergsport fasziniert, welche Krisensituationen sie gemeistert hat und warum Bergsteigen nicht mehr eine so klare Männerdomäne ist wie früher.



Im 3. Teil kommt Rosmarie Zimmermann aus Attiswil zu Wort. Sie gründete 2019 den Weltacker in Attiswil.



Im 4. Teil kommt Mirjam Affolter aus Solothurn zu Wort. Sie ist Mitgründerin von «MyCamper», einer Vermietungsplattform für Campingfahrzeuge.



Sie bringt Militärmusikanten und Kopfmenschen die intelligente Bewegung bei: Im 6. Teil der Serie kommt Ursula Berger aus Olten zu Wort.

Im 5. Teil unserer Serie «Solothurnerinnen sichtbar gemacht» kommt Denise Geiser aus Olten zu Wort. Die Psychologin hat ein Album für Kinder geschrieben.



Im 7. Teil sprechen wir mit Kathrin Altwegg über ausserirdisches Leben und die Gründe, warum auch heutzutage nur wenige Frauen Physik studieren.

Im 8. Teil unserer Serie kommt Barbara Schlup aus Hägendorf zu Wort. Die Ökologin beschäftigt sich mit der Schnittstelle zwischen Mensch und Natur.



Im 9. Teil kommt Tabea Wullimann aus Grenchen zu Wort. Sie spielt Theater und ist ausgebildete Clownin und Mimin. Durch die Schauspielerei hat sie viel verloren, aber auch vieles gewonnen.