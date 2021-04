Frauen-Serie «Der eigenen Leidenschaft nachzugehen gibt wahre Freiheit»: Mirjam Affolters Weg von der Bankangestellten zur Startup-Unternehmerin Im 4. Teil unserer Serie «Solothurnerinnen sichtbar gemacht» kommt Mirjam Affolter aus Solothurn zu Wort. Sie ist Mitgründerin von «MyCamper», einer Vermietungsplattform für Campingfahrzeuge. Ann-Kathrin Amstutz 19.04.2021, 05.00 Uhr

Sie hat es geschafft: Mirjam Affolter, 28, ist als Startup-Unternehmerin erfolgreich. Tom Ulrich

Da der Kampf um Frauenrechte immer auch ein Kampf ums Sichtbarwerden war und ist, wollen wir 2021 Solothurnerinnen sichtbar machen. Jeden zweiten Montag erzählt eine Solothurnerin von ihren Erlebnissen und Zielen und zeigt sich so den Lesern.

Mirjam Affolter, 28 ist Startup-Unternehmerin. 2015 gründete sie mit ihren Geschäftspartnern Michele Matt und Stefan Lieberherr die Vermietungsplattform «MyCamper». Als eine Art «Airbnb» für Campingfahrzeuge stehen dort über 1500 Busse, Wohnmobile und Wohnwagen zur Auswahl. Das Startup-Unternehmen hat mittlerweile 25 Mitarbeitende – die meisten in der Schweiz, aber auch in Schweden und Bosnien. Affolter beschreibt sich selbst als unternehmungslustige und gesellige Person, die sich gerne draussen aufhält. Sie wohnt in Solothurn.

Mirjam, dein offizieller Titel bei «MyCamper» lautet: Customer Happiness Officer. Was bedeutet das genau?

Ich führe die Abteilung für Kundenbetreuung, wo ich mit vielen Kunden – hoffentlich mit viel glücklichen Kunden – zu tun habe. Es ist unser Ziel, Kunden zufrieden und glücklich zu machen.

Wie ist die Idee für das Startup entstanden?

Michele, mein Geschäftspartner, hat selbst ein VW-Büsli und bemerkte, wie oft so ein Fahrzeug herumsteht – gefühlte elf Monate im Jahr. Das fand er sehr schade. Da er vermutete, dass es vielen anderen Camper-Besitzern genau gleich geht, war die Idee für «MyCamper» geboren.

Wie ist es dazu gekommen, dass du die Idee mit Michele zusammen verwirklicht hast?

2014 begann ich in Basel ein Studium neben der Arbeit auf der Bank. Bald spürte ich jedoch, dass mich dieser Job auf Dauer nicht glücklich macht. Ein Jahr später habe ich Michele an der Startup-Academy kennengelernt. Das ist ein Förderverein, der Studierende mit Startups zusammenbringt. Michele erzählte mir von seiner Idee, ich war sofort Feuer und Flamme. Ab da war «MyCamper» neben Job und Studium mein zeitintensivstes und schönstes Hobby.

Hobby?

Ja, in den ersten drei Jahren haben wir «MyCamper» rein nebenberuflich neben dem Job betrieben. Erst seit 2018 machen wir es Vollzeit.

Das klingt sehr arbeitsintensiv.

Das war es auch. Aber für die Firma hat es viel Druck weggenommen, weil es nicht von Tag Eins weg Geld bringen musste. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen: Wir mussten ja zuerst ein Angebot an Campern aufbauen, bevor wir dieses an die Kundschaft weitervermitteln konnten. Es hat schon damals sehr viel Spass gemacht, und ich habe mich sehr gefreut, als wir irgendwann sagen konnten: Jetzt setzen wir alles auf eine Karte und kündigen unsere Jobs.

Was war für diesen Schritt ausschlaggebend?

Wir hatten 2017 einen so guten Sommer, dass die Arbeit neben einem normalen Job kaum zu bewältigen war. Da merkten wir: Entweder müssen wir die Firma jetzt aufgeben oder wir machen es richtig.

Es braucht aber auch viel Mut, den geregelten Job zu künden und ganz neu anzufangen.

Das ist definitiv so. Ich merkte aber sofort, nachdem ich den Schritt gewagt hatte, dass ich viel weniger kompensieren musste. Früher, als ich in der grösseren Wirtschaft tätig war, hatte ich öfters den Wunsch nach materialistischen Sachen. Weil ich nun viel glücklicher bin in meinem Alltag, brauche ich das gar nicht mehr. Das war eine grosse Erkenntnis für mich: Wahre Freiheit besteht darin, der eigenen Leidenschaft nachzugehen. Ich habe zwar einen tieferen Lohn als früher bei der Bank, aber dafür bin ich viel zufriedener.

Mirjam Affolter auf dem TCS-Campingplatz in Solothurn. Tom Ulrich

Was bedeutet dir «MyCamper»?

Es ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Ich kann extrem viel Leidenschaft hineinstecken und ziehe auch wieder sehr viel Freude daraus. Besonders zufrieden macht mich, dass das Unternehmen sinnvoll und nachhaltig ist: Wir setzen uns dafür ein, dass die vorhandenen Ressourcen – herumstehende Fahrzeuge – besser genutzt werden.



Was ist denn bei «MyCamper» anders als bei deinem früheren Job, der dich nicht erfüllt hat?

Ich machte die Bankausbildung, weil mir der wirtschaftliche und kundenorientierte Ansatz viel Spass macht. Aber auf der Bank sah ich zu wenig das grosse Ganze. Es ist die Mentalität, die Kultur, die mir nicht zusagte – es war überhaupt nicht meine Wohlfühlzone.

Was genau gefiel dir nicht?

Es nahm mir die Freude am Job, dass man als einzelne Person nicht viel verändern kann. Du bist wie ein Zahnrad in einem grossen Räderwerk. Das hat mir extrem auf die Motivation geschlagen. Bei «MyCamper» dagegen merke ich: Wenn ich Gas gebe, hat das wirklich einen Impact auf die Firma.

Ihr habt ja vor zwei Jahren bei der TV-Sendung «Höhle der Löwen» mitgemacht. Dadurch hat «MyCamper» einen grossen Sprung gemacht und viele Investoren gewonnen. Was hat sich danach verändert?

Durch die grosse Medienpräsenz nach der Sendung hatten wir einen riesigen Zuwachs an Fahrzeugen. Unsere Bekanntheit ist extrem gestiegen. Zudem konnten wir mit den erfahrenen Investoren enorm viel Know-How und Professionalität gewinnen.

Hat «MyCamper» auch jetzt noch Wachstumspotenzial?

Absolut. Es gibt einen extremen Camping-Boom, in Bezug auf die Popularität wie auch die Entwicklung neuer Fahrzeuge, was sich durch Corona noch beschleunigt hat. Davon haben auch wir profitiert. Obwohl mit dem Lockdown im Frühling eine wichtige Zeit weggefallen ist, war 2020 insgesamt ein sehr gutes Jahr. Wir hatten etwa 6000 Buchungen, und auch dieses Jahr sieht es super aus. Über Ostern hatten wir so viele Anfragen wie sonst im Juli, was mit Abstand die beste Jahreszeit ist. Im Moment geht es total ab.

Im Video beantwortet Mirjam Affolter, wie sie die Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft sieht und was sie anderen Frauen mit auf den Weg geben möchte:

Ann-Kathrin Amstutz

Die Startup-Branche ist ja ziemlich männerdominiert. Hast du das auch so erlebt?

Es gibt schon weniger Frauen, besonders an Veranstaltungen. Für mich hat das allerdings nie eine Rolle gespielt.

Wurdest du als Frau auch mal schräg angesehen?

Nein, im Gegenteil. Ich habe immer sehr viel positives Feedback bekommen, dass wir ein gemischtes Gründerteam sind. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich hätte mich mehr durchsetzen müssen. Es ist einfach so, dass wir uns extrem gut in unseren Fähigkeiten ergänzen.

Was denkst du, warum hat es in der Startup-Branche viel weniger Frauen?

Ich könnte mir vorstellen – und beobachte das auch an mir selbst – dass Frauen oft sehr perfektionistisch sind. Bevor ich etwas gegen aussen präsentiere, muss ich sicher sein, dass es Hand und Fuss hat. Dort sind Männer wohl einfach selbstbewusster und gehen raus mit einer Idee, anstatt sich hundertmal zu fragen: Ist diese Idee nun gut oder nicht? Das ständige Reflektieren hemmt oft, eine Idee tatsächlich umzusetzen.

Hast du dich schon jemals als Vorreiterin oder Vorbild für andere junge Frauen betrachtet?

Nein, nicht per se. Es wäre aber schön, wenn ich andere Menschen motivieren könnte, auszubrechen und etwas Neues zu wagen – egal, ob Frau oder Mann.

Was ist für dich die Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft?

Eine gleichberechtigte Rolle. In meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass Frauen die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer, wenn sie sich nicht in die passive Rolle drängen lassen. Für mich persönlich war es am wichtigsten, selbst zu erkennen: Ich bin ja gar nicht anders als Männer. Es gibt erst Unterschiede, wenn ich selbst einen Unterschied sehe.

Gibt es etwas, dass du anderen Frauen – gerade in der Startup-Branche – mit auf den Weg geben möchtest?

An sich selbst zu glauben, für sich einzustehen und Projekte zu verfolgen. Oft haben Frauen mindestens gleich so gute Ideen wie die Männer, nur sprechen sie diese viel weniger aus.